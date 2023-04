Encuesta sorpresiva: un outsider lidera el ranking de imagen e intención de voto en la Provincia

Un sondeo muestra la percepción de los votantes sobre distintos candidatos en la Provincia de Buenos Aires, y sorprendieron los buenos resultados de un outsider.

¿De quién se trata? Del abogado mediático Fernando Burlando, que no solo contó con un amplio nivel de conocimiento e imagen positiva, sino que también fue considerado como el más apto para luchar contra la inseguridad.

Cabe aclarar que el sondeo fue realizado previo a dos situaciones que podrían haber afectado negativamente la imagen de Burlando: en primera instancia, el lanzamiento de un spot donde se lo ve abrazando al asesino de José Luis Cabezas, y en segundo lugar su involucramiento y posterior apartamiento de la defensa legal de Jey Mammón, acusado de abusar a un menor de edad.



Al preguntar por el nivel de conocimiento y potencial intención de voto de distintos candidatos, el que salió primero fue Fernando Burlando. Un 52,4% dijo que "lo conoce y podría votarlo", mientras que un 42% dijo que "lo conoce, pero no lo votaría", y solo un 4,4% dijo que "no lo conoce". El único que tiene mayor conocimiento que él es el actual gobernador, al que un 2,1% dijo no conocer.



En la categoría "lo conoce y podría votarlo", lo siguen Axel Kicillof, con 40%; Diego Santilli, con 38,8%; José Luis Espert, con 31,5% y Cristian Ritondo, con 28,2%. Por el lado contrario, quienes concentran mayor rechazo son Victoria Tolosa Paz, con un 71,5%; Carolina Píparo, con 63,5%; Néstor Pitrola con 60% y Martin Insaurralde con 58,4%.

El caso del gobernador Axel Kicillof es paradójico porque divide las aguas. Así como tiene un alto nivel de aceptación, también la gente que dice que no lo votaría alcanza el 57,9%.

Sin tener en cuenta la intención de voto y solamente analizando la imagen, Burlando también sale primero: es el candidato con mayor percepción positiva, con un 40,4%, y el tercero con menos imagen negativa, con un 14,9%.

Es destacable que los dos candidatos con menos imagen negativa que el abogado, Victoria Villarruel y Mario Guarnieri, tienen un porcentaje de desconocimiento del 64,9% y 89,7% respectivamente, mientras que Burlando tiene uno inferior al 5%.

Los tres que más imagen negativa percibieron pertenecen al Frente de Todos: en primer lugar Axel Kicillof, con 55,7% de negatividad; luego Victoria Tolosa Paz, con 51,9% y tercero Martín Insaurralde, con 39,8%.





Los más capacitados y los mejores contra la inseguridad

Ante la pregunta "Más allá de que piense votar o no al candidato y/o que le simpatice, ¿Qué candidatos le parecen más capacitados para ser Gobernadores de la Provincia de Buenos Aires?", el más elegido fue Axel Kicillof, con un 30%.

Le siguen Diego Santilli con un 24,4% y luego Fernando Burlando con 23,8%, que, sin experiencia previa de gestión, superó a Cristian Ritondo, con 18,5% y a Joaquín de la Torre, con 15,7%.

Cuando, en las mismas líneas, se preguntó cuál les parecía más capacitado "para resolver el problema de la inseguridad y combatir el delito", Fernando Burlando salió primero, con un 26,4%.

Detrás salieron Axel Kicillof, con 21,1%, Joaquín de la Torre, con 19,1%, Cristian Ritondo, con 18,5% y Diego Santilli, con 17,3%.

Mas allá de las percepciones, también se preguntó directamente a quién votarían. En un escenario reducido a 7 precandidatos, sale primero Axel Kicillof, con un 33,6%, seguido de Diego Santilli con 14,4% y luego Fernando Burlando, con 13,1%.





Opciones presidenciales

Además de las preguntas sobre el ámbito provincial, se les consultó a los votantes por sus preferencias en a nivel nacional. Sobre qué espacio pensaban votar, sin dar nombres individuales, el 27,5% dijo que votaría al Frente de Todos, el 24% a Juntos por el Cambio, el 18,3% a Liberales/Libertarios, 5% a peronistas no kirchneristas y 2,9% a la Izquierda.

Dividido en candidatos individuales, el que tiene más intención de voto es Javier Milei, con un 18,3%, seguido de Cristina Fernández de Kirchner , con un 16,9% y luego Patricia Bullrich, con 10,1%.





Ficha técnica