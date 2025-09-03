Edición: Argentina
Menú
Economía y Política
UsuarioSuscriptorSin Suscripción
Sponsor
ANSES

Es oficial | ANSES pagará $ 390.277 en septiembre: quiénes acceden al aumento y al bono extra

Con el aumento por movilidad y el refuerzo de $ 70.000, ANSES define los nuevos montos para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que desde el lunes 8 de septiembre comienza el calendario de pagos correspondiente al mes. 

El organismo aplicará un aumento del 1,9% en los haberes, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio, y mantendrá el bono de $ 70.000 como refuerzo para los sectores más vulnerables.

Con este ajuste, la jubilación mínima se ubica en $ 320.277,17. Quienes reciban ese monto cobrarán el bono completo, alcanzando un ingreso total de $ 390.277,17.

Es oficial | ANSES confirmó el calendario de pagos para septiembre de 2025: cuándo cobro según mi DNI

Jubilación mínima y máxima: montos confirmados por ANSES en septiembre

En tanto, los beneficiarios que perciban entre $ 320.277,18 y $ 390.277,16 recibirán un refuerzo proporcional para completar el nuevo piso.

También acceden al bono los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), pensiones no contributivas por vejez, invalidez o madres de siete hijos o más, y pensiones graciables.

¿Cuánto cobran los jubilados en septiembre?

  • Jubilación mínima: $ 320.277,17
  • Jubilación mínima con bono: $ 390.277,17
  • PUAM: $ 256.221,74
  • Jubilación máxima: $ 2.155.162,17

Jubilados con una buena y una mala: el Gobierno atrasó el cobro de septiembre, pero pagará un bono especial de $ 100.000 

Súper beneficio de ANSES: entregan un bono de $ 600.000 con este único requisito

¿Cuándo se cobra en septiembre?

Los pagos se realizarán según la terminación del DNI y el tipo de prestación. El cronograma es el siguiente:

  • Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: del 8 al 19 de septiembre
  • Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo: del 22 al 26 de septiembre
  • AUH y Asignación Familiar por Hijo: del 8 al 19 de septiembre
  • Asignación por Embarazo: del 10 al 23 de septiembre
  • Prenatal y Maternidad: del 10 al 16 de septiembre
  • Pensiones no contributivas: del 8 al 12 de septiembre
  • Prestación por Desempleo Plan 1: del 19 al 25 de septiembre

Los depósitos se acreditan en las cuentas bancarias habituales. No es necesario realizar trámites adicionales para cobrar el bono ni para acceder al aumento.

Temas relacionados
Más noticias de ANSES

Las más leídas de Economía y Política

Destacadas de hoy

Members

Noticias de tu interés

Podcasts

Videos

Compartí tus comentarios

¿Querés dejar tu opinión? Registrate para comentar este artículo.
Ingresá