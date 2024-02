Defensa suspende el acuerdo de jerarquización salarial de las FF.AA.: los motivos

El Ministerio de Defensa, informó a través de un comunicado que luego de haber "analizado con detenimiento" el convenio firmado durante la gestión de Alberto Fernández , no podrá afrontar el pago de los aumentos estipulados por el gobierno saliente para las Fuerzas Armadas. Responsabilizó al gobierno anterior aunque el exministro Jorge Taiana salió al cruce y le respondió que ya se habían abonado, en la pasada gestión, tres de las cuatro actualizaciones.

La cartera a cargo de Luis Petri argumentó que se tomó la decisión de no continuar con el proceso de aumentos salariales para los militares porque la administración anterior no había previsto "l a partida presupuestaria correspondiente para afrontar las cuotas para la jerarquización salarial de las FFAA" . Por dicho motivo "no se podrá proceder con el pago de las mismas".

"Es importante remarcar que, bajo una actitud netamente electoralista y de impericia financiera, la gestión anterior continuó prometiendo el pago restante de dicha jerarquización, a sabiendas que los informes que constan en la expediente, indicaban todo lo contrario" , refiere el comunicado que apunta al acuerdo firmado por el exministro Jorge Taiana.

El convenio de 2023 establecía un aumento del 60% aparte del pactado ya por paritarias de la Administración Pública Nacional: de esa forma los uniformados recibirían en 2023 cuotas de jerarquización de 14% en marzo, 14% en julio, un 12% en noviembre, y dos de 10 por ciento a percibir en enero y en abril de 2024.

En ese contexto, el comunicado difundido por el actual gobierno responsabiliza el "comportamiento irresponsable" de la gestión saliente que "pone en evidencia, una vez más, cuál ha sido el criterio implementado para administrar los recursos del Estado". Además apunta a que recibieron "ministerios vaciados, un país endeudado y un Estado devastado y desprovisto de recursos".

Pese a que el organismo consideró que el plan de jerarquización debe ser "realista, sincero y acorde a la situación económica del país", también reiteró que de igual forma es "justo y necesario" equiparar el sueldo de las FFAA con el personal de las Fuerzas de Seguridad, y reivindicar el trabajo "de los hombres y mujeres que dedican su vida a defender la Patria".

Y concluyó: "El Ministerio de Defensa seguirá trabajando para resolver la situación y respaldar a las Fuerzas Armadas y a la familia militar".

Cabe recordar que el lunes último el Gobierno nacional oficializó a través del decreto 90/2024, el incremento del 16% para todo el personal permanente y no permanente de la Administración Pública Nacional, de la cual las fuerzas armadas son parte de ella.

La respuesta de Jorge Taiana

Esta mañana, a través de un comunicado de prensa, el exministro, respondió a las acusaciones del gobierno libertario y refirió que el origen del plan de adecuación salarial que comenzó a implementar en 2023, tiene "el firme objetivo de mejorar el bienestar" de las Fuerzas Armadas".

" En el año 2022 se puso en marcha un plan de jerarquización salarial de las Fuerzas Armadas para equipararlas con las Fuerzas de Seguridad. Dicho plan de adecuación salarial se comenzó a implementar en 2023, con el firme objetivo de mejorar el bienestar de nuestras Fuerzas Armadas y en reconocimiento al trabajo que realiza el personal militar en defensa de nuestra soberanía, recursos naturales y el bienestar de todos los argentinos", refiere el texto difundido.

Por otro lado, el comunicado indica que "llama la atención" el incumplimiento del plan de jerarquización salarial por parte de un gobierno "que hizo campaña con promesas de aumentos de presupuesto en el área de defensa", tanto en lo salarial como en lo referido al equipamiento y el fondo de inversiones para de la defensa.

El comunicado también señala que el plan de jerarquización fue presentado en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, durante el tratamiento del presupuesto para el año 2023.,"con decisión política y un importante esfuerzo presupuestario" obtenidos en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, durante el tratamiento del presupuesto para el año 2023.

"Esto se logró con la voluntad política del gobierno anterior que se comprometió desde el primer momento con el mejoramiento del bienestar de las FFAA. Primero consiguiendo la tan demandada regularización de haberes, saneando la situación del IOSFA y luego implementando la jerarquización salarial" , indica.

Por último refiere que la decisión administrativa de Milei de no aprobar el presupuesto y reconducir el del 2023, tiene "el único objetivo de licuar los gastos del Estado, las jubilaciones y los salarios de toda la Administración Pública, incluido el de las Fuerzas Armadas."