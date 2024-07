Moyano apunta contra los "traidores" en el peronismo y un tercer paro nacional: "Va a crecer la conflictividad""

No quedan espacios libres de fotos en las paredes del despacho del secretario adjunto del Sindicato de Choferes de Camiones y Afines Camioneros. Allí es donde Pablo Moyano, triunviro de la CGT, recibe a El Cronista para una larga entrevista un día antes de la reunión del Consejo Directivo de la central donde pondrán hoy en debate la posibilidad de un tercer paro nacional . Hay imágenes junto a su padre, Hugo. Otras con Maradona y Messi, incluso con el papa Francisco. Por supuesto, no faltan los banderines de Independiente. "¿Sabés de quién es hincha? -bromea con el mozo que se aproxima con un par de cafés y unas botellas de agua- Es condición para trabajar acá"

Solo 24 horas antes de recibir a este medio, el Moyano que tomó la posta de su padre como referente combativo del clan se había cruzado fuerte con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, sobre la situación de las grúas y los recolectores de residuos en la Ciudad. Hoy se prepara para defender en el Consejo Directivo de la CGT la postura de quienes piensan que la central debe intensificar su plan de lucha contra el gobierno de Javier Milei.

" Enfrentamos una política de recesión. Un camión de recolección de residuos, en una economía de consumo normal, carga 12.000 kilos de residuos, en su mayoría alimentos: hoy están llevando 5.000 kilos por noche ", grafica la crisis en la medida que le resulta familiar. Condena a los "traidores" del peronismo y advertirá que los gremios podrían buscar una alternativa a la coalición actual si no los escuchan dentro del partido.

-¿Por qué no hay mayor conflictividad con esos números?

-Es la pegunta que nos hacemos todos. Creo que la decisión de la CGT de ir a tribunales, el paro del 29 de enero, la marcha universitaria y el paro del 9 de mayo marca un camino pero todavía el tipo este (Javier Milei) tiene tal protección mediática que hace que tenga consenso, aunque yo no sé si mayoritario. Seguramente el votante de ellos todavía debe tener un poco de esperanza pero creo va a crecer la conflictividad

-¿Qué puede pasar hoy en el Consejo de la CGT?

-Hay debate como hay en el Gobierno mismo, con el quilombo que tienen. Hay debate en el periodismo, en el peronismo y seguramente va a estar buena la reunión porque habrá posturas de confrontar, de llevar adelante una medida fuerza, una marcha o dialogar con este Gobierno. La mayoría decidirá cómo se sigue

-¿El plan de lucha implicaría un tercer paro?

-Implicaría llamar a las regionales, a los secretarios generales y ahí definir qué medidas se tomarían. Yo solo no voy a llevar un paro, pero es tema de debate. La mayor parte de los gremios que van a estar en el Consejo de la CGT tiene quilombo: recesión, despidos, paritarias, Ganancia s. Todo el cúmulo de problemáticas va a terminar con la gente en la calle.

-En la Secretaría de Trabajo quieren sentar a la CGT con los empresarios para revisar los convenios colectivos, entre otras cuestiones...

-Pero ellos lo quieren revisar para abajo, quieren volver a poner los tickets canasta. ¿Qué te va a decir Cordero si es abogado del Grupo Techint? Ellos escribieron una reforma laboral. Mercado Libre escribió una reforma laboral. ¿Por qué no van al Mercado Central a ver en qué condiciones transportan? Lo vemos en la calle, las motos, el taxi, ¿quién controla eso?

-Uno de los referentes ferroviarios Sergio Sassia, le dijo a El Cronista que era válido discutir una reforma

-En el Gobierno hablan de modernización laboral pero eso no quiere decir sacarles conquistas a los trabajadores. No es lo mismo la logística de nuestro gremio 20 años atrás con la maquinaria y las tecnologías que hay ahora. Es un verso lo de la reforma laboral, todo está modernizado. Pero eso no quiere decir sacarles conquistas a los trabajadores. Ahora si vos me hablas de una reforma laboral como la que quiere (Federico) Sturzenegger, con 12 horas de laburo, como (Rodrigo) De Loredo que pide cárcel a delegados que lleven adelante asamblea o bloqueo, eso es esclavitud laboral.

-Así y todo una parte importante de la conducción de la CGT aún considera que es válido dialogar y hasta aceptó reunirse con el secretario de Trabajo, Julio Cordero, la semana pasada

-Se discutió si se iba a la reunión con el secretario de Trabajo. Y por supuesto, si institucionalmente es invitada, la CGT tiene que hacerlo. Yo me disculpe porque no me puedo sentar con este tipo cuando (el vocero presidencial Manuel) Adorni a la mañana se caga de risa anunciando que cerraron y echaron a 3.000 trabajadores. No me puedo sentar con esa gente que judicializa la entrega de alimentos a los barrios populares. El daño que están provocando a la salud, no entregando medicamentos oncológicos. Yo no puedo ir. Explicarán los compañeros lo que se discutió en esa reunión, y se debatirá como seguimos.





La judicialización de Ganancias y la reforma laboral

-La juventud sindical viralizó un video del momento en que el secretario de Trabajo se abraza con todos los que estaban presentes, excepto con Abel Furlan, que es el único que le da la mano...

-Y bueno, fíjate el quilombo que tuvo que hacer él para arreglar paritarias.

-¿Pero qué hubiera hecho si estaba ahí: hubiera aceptado el abrazo?

-No, yo no. Abrazar a un tipo con el daño que están haciendo al país, no puedo. Le hubiera dado la mano, qué sé yo. Lo importante es que no fuimos. Dos temas fueron los que llevó la CGT a la reunión con Cordero: la reforma laboral y el impuesto a las Ganancias. Ni a la esquina llegaron, ya lo habían reglamentado, nos cagaron. Por lo menos hubieran elevado el piso, que era lo más importante. Ojalá que, por una vez, funcionen todas las presentaciones que hagamos en la Justicia y un juez diga no se le puede quitar parte del salario a los laburantes.

-¿Confían en que la Justicia lo puede frenar?

-Yo ya no confío en nadie. Lo votó (Miguel Ángel) Pichetto y (Florencio) Randazzo. Nosotros hicimos en su momento una ronda, hablamos con todos los sectores. Esto lo apoyaron también tres gobernadores peronistas . Y por supuesto que te da bronca. (Osvaldo) Jaldo, el gobernador de Tucumán, cerró la campaña en el camping de Camioneros, dando la vida por Perón. Lo mismo pasó con el salteño (Gustavo Saénz) y el de Catamarca (Raúl Jalil). Hacen campaña en los sindicatos, les ponemos los fiscales, cantan la marcha peronista y están con los cuadros de Perón y Evita pero después cuando tienen que votar una ley que saben que va en contra de los laburantes y le dan el apoyo al Gobierno nacional. Esas traiciones se pagan .

-¿Cuándo va a presentar su acción judicial contra Ganancias el sindicato de Camioneros?

-La judicialización de Ganancias se hace con presentaciones particulares de cada gremio porque en la CGT hay muchos que no pagan. y te agarra un juez y dice "no, no tenés motivo" y te pueden perjudicar. Por eso, fundamentalmente los gremios de transporte, industriales, bancarios, SMATA, se van a presentar. Ahora lo está llevando adelante Hugo, mi hermano, con un grupo de abogados y creo que antes del viernes lo vamos a presentar. Ya lo tenemos, estamos juntando ahora la notificación de los recibos de sueldos, de las actividades, para hacer una presentación fuerte .

-Hay otro aspecto de la reforma laboral en la Ley Bases que coloca a los bloqueos como causa justa de despido, ¿considera que se pueden incluir alguna instancia previa como una intimación?

-Nosotros "inventamos" los bloqueos. Hace 30 años, la estigmatización del camionero es "los camioneros bloquean". ¿Para alguna otra actividad? No. Para Moyano y Moyano bloquea... Bueno, ya estamos acostumbrados porque fundamentalmente es para nosotros: el artículo ese de bloqueo es para el camionero . Y es un artículo que tiene nombre y apellido: Paolo Roca. Él fue parte de quienes nos acusaron por los bloqueos cuando hace muchos años atrás fuimos a Techint y a Acindar , donde él no tiene camiones propios así que subcontrata, para marcarle que era responsable solidario por todo lo que se debía en concepto de aportes y diferencias salariales. Y ellos fueron a la Justicia. Y hoy está dentro del gobierno. Mirá si tienen poder, ¿no?

-Acorde a un informe del CEPA, en base a las estadísticas oficiales, el grueso de los despidos en estos siete meses de gestión libertaria se concentra en la construcción, ¿cómo impacto en el rubro de los camioneros?

-No, primero no los permitimos. Pero si hay una baja de transportes: un compañero de un camión que hacía tres viajes por día, capaz hace uno, y eso impacta en el sueldo. No hay transporte, no hay consumo.

-¿Considera que hay una elección de los Moyano por parte del Gobierno como rivales en el plano laboral, por lo que representa el apellido en el mundo gremial?

-Hugo (Moyano), siempre lo dijo, nosotros no somos ni alcahuete ni adversarios de nadie. Eso sí: el que se pone en contra de los trabajadores, lo vamos a enfrentar. Nos peleamos con Cristina también, cuando no empezó a darle soluciones a los trabajadores. Hicimos cinco paros generales, en ese caso, por Ganancias. Y era el segundo gobierno de Cristina. Después vino el macrismo con un intento de reforma laboral a través de (Jorge) Triaca, también lo confrontamos y ahora estamos de vuelta. Esa es la diferencia muchas veces con los políticos. Los políticos, tres meses antes de una elección, te besan los bebés, abrazan a los viejitos, hacen campaña y después se cagan. No todos. Nosotros, en cambio, tenemos que rendir cuentas todos los días acá.





El futuro del peronismo y la advertencia de Moyano

-Recién mencionaba a Cristina, ¿qué lugar le ves a ella dentro de lo que es hoy el peronismo?

-Creo que es por esa falta de conducción que hay en el peronismo que nos pasó lo que nos pasó en el Congreso, ¿no? Si bien casi el 99% de los diputados y diputadas votaron y rechazaron la Ley Bases, no pasó lo mismo en el Senado. A Cristina, nadie puede discutirle el liderazgo y la experiencia que tiene.



-¿Tiene chances hoy el peronismo de resurgir?

-Se viene un debate muy importante en el peronismo; en noviembre hay elección interna, y ojalá que tengamos la capacidad para llegar a una lista de unidad. Hoy no veo a alguien que conduzca todo, al sector político, social y el sindicalismo. Cuando dicen, "¿qué gobernador puede encabezar el PJ Nacional?", yo pienso: ¿y por qué no un dirigente del Movimiento Obrero ?

-¿Se postularía usted?

-No, yo no. Otro quilombo más, no. Pero hay muchos compañeros capacitados.

-En algún momento había hablado de Axel Kicillof como un conductor, como un referente a nivel nacional: ¿lo ve todavía así, de esa manera?

-Hace un par de días, hablé con él. Lo que pasa es que por la problemática de la Provincia de Buenos Aires, no sé si le dará el tiempo. Nadie puede discutir la resistencia que está llevando adelante la provincia, la gestión, defendiendo los intereses bonaerenses. Capacidad tiene. No sé si le dará el tiempo que demanda reconstruir todo ese quilombo que es el peronismo.

-¿Y el peronismo que enfrente a Milei tiene que ser con el kirchnerismo adelante o una construcción diferente?