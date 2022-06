En el primer trimestre la deuda externa sumó otros u$s 6488 millones y ya roza los u$s 275.000 millones

El stock de deuda externa bruta total, tomando títulos de deuda a valor nominal residual, trepó en el primer trimestre a u$s 274.355 millones. Así, al 31 de marzo pasado la deuda soberana sumó u$s 6488 millones respecto del trimestre anterior.

Así lo reveló ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), al difundir los datos de la balanza de pagos, la posición de inversión internacional y deuda externa correspondientes al primer trimestre de 2022.

"Esta suba se explica, principalmente, por un incremento en la deuda de los sectores institucionales, Gobierno general y Sociedades no financieras, hogares e instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares (ISFLSH) y, en menor medida, por un aumento en el valor de las deudas correspondientes a las Sociedades captadoras de depósitos, Banco Central y de Otras sociedades financieras ", aclaró el Indec.

En el desagregado de deuda por sectores, se destaca que el Gobierno explicó un aumento de la deuda de u$s 3662 millones, mientras que el sector Sociedades no financieras, hogares e ISFLSH incrementó su endeudamiento en u$s 2541 millones.

Por su parte, las Sociedades captadoras de depósitos tuvieron un crecimiento de su deuda en moneda extranjera por u$s 264 millones . En contraste, el Banco Central y Otras sociedades financieras tuvieron subas menores, sumando montos de u$s 19 millones y u$s 2 millones, en cada caso.

En el cálculo a valores de mercado, el stock de deuda externa bruta total llegó a u$s 228.356 millones, lo que representa un incremento de u$s 5168 millones en la comparación con el trimestre previo. Ese diferencial entre el valor nominal y el de mercado expresa la caída de los bonos y su contracara, la suba del riesgo país.

Cuál es el resultado de la balanza de pagos

El informe sobre las cuentas internacionales, por cierto, reflejó también una delicada situación en cuanto a la balanza de pagos. De acuerdo a los datos oficiales la cuenta corriente registró un déficit de u$s 1130 millones en el primer trimestre.

Es el resultado de "un déficit en el ingreso primario de u$s 2150 millones, compensado parcialmente por el ingreso neto registrado en la balanza de bienes y servicios por u$s 610 millones y del ingreso secundario por u$s 409 millones", detalló el informe.

Considerando, además, un ingreso de u$s 23 millones en la cuenta capital, el rojo llegó a casi u$s 1108 millones . En consecuencia, "las necesidades de financiamiento se incrementaron en u$s 1588 millones en comparación con igual período del año anterior", apunta el documento.