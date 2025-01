Empresarios analizan desafíos y oportunidades de negocio: multilateralismo, incertidumbre y el "efecto Trump"

En el marco del Foro Económico Internacional de América Latina y El Caribe, organizado por CAF, Banco de Desarrollo, diversos empresarios y emprendedores analizaron la situación de la región de cara a los diversos desafíos que enfrentarán las economías latinas en los próximos meses.

Sin dudas la sombra más larga la proyecta Donald Trump, desde la Casa Blanca pero también entran en consideración otros problemáticas de largo aliento tales como el rápido achique de la pirámide poblacional en su base de contribuyentes como así también las amenazas de las nuevas tecnologías disruptivas; siendo la reina de este segmento la inteligencia artificial.

El panel de expertos contó con la presencia de María Lorena Gutiérrez, Presidente del Grupo Aval, un conglomerado empresario de origen colombiano con presencia en sectores tales como el bancario; Olga Cantillo, Presidenta Ejecutiva y Directora Ejecutiva de Latinex, la Bolsa Latinoamericana de Valores, Fabián Castillo, Presidente de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Francisco González Díaz, Presidente del Comité Empresarial México-Panamá y Presidente del Comité de Financiamiento del COMCE.

Preocupaciones compartidas

El argentino Castillo estuvo a cargo de la primera intervención del panel, destacando la matriz corporativa del mundo pyme en nuestro país. "El 99% de la producción nacional es Pyme", expresó, para luego agregar que no es más que justo que los empresarios pyme estén preocupados en saber "cómo se invierte todo lo que pegamos de impuestos" sin dejar de reconocer el rol central del Estado en la generación de crecimiento económico. Sobre el leitmotiv del evento que los convocó, Castillo mencionó que "la senda del crecimiento es a dónde apuntamos, en una era que está atravesad por cuestiones como la IA". Hizo hincapié, además, en cómo la unión regional puede ser un motor de crecimiento en un mundo que parece tender hacia el proteccionismo: "es momento que los latinos seamos actores activos y le digamos a los Estados que la relación público-privado es la única que debe existir para el crecimiento".

Empresarios y emprendedores latinos conversaron sobre los desafíos de la región. Fuente: CAF

De boca de Cantillo se pudo escuchar el tema que sobrevoló a todo el evento. "El clima de negocios de Panamá era uno antes del 20 de enero y otro después de esa fecha", admitiendo que no puede calificarse el clima de negocios de otra manera que no sea como "incierto" vistos los renovados interés de EE.UU. en el Canal de Panamá. Sin embargo, Cantillo también expresa que esta posible crisis también es una oportunidad: "nos da mucha visibilidad a nivel global, para bien o para mal". La responsable de la bolsa de valores de ese país destacó algunas acciones del gobierno de cara a mejorar los indicadores que miran los capitales tales como la transparencia y la previsibilidad. Aunque también reconoce que el país debe afrontar desafíos de fondo tales como el saneamiento de las finanzas públicas, el déficit fiscal y la relación deuda a PBI. Si bien se refería a Panamá el diagnóstico bien vale para más de un latino. Es en este contexto que Panamá también está debatiendo su modelo de seguridad (o fondos de pensiones) algo que Cantillo "ya está sucediendo en otros países de América Latina".

González, que representa a México; el quinto exportador de autopartes del mundo, reconoció que "el hombre naranja, Mr. Tariff" acrecentó la incertidumbre en la región tras anunciar -por ahora, más retóricamente que fácticamente- una serie de medidas para proteger la industria nacional estadounidense. No es para menos el enojo: el sector autopartista de México viene de crecer un 15% y, según González, ya es un negocio de unos u$s 100.000 millones. ¿La alternativa? González menciona el turismo como un sector pujante en México pero reconoce que cuenta con una debilidad extrínseca muy preocupante: "el Estado de derecho y la seguridad física son un problema" a la hora de potenciar aún más el turismo.

El fenómeno Trump, para Gutiérrez, no es un caso aislado sino parte de una "retórica populista, que no es de izquierda ni de derechas, sino de ambos. Pero los empresarios latinos debemos ser resilientes y no perder de vista el mediano plazo".