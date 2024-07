En el primer semestre las exportaciones acumulan una suba del 14%

Las exportaciones en junio subieron 21,7% y sumaron u$s6.590 millones. Por su parte, las importaciones cayeron 35,4% y sumaron u$s 4.679 millones. Así, el intercambio comercial para el sexto mes del año fue de u$s 11.269 millones, un 11% menos que en el mismo mes del año anterior. El saldo comercial fue superavitario por u$s 1.911 millones. Con el dato de junio, el comercio exterior anota su séptimo mes de superávit consecutivo.

Para el primer semestre de 2024, las exportaciones acumularon una suba del 14% con u$s 38.176 millones vendidos. Por su parte, las importaciones acumulan un derrumbe del 27,7% con u$s 27.468 millones, según informó el Indec.

El superávit comercial en la primera mitad del año acumuló u$s 10.708 millones.

En el caso de las importaciones, la caída fue menor a la anticipada por el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, en la presentación que hizo ante inversores en Nueva York. Según los datos anticipados, las importaciones iban a reflejar una caída superior al 50%.





Noticia en desarrollo.