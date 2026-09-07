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Durante este lunes, 7 de septiembre de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

  • A la cabeza: 3486 - El Humo

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Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 7 de septiembre

 3486 11° 8551 
 2°4743 12° 7872
 3°5674 13° 4903 
 4°6613 14° 8172 
 5°5593 15° 3990 
 6°8653 16° 0064 
 7°0357 17° 3193 
 8°7096 18° 2823 
 9°884219° 8935 
 10°5035 20° 2380 

¿Qué significa soñar con El Humo?

Soñar con El Humo suele señalar confusión, señales ocultas o situaciones que no ves con claridad. Invita a tomar distancia para entender qué se está gestando o disipando.

Si es denso y oscuro, advierte estrés o conflictos; si es ligero y ascendente, sugiere liberación y transformación. Tus emociones en el sueño orientan su verdadero sentido.

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¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

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