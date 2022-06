EN VIVO | A qué hora hablan Alberto Fernández y Cristina Kirchner

El presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, encabezarán este viernes desde las 17 horas , el acto central por la conmemoración de los 100 años de la fundación de YPF.

La reaparición, que se dará desde la megamuestra de ciencia, tecnología, industria y arte Tecnópolis, pondrá fin a más de 90 días del congelamiento de diálogo entre el mandatario y la titular del Senado.

La última vez que la fórmula presidencial compartió un acto fue en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, el 1° de marzo.

"Tendremos diferencias, pero el enemigo no está en el Frente de Todos. El enemigo es la derecha maldita que quiere volver a someter al pueblo. Que nadie nos confunda: entre nosotros no hay enemigos" , apuntó Fernández, días atrás en el Congreso del Frente de Todos en Chaco.

En tanto, durante su última aparición pública, la Vicepresidenta había lanzado fuertes críticas contra el gabinete económico que encabeza el ministro Martín Guzmán.

"Fui generosa al permitir que el Presidente pudiera elegir a su gabinete económico" , repasó desde la Universidad Nacional del Chaco.

Además, advirtió por el surgimiento de un "nuevo fenómeno" de "insatisfacción democrática grande" en medio del contexto inflacionario que podría ubicarse en torno al 70% anual, según estimaciones privadas.

"Hoy hay una insatisfacción democrática grande, la plata no alcanza, no llega a fin de mes y se produce un fenómeno que no habíamos conocido que es el de los trabajadores en relación de dependencia pobres. Esto nunca había pasado" , cuestionó.

El acto central por los 100 años de YPF se llevará a cabo este viernes 3 de junio a las 17 horas desde Tecnópolis , y contará con la transmisión en vivo desde canal oficial de YouTube de Casa Rosada.