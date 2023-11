Empresas esperan meses duros y aguardan señales sobre dólar e importaciones

Las industrias esperan el GPS de lo que viene y arman, con el lastre que entrega el gobierno saliente y las señales que salen de la administración entrante, un escenario complejo. A la falta de dólares para pagar importaciones y un stock de deuda que creció u$s 18.000 millones este año, se suman la expectativa de devaluación del tipo de cambio oficial -y su impacto dispar en precios- y el escenario de "estanflación" que adelantó el presidente electo Javier Milei y que redundará en menor actividad y alta inflación.

Las expectativas y el impacto varían en cada sector. Las empresas de fuerte perfil exportador recibieron con cierto entusiasmo a la futura canciller, Diana Mondino, que prometió que "van a ser dueñas de sus dólares" y pidió un aplauso por la noticia. Las compañías orientadas al mercado interno descuentan que atravesarán meses complicados.

Importaciones y consumo: los efectos que teme la industria con Milei, ¿puede competir?

Inflación caliente: los "precios reprimidos" y la devaluación dispararán el IPC

Los distintos sectores coinciden en que la deuda por las importaciones es un problema acuciante. Electrónicas de Tierra del Fuego, autopartistas y farmacéuticas, entre otras, relatan ruptura de envíos y paradas de línea. Mirgor no renovó unos 300 contratos eventuales que vencían. Newsan, dijo su CEO Luis Galli, no tomó medidas drásticas, aunque tampoco extendieron esos empleos temporarios.

La deuda comercial

Los industriales esperan que el gobierno entrante destrabe el flujo de dólares para pagar importaciones atrasadas. Descuentan que habrá una devaluación del dólar oficial. Por las trabas actuales, tendrá impacto disímil en cada sector.

Eduardo Franciosi, director ejecutivo de la Cámara de la Industria de Laboratorios Farmacéuticos (CILFA) dijo que los precios -que subieron con fuerza antes del balotaje- ya se ajustan por el tipo de cambio libre, porque los insumos se cotizan a ese valor. Pero, agregó, la devaluación "va a impactar en precios, porque la deuda está al tipo de cambio oficial y no está calzada".

La industria espera definiciones sobre la deuda comercial.

Las empresas grandes se cubrieron con contratos de dólar futuro o bonos atados a la divisa -aunque algunas multinacionales tienen restricciones- pero tienen dudas sobre esos contratos. Las cotizaciones varían. Algunos atan sus precios al dólar contado con liqui, sea por precio de insumos o por cobertura. Otros toman como referencia el dólar futuro de diciembre. Las empresas de consumo masivo tienen como referencia el dólar oficial.

Retraso en precios y devaluación

El ejecutivo de una gran empresa de consumo masivo reiteró que los precios están retrasados en un 30 o 40 por ciento, aproximadamente, y que a eso se sumará el impacto de la devaluación. Sin embargo, desestimó que haya un traslado a góndolas de shock y aventuró que demoraría unos 10 meses llegar a una convergencia. No tendrán, del otro lado, una Secretaría de Comercio Interior que haga política de precios. Se descuenta el fin de Precios Justos.

"No habrá un industricidio", dijo Guillermo Francos, futuro ministro del Interior.

La contraparte es que también terminarían los programas de financiamiento al consumo, como Ahora 12, que tiene vigencia hasta fin de año. Es un respirador artificial para el consumo de bienes durables, que, hasta ahora funcionó como cobertura. Un fabricante de colchones relató que las ventas de octubre y noviembre fueron las mejores de la historia para esos dos meses. En empresas de electro notaron que el consumo se frenó hace un par de semanas y esperan meses duros.

"Javier dijo que no se iba a cometer un industricidio. Quiero dejar en claro que hay un norte, pero que se llega a través de un sendero", dijo Guillermo Francos, designado ministro del Interior, al cerrar el evento. Por los pasillos caminaba Federico Ovejero, el ex GM que armó equipos técnicos y que suena como secretario de Industria, aunque todavía no habló con el ministro Luis Caputo ni está claro si asumirá. Repetía el mismo concepto: los programas productivos se revisarán uno a uno, con el foco en mantener el empleo y el capital de trabajo en estos meses difíciles.

Los aumentos ya comenzaron. Alfredo González, presidente de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), relató subas de más del 25% en alimentos y entre 10 y 12% en maderas, entre otros productos terminados e insumos. El industrial, como otros, espera definiciones sobre la apertura comercial. Diana Mondino -que absorberá el comercio exterior- anticipó que las Licencias No Automáticas desaparecerán. "Hoy hay 10.200, es imposible conocerlas a todas", adelantó.