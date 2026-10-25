En medio de las discusiones sobre el rumbo del país y los esfuerzos por alcanzar la estabilidad económica, el respeto por las diferencias y la libertad de expresión volvieron a ocupar un lugar en la agenda institucional. El Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) reclamó que el debate público se desarrolle sin agravios ni descalificaciones y pidió responsabilidad a quienes ejercen funciones de gobierno.

IDEA reclamó respeto por la libertad de prensa

En un comunicado difundido el fin de semana, la entidad empresaria sostuvo que la libertad de prensa y el respeto por las ideas, incluso cuando existen diferencias, son pilares de la convivencia democrática.

“Desde IDEA consideramos que el debate público debe desarrollarse en un marco de pluralidad de opiniones, diálogo y respeto, sin agravios ni descalificaciones”, expresó la organización.

El pronunciamiento también hizo referencia a los ataques contra periodistas en el ejercicio de su función. “Los agravios a periodistas en el ejercicio de su función contradicen ese deber”, afirmó IDEA, en alusión a la responsabilidad que les corresponde a quienes fueron elegidos para gobernar.

El pedido de IDEA por un debate público responsable

La entidad vinculó su reclamo con el esfuerzo que, según señaló, realiza la ciudadanía para alcanzar la estabilidad y el desarrollo del país. En ese marco, insistió en la necesidad de proteger la libertad de prensa y de expresión, así como de sostener un intercambio público basado en la tolerancia.

“En un contexto en el que la ciudadanía realiza un esfuerzo colectivo para alcanzar la estabilidad y el desarrollo del país, desde IDEA insistimos en la necesidad de promover y respetar la libertad de prensa y de expresión, y de sostener un debate público basado en el respeto, la tolerancia y la responsabilidad”, señaló el comunicado.

El texto no individualizó a funcionarios ni mencionó episodios específicos, sino que plantea un llamado general a preservar las condiciones de respeto y pluralidad en la discusión pública.

Qué es IDEA y qué empresas representa

IDEA es una organización empresaria que promueve espacios de debate, capacitación e intercambio sobre cuestiones económicas, sociales e institucionales. Según la información difundida por la entidad, representa a cerca de 600 empresas de distintos sectores y tamaños, desde multinacionales hasta pequeñas y medianas empresas.

En conjunto, esas compañías producen el 50% del producto bruto interno (PBI) y generan el 50% del empleo privado a nivel nacional, de acuerdo con los datos institucionales de la organización.

Entre sus principales actividades se encuentra el Coloquio de IDEA, un encuentro que reúne desde hace 62 años a referentes de los ámbitos público y privado, nacionales e internacionales, para debatir sobre los principales desafíos del país.