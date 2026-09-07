Durante este lunes, 7 de septiembre de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

A la cabeza: 3486 - El Humo

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 7 de septiembre

1° 3486 11° 8551 2° 4743 12° 7872 3° 5674 13° 4903 4° 6613 14° 8172 5° 5593 15° 3990 6° 8653 16° 0064 7° 0357 17° 3193 8° 7096 18° 2823 9° 8842 19° 8935 10° 5035 20° 2380

¿Qué significa soñar con El Humo?

Soñar con El Humo suele señalar confusión, señales ocultas o situaciones que no ves con claridad. Invita a tomar distancia para entender qué se está gestando o disipando.

Si es denso y oscuro, advierte estrés o conflictos; si es ligero y ascendente, sugiere liberación y transformación. Tus emociones en el sueño orientan su verdadero sentido.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.