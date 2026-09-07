El presidente Javier Milei volverá a reunir a sus legisladores en Balcarce 50 el lunes 14 de septiembre, el día antes de la presentación del Presupuesto 2027 y el comienzo del debate por la Reforma Electoral en la comisión de Asuntos Constitucionales.

La convocatoria, confirmada por El Cronista de tres fuentes fuentes del oficialismo, tendría como eje oficial un repaso del libro “Economía en una lección” de Henry Hazlitt, una edición que tiene un prólogo escrito por el jefe de Estado y que le había regalado a cada uno de los diputados y senadores presentes en la última reunión en Casa Rosada.

Ese encuentro, que se produjo semanas atrás, tuvo como eje principal la cuestión vinculada a la morosidad y a la defensa de la Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que se trató y aprobó en la Cámara de Diputados esa semana.

En ese sentido, desde el Congreso sostienen que lo más seguro es que en esta próxima oportunidad el mandatario exponga a sus alfiles del Congreso los lineamientos principales para defender el debate que se va a avecinar por el Presupuesto a partir del 15 de septiembre, fecha tope obligatoria por ley para el envío del proyecto. “ El tema lo sabe el Presidente ”, se reservaron otras fuentes oficiales del bloque.

Desde el Gobierno todavía no adelantaron cómo será el formato de presentación. En el 2024, el Presidente fue en persona al Congreso con el argumento de que se trataba del primer proyecto de Presupuesto sin déficit fiscal. Al año siguiente, con el ambiente político caldeado por la campaña electoral, lo hizo por cadena nacional.

Tal como anticipó este medio, en el oficialismo buscan que se repita la idea de que Milei asista en persona al Congreso, pero desde la Casa Rosada lo descartaron de cuajo . Pese a la negativa posterior. algunos se mantienen optimistas en que lo haga de todos modos, según supo El Cronista. “No está definido”, reconocieron en Casa Rosada.

La modalidad de la presentación de la Ley de Leyes la organiza el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien está al mando de tejer los vínculos con los gobernadores y asegurarse el terreno para que el proyecto llegue a buen puerto y, de esa manera, se anulen los intentos de la oposición de avanzar con su propia agenda con ayuda de los jefes provinciales dialoguistas más reticentes .

En las conversaciones participan Santilli y, cada vez con mayor peso, el ministro de Economía, Luis Caputo, quien forma parte de las decisiones que se llevan adelante en la Mesa Política y terminará de definir el margen de negociación. Según pudo saber El Cronista, desde las altas esferas tienen intención de resolver los acuerdos antes de que termine el año y no llamar a sesiones extraordinarias .

La prueba de fuego de los consensos avanzados será el próximo 9 de septiembre, cuando intentarán avanzar con una sesión para emplazar comisiones y ajustar su propia hoja de ruta para dictaminar los proyectos de endeudamiento familiar y la prórroga de la emergencia en Discapacidad.

Presidencia

La Libertad Avanza -aprendió de sus errores y- abrió las comisiones de Finanzas y Presupuesto y Hacienda para empezar a discutir los proyectos en una maniobra que le permite controlar los tiempos del debate y desactivar, al menos parcialmente, el emplazamiento que la oposición buscará aprobar el 9 de septiembre.

No obstante, d esde la oposición dialoguista advirtieron que no están predispuestos a poner la cara para no apoyar la iniciativa por Discapacidad y eso todavía blinda la avanzada opositora.

Otra carta de negociación será la reforma política que, según la convocatoria oficializada en el Senado por Agustín Coto, el senador de La Libertad Avanza a cargo de la comisión, también dará comienzo ese mismo martes 15 de septiembre a las 15.30 horas .

La lógica responde a la intención que adelantó en exclusiva El Cronista semanas atrás de aprovechar los acuerdos por el Presupuesto para construir los consensos políticos de cara al escenario del 2027 , que tiene como principal objetivo del oficialismo conseguir que no haya PASO.