El exembajador de EE.UU. analiza al tándem Trump-Milei: libre comercio, energía y China

" Creo que en la flamante administración de Donald Trump estarán interesados en ver qué tipo de relación pueden tener con la Argentina de Javier Milei, seguramente más fuerte que la que hoy tiene lugar. Y tendrán mucho interés en tratar de fortalecer el vínculo de comercio entre ambos países. Pero no creo que suceda de inmediato ", asegura el exembajador en la Argentina Earl Anthony Wayne, en diálogo con El Cronista.

"Tony" Wayne, como se lo conocía en sus años en el Palacio Bosch en Buenos Aires fue el último embajador designado para el país por la gestión de George W. Bush pero Barack Obama lo mantuvo unos meses en el cargo, antes de designar a Vilma Martínez. En rigor, Wayne ejerció como embajador en el tramo final de la gestión de Néstor Kirchner y los primeros de Cristina Fernández, entre 2007 y 2009.

Luego pasó por Afganistán y finalmente recaló en México. Hoy, ya retirado del frente diplomático con el máximo nivel de reconocimiento que el Congreso otorga a los embajadores de carrera, se mantiene activo en el análisis de la región y el mundo desde sus clases en el Woodrow Wilson International Center for Scholars y como copresidente de su Junta Asesora del Instituto México.

También forma parte de dos de los think tanks más influyentes de Washington, el Atlantic Council y el Centro de Seguridad y Estudios Internacionales (CSIS) y es miembro de la Junta Directiva del Consejo de Diplomacia Pública de América.

-¿Qué significa el regreso de Trump al poder en esta nueva versión 2.0 para Latinoamérica en general, advierte diferencias en comparación con su primer mandato?

-Creo que tendremos que ver cuánta diferencia habrá con su estrategia de aproximación hacia Latinoamérica. Hay ciertos países donde sus líderes tendrán una perspectiva mucho más positiva de su regreso, y hay otros lugares que serán muy críticos de sus primeros pasos en lo que refiere a la política regiona l. De lo que no tengo dudas es que habrá un cambio en general, de una manera u otra, en lo que refiere al vínculo de Estados Unidos con Latinoamérica . Esto va a derivar en un escenario cruzado con diferentes países reaccionando de diferentes maneras.

-¿Y en relación a la Argentina? Trump convivió sus primeros años con el gobierno de Mauricio Macri, como aliado, y luego con el del Frente de Todos. ¿Qué sucederá ahora con Milei, lo ve auspicioso como piensan en Buenos Aires?

-Creo que claramente el Presidente de Argentina piensa que tendrá una perspectiva más positiva de su política, de su estrategia de gestión de la situación económica con la nueva administración del presidente Trump que la que tuvo con el presidente Biden. Y la gente de Argentina mirará con una mirada diferente a esta nueva administración en Washington si bien la administración saliente, la de Biden, no tuvo un enfoque en particular negativo de la Argentina. Así y todo, considero que la administración de Trump tendrá una perspectiva más positiva, y a partir de allí se podrá explorar si hay formas de mayor apoyo en ambos sentidos.

-Milei ha expresado en más de una ocasión su voluntad de avanzar en un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, ¿lo ve viable a partir de la perspectiva comercial que lleva Trump al poder?

-Creo que es posible un acuerdo de libre comercio. Tendremos que esperar un rato hasta que el presidente Trump tenga a todos sus miembros en su lugar , tanto en el Departamento de Estado como en la US Trade Representative Office, la Oficina del Representante de Comercio Exterior de los Estados Unidos, y demás lugares clave del gabinete y su equipo de gobierno. Creo que estarán interesados en ver qué tipo de relación más fuerte pueden tener con la Argentina que la que hoy tiene lugar. No dudo que tendrán mucho interés en tratar de fortalecer el vínculo de comercio entre Estados Unidos y Argentina, aunque no creo que suceda de inmediato.

-¿Cuál sería la prioridad para Estados Unidos en relación a la Argentina entonces?

-Sin duda, creo que tendrá un interés en hablar con el gobierno de Argentina y analizar las posibilidades en los meses por venir. Lo urgente, pienso, es dilucidar si en el futuro esta nueva administración que llega a la Casa Blanca con Trump dará más señales positivas en el FMI para la Argentina, como bien se sabe, por su política vis a vis con la Argentina. Creo que es posible, pero tendremos que esperar y ver qué sucede. En todo caso, ese será uno de los capítulos que tendrá el presidente de la Argentina cuando visite Washington

-¿Has estado siguiendo el nuevo gobierno de la Argentina, el gobierno de Javier Milei, desde la distancia?

-Un poco, un poco. No puedo enfocarme en áreas específicas, pero intento mantener un ojo allí y ver qué está pasando en el país. Mantengo algunos amigos en la Argentina desde los años que he servido allí, pero no estoy trabajando de manera regular con el país como foco. Aún leo y trato de estar al corriente de lo que pasa, pero no tan de cerca como antes.

-Uno de los intereses de la actual gestión libertaria es convertir a la Argentina en un hub energético y tecnológico a nivel global, ¿qué rol puede jugar Estados Unidos en ese plan?

-Pienso que habrá mucho interés en que Argentina desarrolle sus suministros energéticos y en ver qué tipo de relación se puede desarrollar que sea más fuerte entre Argentina y Estados Unidos en el desarrollo de las diferentes fuentes de energía. Sin duda será un área de gran interés y de mucho debate para ver qué podría ser posible en el futuro.

-¿Pero qué le falta al país para que lleguen más inversiones de EE.UU. que siguen por debajo del potencial que reconocen los propios empresarios? El actual gobierno ya ha avanzado en desregulaciones en varias áreas, ha reformado parte del sistema laboral e incluso ha habilitado estrategias de incentivo como el RIGI...

- Creo que la gente va a ser cautelosa porque es Argentina y Argentina ha cambiado de un lado a otro a lo largo de los años, pero creo que habrá un mayor interés en tratar de fortalecer esas relaciones con su actual Presidente y con nuestro nuevo Presidente y ambas administraciones . Así que vale la pena prestar mucha atención a cómo evolucione el vínculo entre los dos gobiernos. Estoy seguro que los funcionarios de ambas partes prestarán atención a cómo pueden fortalecer estas relaciones pero, insisto, definitivamente no esperaría que sucediera de inmediato .

-A juzgar por su experiencia diplomática y sus conocimientos sobre ambos países, ¿de qué margen de tiempo estaríamos hablando hasta poder ver resultados concretos de esta sintonía política?

-Puede ser que durante el primer año ambos gobiernos terminen de conocerse y puedan desarrollar esta relación mientras analizan lo que es posible y lo que no. Pero decididamente no creo que sea algo que vaya a suceder mañana. Arrancará, sin dudas, y de hecho podríamos comenzar a ver movimientos hacia algún tipo de relación más fuerte entre las próximas semanas y los primeros meses del año.

-Los principales referentes de política exterior de Milei han puesto especial énfasis una vez más en el avance de China en la región, ¿diría usted que sigue siendo el principal desafío para Estados Unidos en América Latina y en Argentina en particular?