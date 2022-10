Día de la Lealtad: las demandas a Massa que el kirchnerismo lleva a Plaza de Mayo y contra quién apuntan

Para el universo kirchnerista, los cien días de contemplación al ministro de Economía, Sergio Massa, se están agotando a una velocidad más rápida que lo que marca el calendario. Y gran parte de esa impaciencia que se viene manifestando a cuenta-gotas, también se vuelca en los planteos que forman parte del documento que consensuaron algunas organizaciones sindicales y sociales junto a La Cámpora para el acto en Plaza de Mayo así como en los mensajes cruzados entre sus dirigentes.

"El gobierno no puede seguir sujeto a los condicionamientos de sectores corporativos que privilegian sus intereses por sobre el interés de las mayorías, o volver a quedar en manos de quienes impusieron un quebranto a la Nación, negaron nuestros derechos y destruyeron el entramado productivo", apunta en el corazón del texto el conjunto del colectivo que nunca se planteó federalizar el acto como pretendía el Presidente Alberto Fernández sino llevarlo a su escenario histórico, frente a la Casa Rosada.

Aunque algunos de los y las dirigentes que encabezan las columnas se cuidan de expresar que, en el fondo, no se trata de un acto contra el Gobierno, el mensaje más crítico desde el músculo sindical y el social no va dirigido exclusivamente hacia afuera. Basta con ver que hay una serie de medidas que solo el Ejecutivo puede tomar y que este sector entiende que ya no se pueden postergar más porque, en esencia, dependen de la voluntad política que depositan tanto en Fernández como en Massa.

Así y todo, prefieren hablar de generar un volumen político y popular que le permita al Gobierno tomar decisiones contundentes en la dirección que le plantean.

las demandas urgentes al gobierno

Desde la CTA de los Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina, por caso, van a reclamar una reunión con Sergio Massa. Quieren plantearle algunos ajustes en los montos del Presupuesto que se destinan a Educación, en particular, para que se incrementen los recursos para becas de todos los niveles.

Ya le solicitaron también una cita a la nueva ministra de Trabajo, Kelly Olmos, una reunión para plantearle la misma agenda de demandas que ya le habían llevado al Presidente Alberto Fernández y la Vicepresidenta Cristina Kirchner.

La jugada de Sergio Massa el domingo de anticiparse con la suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias -un punto que reclamaban tantos sindicatos como empresarios- fue bien recibido pero no es suficiente. Desde la línea más crítica de la CGT insisten con universalizar las asignaciones familiares y aumentarlas e impulsar una suma fija y un bono de fin de año para quienes no alcancen la canasta básica.

"No es suma fija o paritarias, es suma fija y paritarias. Con las paritarias solas no estamos pudiendo", asegura la dirigente de judiciales enrolada en la Corriente Federal, Vanesa Siley. "Una suma impulsada desde el Estado para que los trabajadores puedan mejorar un poco es una política muy necesaria en este momento", insistió y reiteró la necesidad de un bono de fin de año del Estado por única vez para contrabalancear los efectos de la inflación.

También el anuncio de un refuerzo alimentario para los sectores más vulnerables que deslizó Sergio Massa el domingo y que avanzará en los próximos días en diálogo con la ANSES buscó sofocar uno de los reclamos más agudos de los últimos tiempos. Pero no es lo único que demandan los movimientos sociales que integran el Frente de Todos: también hablan de congelamiento de precios -al menos para una canasta básica de alimentos- , suma fija y paritarias en simultáneo y que se garantice la entrega de alimentos y herramientas a las cooperativas.

"Massa tiene que iniciar con urgencia otra etapa después de haber fortalecido reservas dándole al agro lo que solicitaba. Hay que revertir el ánimo social y para ello lo que se requiere es acelerar decisiones", comentó uno de los dirigentes sociales con decisión política dentro del Ejecutivo.

Si bien también hay fracturas entre las organizaciones sociales oficialistas al punto que una parte de ellas, las que comanda Juan Grabois, asistirán a Plaza de Mayo mientras que el Movimiento Evita, la Corriente Clasista Combativa y Somos Barrios de Pie se convocaron en Laferrere, hay puntos en común en las demandas políticas en ciertos casos. De hecho, Somos Barrios de Pie participará de las dos convocatorias del 17 de octubre.

Los puntos claves del documento

Restaurar el rol del Estado en el control y planificación de la economía: corresponde a un llamado a articular con las organizaciones de la economía popular las políticas "necesarias para imponer la soberanía alimentaria y garantizar que ninguna familia argentina tenga que soportar una injusta e intolerable situación de pobreza"

Implementar "de manera urgente un aumento de suma fija y asegurando un ingreso familiar de emergencia": es el reclamo que más tajantemente divide a la CGT hoy, con el sector alineado detrás de Pablo Moyano -Frente Sindical y la Corriente Federal- respaldando ambas iniciativas en oposición al sector de los ‘gordos' e ‘independientes' que hoy expresaron de forma tajante que el único camino es la paritaria

Mayores controles a los precios y fijar referencias en la cadena de valor: para ello, sostienen que se deben incorporar trabajadores para fortalecer un Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios en la órbita de la Secretaría de Comercio, como estrategia anti-inflacionaria y tope a "las prácticas monopólicas y oligopólicas de los grupos concentrados de la economía"

Alentar la producción nacional a través de la sustitución de importaciones: mediante políticas que apunten al mercado interno "ordenando el destino nacional de la demanda dando prioridad a las pymes y cooperativas de la economía popular a través del compre estatal.

Derogar la Ley de Entidades Financieras con la meta de rediseñar el sistema financiero en función de fortalecer la banca pública estatal "y desmontando los mecanismos de especulación para cortar definitivamente la fuga de capitales".

Convertir al sistema financiero en servicio público para "potenciar el desarrollo productivo, científico y tecnológico para un crecimiento con pleno empleo" apelando a la educación "para lograr la inclusión financiera de todos los argentinos y argentinas".

Articular "un sistema efectivo de control popular sobre el Banco Central de la República Argentina para garantizar que cumpla su rol en defensa del Proyecto Nacional, promoviendo un plan federal de inversiones apalancado sobre los fondos inmovilizados

Impulsar una reforma tributaria "incrementando los gravámenes sobre los sectores de mayores ingresos" y eliminando los que corresponden a ingresos alimentarios así como el impuesto a las ganancias a la vez que se ajustan los controles "para terminar con la brutal evasión y elusión de impuestos por parte de los grandes grupos empresariales".

Estricto control estatal del Comercio Exterior gracias a la puesta en marcha del Canal de Magdalena y la "recuperación de la soberanía sobre el Río Paraná"

Implementación "efectiva la Ley de Medios oportunamente sancionada por el Congreso de la Nación" como parte de la garantizar el derecho "a una comunicación responsable que no actúe como vocero de intereses subalternos"