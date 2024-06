El gobernador peronista más cercano a Milei apunta contra sus pares: "Algunos se llevan más por su ideología"

En horas decisivas para el tratamiento de las leyes que pidió Javier Milei el gobernador Osvaldo Jaldo, el primer peronista que se sentó a dialogar con el Gobierno, volvió a pedir que se apruebe la Ley Bases y también el paquete fiscal.

Convocado ayer por la AMIA, compartió un acto con funcionarios del Poder Ejecutivo como el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, con gobernadores de partidos provinciales, de Juntos por el Cambio y con dos de los más críticos de la Casa Rosada como son el pampeano Sergio Ziliotto y el bonaerense Axel Kicillof que no estarán en el Pacto de Mayo a firmarse justamente el 9 de julio en Tucumán.

Después de ese Encuentro Federal por la Memoria el mandatario habló con El Cronista.

-¿Conversó con otros gobernadores sobre el tratamiento de la Ley Bases y el paquete fiscal?

-No. Hemos respetado la invitación de AMIA, fundamentalmente por los momentos difíciles que le tocó vivir y que le toca vivir aún por la secuela que ha dejado aquel terrible atentado. Esto es una muestra clara de la decisión de que no quede impune y quienes han sido los partícipes, tanto intelectuales como materiales, sean juzgado por la Justicia. Todas las provincias hemos estado presentes y estuvo el Gobierno Nacional representado, con lo cual hay un compromiso unánime de seguir trabajando en busca de la verdad para aquellos que han sido los actores intelectuales, los que han llevado adelante las cuestiones materiales y también los que hayan tenido algún grado de complicidad sean encontrados y juzgados.

- ¿Cuál es su posición con respecto a las modificaciones que se hicieron en el Senado?

-No hay duda que el pacto, el acuerdo fiscal, nosotros lo hemos acompañado la primera vez que se trató en Diputados, por lo menos el bloque nuestro, el bloque Independencia. Y vamos a volver a hacerlo exactamente igual. Vamos a acompañar la moratoria, porque son recursos coparticipables para las provincias. Vamos a acompañar el blanqueo porque también son recursos coparticipables para las provincias y vamos a trabajar para que vuelva el impuesto a las Ganancias, que son recursos coparticipables para las provincias.

-¿Y respecto a las empresas a privatizar? ¿Qué piensa de Aerolíneas Argentinas, el Correo y Radio y Televisión Argentina (RTA) de medios públicos que ahora quedaron fuera de la lista?

-Primero no podemos seguir sin ley a nivel nacional. Segundo, yo creo que respecto a las privatizaciones hay que ver empresa por empresa, hay que ver balance por balance. No podemos seguir financiando déficit de empresa s. De algún lado tienen que salir los recursos y nosotros para poder financiar eso tenemos que dejar de prestar algún servicio en salud, en educación, en seguridad, porque el presupuesto nacional es uno solo.

La AMIA logró reunir a gobernadores y representantes de 18 provincias sin distinción política

-¿Cómo es ahora su vínculo con los demás gobernadores peronistas, por ejemplo Axel Kicillof que pidió marchar en contra?

-Tenemos puntos de vista institucionales diferentes. Nosotros tenemos que buscar seguridad jurídica en la Argentina para que vengan inversiones. Si en seis, siete meses, no hemos sacado una ley, ¿de qué seguridad jurídica vamos a hablar en nuestro país? Podemos sacar las leyes de fomento que sean, pero si no sacamos una ley que nos permita seguridad jurídica, que no es otra cosa que a los inversores que vengan a invertir se les cumpla y que a su vez los inversores que traigan dólares, en el momento que tengan utilidades, puedan sacar dólares también. Si no es así, no van a ingresar dólares al país.

-Kicillof dijo que el RIGI no es beneficioso para las provincias...

-Yo lo que creo es que si Buenos Aires no se adhiere al RIGI va a perder muchas inversiones que se van a ir a otras provincias. Y eso va a ser la muestra más clara de que lamentablemente se equivocó.

-¿Otros gobernadores peronistas pueden acompañar al Gobierno como usted?

-Nosotros hemos elegido un camino dialoguista. Nosotros no gobernamos ni cogobernamos. Nosotros sí, sabiendo los problemas que está la Argentina, sabiendo que en el medio hay mucha gente que sufre, que la pasa mal - veamos los indicadores de pobreza, de indigencia, veamos los indicadores de los niños que están por debajo de los niveles de pobreza- preguntamos ¿hasta cuándo vamos a estar confrontando políticamente? Si no hay elección este año, el año que viene recién en agosto, septiembre, nosotros tenemos que trabajar institucionalmente y cada uno tiene que aportar lo que puede aportar. En el caso nuestro, nosotros entendemos que al Presidente le hacen falta leyes, que acomodó las variables macroeconómicas. Pero vemos que todavía la economía no ha mejorado, es decir, que no llegó al bolsillo de la gente. Por eso yo creo que todos tenemos que poner un granito de arena. Y bueno... hay gobernadores que por ahí se llevan más por la ideología partidaria que por responsabilidad institucional. Yo no, yo me llevo por la responsabilidad institucional.

-¿Y cómo ve al PJ que pidió votar en contra de las leyes de Milei y convocó a elegir presidente partidario en noviembre?

-Yo al PJ lo veo un poco desordenado, lo veo con falta de liderazgo, veo que se tiene que aggiornar, se tiene que actualizar. Hay una sociedad que ha evolucionado y creo que también el peronismo tiene que evolucionar para poder estar a la altura de las circunstancias. Caso contrario nos vamos a seguir quedando en el tiempo.

-¿Y eso qué implica? ¿Llamar a nuevas figuras? ¿Por ejemplo sumar al PJ al gobernador de Córdoba Martín Llaryora? ¿Pueden volver los que se fueron?

-Implica convocarlos a todos, sin excepción. Y de ahí ver qué es lo mejor en cuanto a proyectos, a ideas. Pero en función de los tiempos que vivimos . En función de lo que la gente nos está pidiendo, en función de las necesidades y los problemas reales que tiene la sociedad. No es cuestión de convocar para imponer mis ideas, no. Hay que tener una lectura de lo que está pasando en el país, lectura política y lectura institucional de lo que está pasando y en función de eso planificar y tomar medidas.

-Recién usted decía que todavía no ve mejoras en la economía, ¿le preocupa?

-No, yo digo que se acomodaron mucho las variables macroeconómicas, como ser la inflación, se lo hizo en seis meses. Luego sí yo digo que esas mejorías de las variables macroeconómicas tienen que repercutir en la actividad económica y eso tiene que llegar al bolsillo de la gente. Para eso tienen que bajar los productos, que la gente tenga acceso a las góndolas para poder consumir los bienes necesarios para poder vivir. Ahora aspiramos a que la economía empiece a rebotar y empiece a mejorar.

-¿Es optimista?

-Yo sí. Yo soy optimista. Y aparte la gente tiene esperanza.

-¿Y cómo hace Tucumán con los recortes que sufrieron de Nación? En este convenio que firmó con Guillermo Franco, que prometió obras, unos $90.000 millones según informó usted...

-Asumí en octubre cuando todavía no se había elegido Presidente. Yo no sabía si tenía que gobernar con Massa o tenía que gobernar con Milei. Pero sí yo sabía que tenía que tomar medidas en el Estado provincial. ¿Por qué? Porque si seguían con los egresos mayores que los ingresos, iba a tener un conflicto social. No iba a poder pagar los sueldos, mucho menos prestar los servicios. Entonces he tomado algunas decisiones. He eliminado ministerios, he eliminado secretarías, direcciones. También se cortaron contratos a algunas personas que no tenían una efectiva prestación de servicio. Es decir, he acomodado mis finanzas internas. En función de eso me hice cargo del incentivo docente, porque si no, no empezaban las clases. También me hice cargo del subsidio del transporte, si no, no andaba el transporte público de Tucumán. El transporte público de Tucumán mueve 600.000 personas por día, o sea, si no hay colectivo, 600.000 personas no pueden concurrir al trabajo, a la escuela o hacer los trámites que cotidianamente hacen.

-¿No ve un posible conflicto social en el país?

-No, no. Sí tiene que aparecer la solución. Claro. Tiene que aparecer la solución. O sea, una vez que Milei tenga la Ley Bases y el paquete fiscal futbolísticamente diríamos que la pelota va a estar en la cancha de él .

-La semana pasada junto a otros gobernadores se reunió con el Presidente y participa de las conversaciones para organizar el acto por el Pacto que se firmará el 9 de julio. ¿Pueden hacer propuestas o firman a libro cerrado lo que pide Milei? Insisto con Kicillof que dijo que no lo llamen sólo para una foto.

-Usted es periodista y sabe ya cuál es la posición que tiene cada uno y que hay algunos que tienen posición por política y otros una posición institucional. Es más, algunos ya sueñan con candidaturas políticas, lo cual es muy grave por la situación que vive el país. Cuando las elecciones están aproximadamente a un año y medio, pensar en candidaturas políticas y pensar en el 2027 a casi 3 años y medio, me parece que es un grueso error político. Yo estoy enchufado del 100% en la gestión institucional de mi gobierno en la provincia de Tucumán y ayudando en lo que puedo al gobierno nacional.

-¿Hay posibilidades de que más gobernadores del PJ acompañen?

- Hay muchos gobernadores que quieren ayudar. Porque ayudar al gobierno es ayudarse ellos mismos.

-¿Y discuten una nueva ley de coparticipación?

-No, por el momento no. Porque es imposible.