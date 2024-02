El ministro de Defensa, Luis Petri, expresó que "el kirchnerismo restringió el rol de las Fuerzas Armadas" y denunció que con el anterior gobierno "hubo sesgo ideológico para que los militares no salgan de los cuarteles". Bajo esta mirada el gobierno se planteó un objetivo hacia adelante: "reivindicar a las Fuerzas Armadas", reequiparlas y potenciar su accionar con las fuerzas de seguridad en el combate contra el narcotráfico y el terrorismo.

A lo largo de una entrevista con El Cronista el ministro de Defensa adelantó que se está avanzando en la compra de aviones supersónicos a Estados Unidos, que habrá un cambio en el accionar de las Fuerzas Armadas en las fronteras, que la jerarquización salarial de los militares se hará más adelante y que el presidente Javier Milei quiere contar con Fuerzas Armadas más activas.

-¿Qué objetivos se pusieron para las Fuerzas Armadas y qué se está cumpliendo hasta ahora?

-El objetivo mayor como legado que debemos dejar es reivindicar a las Fuerzas Armadas. Durante el kirchnerismo las Fuerzas Armadas fueron maltratadas, demonizadas y su capacidad de acción fue reducida su mínima expresión. Y creemos que las Fuerzas Armadas son herramientas trascendentes para el sistema democrático y para el resguardo de los intereses vitales del país. Las Fuerzas Armadas deben ser custodias y garantes de la soberanía, de la independencia, la seguridad territorial y la vida. Eso está en el marco de la ley de defensa.

Todas las acciones que estamos tomando son para que claramente nuestras Fuerzas Armadas puedan cumplir con ese rol. El rol de custodiar y defender nuestras fronteras; vigilar nuestro mar territorial y la zona económica exclusiva y garantizar que los recursos no sean depredados por buques de otras nacionalidades. Custodiar la soberanía y la libertad de la soberanía implica también avanzar en la posibilidad de que las Fuerzas Armadas intervengan en impedir ataques terroristas o puedan intervenir para prevenirlos.

Hubo sesgo ideológico del kirchnerismo fue para que las Fuerzas Armadas y los militares no salgan de los cuarteles y que no actuaran con las finalidades que la ley les manda cumplir. Es que la ley de defensa establece que las Fuerzas Armadas pueden intervenir ante un ataque de una fuerza externa sin precisar el carácter de ese sujeto que comete la agresión. Pero el kirchnerismo violó el espíritu de la ley: estableció un decreto en el que restringió el accionar de las fuerzas limitándolo al accionar ante el ataque de un estado externo violando así el espíritu de la ley. Esto fue injustificado. Porque las Fuerzas Armadas pueden repeler o intervenir ante agresiones no estatales como organizaciones terroristas.

Accionar en las fronteras

-¿Es posible que se avance en el accionar de las Fuerzas Armadas con las fuerzas de seguridad en forma más activa?

-Todo el apoyo y la complementación de las Fuerzas Armadas a las fuerzas de seguridad en el marco de la ley lo vamos a hacer. Es que nuestras Fuerzas Armadas deben apoyar en los esfuerzos que se hacen para combatir el narcotráfico por ejemplo. Los estamos haciendo...

-¿No se necesita modificar las leyes de defensa y seguridad, están pensando en eso?

-Ya las Fuerzas Armadas por ley complementan las tareas de fuerzas de seguridad a la hora del combate contra el narcotráfico. Pero el problema es que se establece un mecanismo demasiado burocrático para que rápidamente las fuerzas armadas puedan operar en la logística, el transporte y las comunicaciones al servicio de las fuerzas de seguridad.

Es que la ley pide convocar a un Comité de Seguridad Interior y este a la vez debe convocar a un Comité de Crisis que es el que debe requerir la intervención de las Fuerzas Armadas. Todo es muy burocrático y por eso la intención es simplificar ese mecanismo para que la convocatoria sea más rápida y ágil. Es que esto supone que hoy nunca se llega al apoyo completo a las fuerzas de seguridad. Pero a la vez hoy nadie duda de que hay crisis en Rosario con el narcotráfico y que es necesario el apoyo logístico de las Fuerzas Armadas. En el marco de la ley de Defensa y Seguridad Interior podemos intervenir pero hoy ni siquiera eso se cumple. Poner en valor a las Fuerzas Armadas implica cumplir con la ley y equipar a las fuerzas también para que puedan cumplir esas misiones.

-¿Cómo van a usar el Fondef para ese reequipamiento militar?

-Teníamos el Fondef para ese reequipamiento de las Fuerzas Armadas pero resulta que cuando llegamos vimos que es fondo no se usaba completamente para el reequipamiento de las Fuerzas. Por ejemplo se usaba para aportar fondos a un stand en Tecnópolis en lugar de ir a equipamiento. No hay un solo equipamiento relevante que se haya adquirido en los últimos años para poder custodiar y preservar los recursos y la soberanía de argentina.

-¿Qué tipo de reequipamiento se hará en adelante?

-Equipar las fuerzas fundamentalmente implicará que las compras se deben direccionar a las necesidades de las fuerzas para garantizar las capacidades militares para la custodia de la soberanía. Necesitamos un control del espacio aéreo y del mar argentino eficiente. Un ejemplo: Todas las Fuerzas Armadas de los países de la región trasladan a sus fuerzas armadas a las fronteras, lo hace Chile, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Es que allí se custodia la soberanía y hoy Argentina cuando ha desplazado a las fuerzas a las zonas de fronteras lo hizo sin un mandato específico, sin facultades para realizar tareas operativas. Solo iban como acompañantes de la Gendarmería. Pero nosotros queremos desplazarlas para que cumplan con la custodia de la soberanía. No queremos que sea solo una presencia disuasoria porque eso no dio resultados. Queremos que vayan con facultades específicas de acción como ocurre en todos los países limítrofes.

Reequipamiento militar

-¿Este nuevo rol que piensan para las FF.AA. contempla el accionar ante ataques de grupos narcos y terroristas?

-Las Fuerzas Armadas deben cumplir con preservar la integridad territorial y resguardar las zonas de fronteras y accionar allí. Es el ámbito natural de accionar de las fuerzas.

-¿Está prevista la compra de aviones supersónicos a Estados Unidos?

-Necesitamos recuperar la capacidad supersónica de aviones que la perdimos. Estamos avanzando para reequipar a las fuerzas en eso. Estamos en un proceso abierto para eso que no está cerrado aún pero avanzamos a eso. Garantizar que no habrá incursiones en el espacio abierto.

-Entonces ratifica la posibilidad de compra a Estados Unidos de esos aviones supersónicos...

-Si claro, estamos avanzando en eso. En rigor, la decisión es comprar aviones supersónicos a Dinamarca. Estamos avanzando en eso. Es la compra de esos aviones fabricados en Estados Unidos.

-¿Qué otras compras están en marcha?

-Necesitamos radarizar el país para garantizar la cobertura del espacio aéreo, blindados para el Ejército y en el objetivo a mediano y largo plazo necesitamos recuperar el accionar con submarinos. Sabemos que estamos en crisis económica pero sabemos que hay que recuperar la capacidad de submarinos. Esas son las compras estratégicas a las que apuntamos para las Fuerzas Armadas.

-¿En este aspecto hay un claro alineamiento con Estados Unidos e Israel?

-Si, con Israel, Estados Unidos, Europa y todos los países democráticos del mundo desarrollado. Es que el gobierno anterior se abrazó a Nicaragua, Venezuela, Irán y creemos que hay que alinearse a las democracias desarrolladas del mundo y no tenemos problemas en avanzar en un diálogo franco con ellos.

-¿Qué respuesta da a los militares ante las quejas y el malestar que hay por la eliminación del plan de jerarquización salarial?

-Hay que decirlo con todas las letras. Fue un plan platita de (Sergio) Massa porque se cumplió en no más de seis meses con emisión monetaria, sin previsión presupuestaria los informes del Anses decían que no se podía financiar esa medida. Y lo hicieron igual con una finalidad electoral. Nosotros vamos a jerarquizar a las Fuerzas Armadas y el presidente Milei está convencido de jerarquizarlas y ponerlas en valor. Todas las medidas van a eso. Pero con medidas sostenidas en el tiempo y sin una finalidad electoral. Vamos a establecer las medidas con sustento para mejorar las condiciones económicas, de equipamiento y el accionar de las Fuerzas Armadas pero no por necesidad electoral sino de la defensa.

-¿Y qué le dice a los que previeron el incremento salarial y ahora no lo tendrán?

-Que lo vamos a hacer en la medida que ordenemos al Estado y superemos esta crisis. Vamos a cumplir eso ni bien resolvamos los problemas que afectan al país y a las fuerzas. De nada sirve establecer una jerarquización que termina perdiéndose por inflación ese incremento. Hay que resolver el problema del exorbitante gasto público, equilibrar las cuentas y vamos a ir en ese sentido para que la medida se haga sin que los salarios pierdan ante la inflación.

-¿Y cómo van a financiar las compras de equipamiento que mencionó antes?

-Tenemos comprometido gran parte del Fondef con compras del gobierno anterior. Estamos buscando mecanismos de financiamiento que permitan reequipar a las fuerzas.

-¿De qué modo van a accionar ante las muestras de agresión de Gran Bretaña a la soberanía argentina en Malvinas como el reciente viaje del canciller Cameron a las islas?