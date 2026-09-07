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Durante este lunes, 7 de septiembre de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:
- A la cabeza: 3486 - El Humo
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 7 de septiembre
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|6613
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|5593
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|3990
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|8653
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|0064
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|0357
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|3193
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|7096
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|2823
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|5035
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|2380
¿Qué significa soñar con El Humo?
Soñar con El Humo suele señalar confusión, señales ocultas o situaciones que no ves con claridad. Invita a tomar distancia para entender qué se está gestando o disipando.
Si es denso y oscuro, advierte estrés o conflictos; si es ligero y ascendente, sugiere liberación y transformación. Tus emociones en el sueño orientan su verdadero sentido.
¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.
Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.