PASO oficialista sin Alberto Fernández y las preocupaciones de Zamora, Manes y Ritondo

Al inicio de la semana no se había atenuado el impacto informativo que detonó al oficialismo por las siempre sísmicas declaraciones de Sergio Berni cuando, en un acto acompañado por el camporismo extremo del que pretendía separarse, Jorge Ferraresi describió que, si fracasa el Gobierno, a él y otros como él le iban a seguir "la cárcel y la persecución" mientras que otros, aunque no lo nombró, "iban a volver a dar cátedras en universidades internacionales", en clara referencia de Martín Guzmán, el ministro de Economía que el presidente Alberto Fernández viene "empoderando" desde que cortó su diálogo con su vice, Cristina Fernández de Kirchner.

Ministro Jorge Ferraresi

"Es una locura... Nadie sabe cómo termina esto, pero quedó claro que el Presidente lo salió a bancar al pibe. No puede ser que uno de los nuestros, el mismo que lanzó hace medio año la candidatura para la reelección de Alberto, ahora lo mande a la hoguera acompañado por Martín Sabbatella y Emanuel González Santalla", exclamó uno de los funcionarios a los que ya en su momento Cristina Fernández de Kirchner había descrito como un funcionario que no funciona.



El rápido reacomodamiento, otro más, del intendente en uso de licencia de Avellaneda está relacionado con la declinación final del propio Presidente de la Nación, quien a través de dirigentes y ministros de su extrema confianza había empezado un proceso de reconstrucción con el Instituto Patria y La Cámpora.

"Nada funciona... Y el ‘Cuervo' (Andrés Larroque) lo dejó en claro cuando dijo que no hay mesas que puedan definir nada más", describió alguien que lo conoce como pocos. Su palabra no es sólo la del hijo de los dos presidentes, sino, también, la de la propia vicepresidenta.

¿PASO sin Alberto pero con Scioli?

El martes todas estas dudas fueron confirmadas en la carpa armada para agasajar a los funcionarios que se acercaron hasta Cañuelas para la inauguración de seis cuadras de la Ruta 3, que había sido concesionada a través del PPP pero que el ministro Gabriel Katopodis había sacado de ese esquema para continuarla de manera tradicional.

El presidente Alberto Fernández, durante la inauguración de un tramo de la ruta 3

Ahí, luego de pronunciar su discurso en contra de los "ladrones de guantes blancos", fue que Alberto Fernández, sabiendo que lo escuchaban varios que hablan de manera directa con Cristina Fernández de Kirchner, lanzó que "no podemos permitirnos perder... Y yo les adelanto que no voy a ser un estorbo para eso".

Inmediatamente se generaron varios segundos de silencio, incómodo. Lo escuchaban el gobernador Axel Kicilof, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, Katopodis, Alexis Guerrera, ministro de Transporte, la dupla Fassi - Arrieta, que conduce el municipio y un puñado de intendentes invitados para la ocasión por Martín Insaurralde, el jefe de gabinete provincial.

Kicilof, quien ha sido ratificado para volver a ser candidato a gobernador en 2023, pero más Sergio Massa, tomaron nota. No sólo habrá PASO, sino que, a diferencia de lo que se suponía inicialmente, el presidente no será de la partida.

Quien avisó que sí lo haría si Fernández no se presentaba es Daniel Scioli, siempre activo desde Brasil, donde se mantiene más que informado por varios funcionarios que lo quieren en su equipo el año próximo compitiendo contra Massa y Wado De Pedro, o contra ambos si terminan en una fórmula común.

Embajador Daniel Scioli

Sin embargo, la semana terminará con una sonrisa en el espejo de la unidad del Frente de Todos. Tras cien días sin diálogo, hoy, presidente y vice, como todos los viernes, serán noticia, pero en esta ocasión, por la foto que los encontrará juntos (vaya paradoja) en Tecnópolis por los 100 años de YPF.

Uno de los participantes, que ya tenía programada una salida radial por esa hora, tuvo que llamar al periodista para pedirle disculpas. "No sé que va a pasar... La verdad que iba a ir hasta la coronilla contra Alberto, pero con esto, prefiero esperar", dijo el hiper kirchnerista de la Provincia de Buenos Aires.

Chispazos en Tigre

Acerca de Massa, no le gustó mucho a su antiguo amigo, después enemigo, y finalmente aliado obligado Julio Zamora, el intendente de Tigre, que el bloque del Frente Renovador se haya abstenido de votar la Rendición de Cuentas municipal. A los renovadores los acompañó Nicolás Massot, que además de separarse de Segundo Cernadas, le sirve para agudizar su rol opositor.

Intendente Julio Zamora

"Mass...a en Tigre es Mass...ot", dice un breve pero contundente mensaje de whatsapp distribuido por algún mal pensado funcionario municipal o de la propia oposición liderada por Cernadas, a quien, a su vez, acusan de ser parte de un "contubernio" porque gracias a los votos opositores, los pocos zamoristas pudieron aprobar la rendición de cuenta.

Lo que sucede en Tigre es la regla, no la excepción, de la mayoría de los concejos deliberantes del Conurbano, donde los pactos preexistentes indican que los oficialismos son oficialismos y la oposición hace de oposición, salvo que la diferencia en favor de los primeros sea tan grande que no importa si los que están en contra votan de esa manera.

Un terremoto en la Legislatura

Algo de esto parece suceder en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, en la que esta semana siguieron las réplicas del cismo provocado por Joaquín De la Torre al no querer aprobar los acuerdos alcanzados con la oposición de Juntos para votar nuevos funcionarios, representantes de la oposición, en la Defensoría del Pueblo y el Banco Provincia como así tampoco darle el cargo vitalicio como presidente del Tribunal de Cuentas al funcionario de Kicilof, Federico Thea.

"Yo ya estaba cocinado desde principio de año... Sino no tenían por qué llamarme a mí directamente ni Thea ni Insaurralde", intuye, con la votación ya realizada, el senador provincial por San Miguel... "Si esto se hubiera charlado, me lo hubieran explicado, o al menos blanqueado, bueno, pero nunca se trató en la mesa de conducción provincial. Y como mi cargo como vice de la Cámara me lo dio esa mesa, y eso no funciona más, es que preferí renunciar", dijo.

Sin embargo, para desechar cualquier hipótesis de ruptura, dijo, terminante: "No me voy de Juntos, no voy a romper nada, simplemente hice esto para que el espacio funcione mejor y todos tengamos más claridad al hablar". Hasta el momento, ninguno le aclaró sus dudas. Él sigue pensando que todo fue decidido muchos meses atrás.

El martes pasado, una semana después del episodio en el Senado provincial, en la comisión de Interpretación y Reglamento, que preside el sinuoso Fabio Britos, el PRO votó en contra del proyecto que pretende aprobar el oficialismo en el que le restablece viejos beneficios jubilatorios a los empleados del Banco Provincia, mientras que el radicalismo se abstuvo.

Facundo Manes

Esta diferencia le permitió, por un voto, que de la Comisión de Previsión y Seguridad Social siguiera el curso para este polémico proyecto impulsado por el oficialismo.

Esto provocó cierta preocupación en el entorno de Facundo Manes, poco habituado a este tipo de situaciones. Su mensaje disruptivo y directo, lejos de la apatía tradicional de la política, trabaja en la búsqueda de los consensos, pero "no a cualquier costo", como refirió alguien que lo quiere y lo sigue.

También está siendo observado con mucho detenimiento en el PRO bonaerense, donde todos los procedimientos están bajo revisión. Cristian Ritondo es el principal aliado de los legisladores que siguen todo lo que le pide María Eugenia Vidal, más los que trabajan de manera más dispersa y fueron puestos por Jorge Macri y el resto de los intendentes de la Provincia.

Christian Ritondo

Las encuestas que hoy manejan los analistas cercanos a Horacio Rodríguez Larreta notan con mucha preocupación que su candidato, que no quiere irrumpir antes de tiempo, sigue carreteando mientras que figuras más agresivas, que abrazan el voto duro de Juntos por el Cambio, como Mauricio Macri o Patricia Bullrich, están mucho mejor en la actualidad.

A Ritondo, que ya difundió un polémico video que manifiesta su política en materia de Seguridad, ayer le salió un competidor en torno del ex presidente Macri. Néstor Grindetti dijo que se merece un Segundo Tiempo y pone más ruido a esta increíble interna provincial.