Milei convocará a una nueva cumbre en Casa Rosada el día antes de presentar el Presupuesto 2027
El jefe de Estado mantendrá una nueva cumbre legislativa el lunes 14 de septiembre. Al día siguiente está prevista la presentación del proyecto y el comienzo del debate por la reforma electoral. La negociación va a ir de la mano.
A cuánto está el dólar blue hoy lunes 7 de septiembre. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.