La privatización del Banco Nación, paritarias y el anuncio de un paro nacional: "Milei hizo todos los méritos"

Para Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria y uno de los referentes gremiales más críticos del Gobierno, el Presidente Javier Milei es un "mentiroso." Lo dice y repite en más de una ocasión durante la charla que mantiene con El Cronista en las oficinas de su gremio, uno de los pocos que cerró paritarias por arriba de la inflación.

" El Gobierno ha tomado un camino equivocado e ilegal al plantear un esquema de no homologación de las paritarias ", acusa aludiendo a la ley de la negociación colectiva que establece la oficialización tácita a los 30 días cuando hay acuerdo mayoritario de las partes involucradas, como ocurre en la disputa con los Camioneros.

-¿Es una contradicción libertaria intervenir en la negociación entre privados?

-Es una contradicción y una de las tantas mentiras de Milei en su campaña. Todo este verso de la libertad es la libertad para que las grandes empresas hagan lo que quieran hacer, mientras condiciona y regula desde el Estado el salario y la protesta. La libertad es para los poderosos y las regulaciones, para condicionar a los trabajadores.

-Dijo en una entrevista que Milei había elegido al sindicalismo como un enemigo, ¿por qué quiere antagonizar con el sindicalismo en particular?

-Creo que tiene una fuerte influencia de Mauricio Macri en ese pensamiento , porque cuando él tenía una alianza con Luis Barrionuevo, no tenía problema ni siquiera con las reelecciones de los dirigentes sindicales, decía que no tenía por qué meterse a romper algo que no le correspondía. A partir de la presencia de Macri y el PRO que cogobierna con la Libertad Avanza, Milei tuvo un giro en ese discurso y su accionar. Además que también eligió su marco de alianza para gobernar con las grandes corporaciones: el DNU y la Ley Bases son un compendio de las proclamas históricas de los sectores corporativos de la Argentina .

-¿Cómo hace equilibrio el sindicalismo entre la protesta y el bloqueo sin pecar de destituyente?

-La gobernabilidad es responsabilidad del que gobierna, de los sectores afectados, no de la oposición. Milei no está haciendo absolutamente nada para empatizar con los más vulnerables. En todo caso, él con sus políticas lleva la propia falta de gobernabilidad de su gobierno.

-¿Es muy temprano aún para que se altere el humor de los no politizados?

-Creo que empezó a cambiar el humor social a partir de la segunda quincena de marzo, inclusive de votantes suyos. Todos conocen a alguien que despidieron o fue a renovar el alquiler y por culpa del DNU ahora le piden más de la mitad de su salario. Todo esto empezó a golpear cuando el DNU comenzó a surtir efectos. Suba de la prepaga, suba del colegio privado, suba indiscriminada de precios, particularmente la canasta familiar y suba de los medicamentos. Entonces no creo en las encuestas y mucho menos que lo estén favoreciendo tanto. Creo que si hoy hubiera una elección no tendría el 50% de los votos como es presuntamente su imagen positiva.

Las prepagas le están declarando la guerra a la clase media. Nosotros desde el gobierno, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para defender a la clase media. — totocaputo (@LuisCaputoAR) April 8, 2024

-¿Lo sorprendió el tuit de Caputo sobre las subas de las prepagas?

-La sorpresa es que no se hagan cargo. Si vos firmaste un DNU, donde liberaste los precios y desarticulaste la Secretaría de Comercio para que nadie controle, ¿qué te sorprende? Todos se han abusado porque su proyección fue con una estimación de inflación de 20 puntos en marzo y febrero, y fue menor. Y sobre la base un dólar financiero de $1300 y el dólar sigue en los $900. No regulan los precios pero sí los salarios y quieren ponerse del lado de la clase media.





Cuándo será el próximo paro general de la CGT

-¿Están dadas las condiciones para un nuevo paro nacional?

-Milei ha hecho todos los méritos para tener un segundo paro general y que haya una gran marcha. El sindicalismo actuó con inteligencia y rapidez cuando nos movilizamos a Tribunales por la interrupción de la reforma laboral. Y salimos a la calle en enero y no logró prosperar la Ley Bases que era un DNU recargado. Como él ha profundizado las mismas políticas, están dadas las condiciones para otra medida de acción directa.

-¿Hoy le pondrá fecha la CGT en su reunión del Consejo Directivo?

-Ojalá sea así, creo que estamos encaminados a eso. Una medida de fuerza que debe ser rápida acorde a los tiempos del Gobierno que pretende acelerar el debate de la ley ómnibus. Todo esto es inminente. En los próximos días estaremos debatiendo la Ley Bases en el Congreso

-No obstante, hay algunos sectores, incluso de peso, que han dilatado estas decisiones o no han mostrado un perfil alto pese al impacto de algunas medidas en sus rubros estos meses. ¿Está de acuerdo con los tiempos que manejó la CGT?

- No estoy de acuerdo en que alguna particularidad haga la generalidad. Creo que en la generalidad, el movimiento obrero se ha conducido correctamente porque logró frenar en la Justicia con una movilización y una estrategia judicial la aplicación de la reforma laboral y creo que la movilización del paro logró dar cuenta o dar por tierra con la ley ómnibus. Ahora estamos en la misma situación que en enero.

-Se habla de la inclusión de un capítulo laboral en el debate en comisiones de la ley ómnibus nueva. ¿Considera que hay ciertas cuestiones que se pueden conversar o se debe rechazar por completo?

-La verdad es que uno no termina de saber qué es lo que van a presentar, son borradores y más borradores, después se reúnen en hoteles, en departamentos cerrados, en la Recoleta para arreglar lo que incluso votan en los despachos y comisiones. Uno no termina de saber si en el fondo lo que buscan es quitarle el derecho a los trabajadores, lograr un mayor poder empresarial o eliminar, si pudieran, a las organizaciones sindicales de la faz de la tierra para que los trabajadores no se organicen. Todo eso obviamente lo rechazo, está mal, y creo que es un camino incorrecto y anacrónico.

-En el verano, la expresidenta Cristina Kirchner mencionó la cuestión de los convenios colectivos como un eje que se podría llegar a conversar, teniendo en cuenta los cambios en la modalidad de empleo hoy. ¿Aplicaría esto en particular en el sector financiero o bancario?

-Hay segmentos del trabajo, producto de la modernidad, la tecnología y nuevas formas de empleo, que no tienen una contemplación dentro de una legislación más particularizada. Por ejemplo, las aplicaciones, y creo que hay que trabajar en eso. Sin embargo, trabajar sobre la modernidad del empleo no significa quitarle derechos a los trabajadores y no generar el marco normativo para aquellos que no lo tienen. En donde existen esos casos, se puede adaptar esos derechos a la actualidad de la actividad.

La privatización del Banco Nación

-Entre las privatizaciones la última versión de la ley ómnibus vuelve a incluir el Banco Nación para un esquema mixto...

-El Banco Nación no debe ser privatizado ni total ni parcialmente porque es una empresa autárquica que le permite al Estado Nacional tener una herramienta de participación en el mercado financiero para cuando ese libremercadismo que se pretende pone tasas insufribles. Y llegar con sus 750 sucursales a todo el país . Muchos bancos, particularmente de capitales internacionales, succionan de depósitos del interior para prestarlos solamente en la Pampa húmeda en la Argentina. El Banco Nación llega a todos los sectores de la sociedad y a todos los sectores productivos de la sociedad

-¿Por qué insisten desde el Gobierno?

-Por un dogmatismo ideológico. Y porque claramente acá hay un negocio. El Banco Nación maneja el 20% de los depósitos. en la Argentina. Y su estructura edilicia puede resultar un negocio inmobiliario interesante , además de ser titular de grandes extensiones de campos y casas hipotecadas. Cuando hubo un intento anterior de privatización, en los '90, en la memoria del banco figuraba la extensión territorial hipotecada: 20 millones de hectáreas que el banco tenía hipotecadas en su favor. Imaginate si alguien de grandes grupos inversores como Blackrock o Templeton se hicieran parte del banco, dónde terminan todas esas tierras, esos campos productivos de la Argentina.

-Mientras su directorio trabaja en transformarlo en sociedad anónima, ¿saben qué tan avanzado se encuentra?

-Por su forma jurídica, el BNA tiene una ley que regula su funcionamiento que es la Carta Orgánica y para transformarlo en sociedad anónima, deben ir al Congreso a modificarla. Aspiro a que la UCR, que se opuso en los '90, mantenga esa concepción ideológica. Si es así, no tendrían los votos.

-Esta semana se anunció la venta del HSBC al Galicia, ¿cómo leen este movimiento?

-Nos preocupa y exigimos el mantenimiento de los puestos de trabajo. Como también creemos que la administración del sistema de pago tiene que seguir en manos de SUBE independientemente de quién participe o no desde las billeteras virtuales, otra iniciativa del Gobierno. Porque si el Estado pone plata en subsidiar el transporte, tiene que tener algún tipo de control sobre el mismo.

Ganancias y paritarias para el sector de los bancarios

-El Gobierno avanza con restituir la cuarta categoría de Ganancias con un nuevo piso de $ 1,8 millones de salario bruto para solteros y 2,3 millones para casados con dos hijos. ¿Cómo impacta en el sector de los bancarios?

-Como legislador, Milei votó la eliminación de Ganancias. Como candidato electo, ya Presidente electo, dijo que no va a modificar esa eliminación. Y luego hace todo lo contrario. Si agarrás los exceptuados de pagar Ganancias en 2023 y actualizás por inflación, te va a dar más o menos los $ 1,8 millones. Es decir, volvió a la ley anterior, Milei mintió descaradamente. Espero que los legisladores de las provincias no lo acompañen, porque hay otras formas de recuperar los ingresos.: si coparticipás el 100% de ese incremento de recaudación, no tenés necesidad de volver a la cuarta categoría

-¿Cómo viene el sector bancario con sus paritarias, ya están programando una nueva reunión con los bancos?



-Hasta ahora no hemos tenido inconveniente. Nosotros tuvimos la particularidad de no haber perdido ni en el gobierno de Macri ni en el de Alberto, como sí pasó en el promedio general, con lo cual hemos podido, en este momento de una inflación galopante, hacer acuerdos salariales para mantener el poder adquisitivo. Hemos llegado a un 50% en el primer trimestre, con una cláusula de ajuste que, si superara la inflación ese porcentaje, nos pagarían la diferencia y retroactivo al mes de marzo. Y seguiremos en esa línea.

-¿Corre riesgo la homologación de los acuerdos a futuro si superan el techo que pretende el Gobierno?

-Nosotros no tenemos dificultades con el sector empresario que ha pagado los aumentos porque lo hemos ido haciendo a través de adelantos que luego se compensaban con el acta definitiva del acuerdo trimestral. Así que no hemos tenido inconveniente en ese sentido, en gran parte por la relación que tenemos con el sector empresario y porque además no hubo impugnaciones, lo que quiere decir que tácitamente ya están aprobados todos los aumentos.

-En la última proyección del REM, se habla de un camino de decrecimiento inflacionario a partir de un dígito en abril. ¿Ve hoy viable ir a una paritaria pensando en un dígito solo de recomposición?