Avanza la Ley de alcohol cero al volante: qué argumenta la industria del vino para rechazarla

En medio de la euforia mundialista, la Cámara de Diputados se apresta a sesionar este jueves para darle media sanción a la ley de alcohol cero al volante. Se trata de la iniciativa que busca prohibir conducir cualquier tipo de vehículo con motor con una concentración de alcohol superior a cero miligramos de alcohol por litro de sangre. El texto, que fue consensuado por los principales bloques, despierta críticas en la industria del vino.



La Cámara que preside Cecilia Moreau buscará avanzar esta semana con una serie de iniciativas de baja intensidad. Pero que incluye un tema que hace años está sobre la mesa y que finalmente logró dictamen este mes, con el visto bueno del Frente de Todos, Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal.

En concreto, la iniciativa impulsada por asociaciones civiles y familiares de víctimas de accidentes de tránsito busca dejar atrás los límites de 0,2 miligramos de alcohol por litro de sangre para los motociclistas y 0,5 para el resto de los conductores particulares .

Actualmente, la tolerancia cero corre solo para los conductores profesionales. En la Argentina ya son varios los municipios y provincias en los que rige este criterio. Entre ellas, Córdoba, Salta, Tucumán, Entre Ríos, Jujuy, Río Negro y Santa Cruz. Ahora, el objetivo es llevarlo a nivel nacional para que, el Estado disocie "el alcohol de la conducción de vehículos" .

Según dijo semanas atrás el titular de la Agencia Nacional de Seguridad Vial Pablo Martínez Carignano en Diputados, los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte en los menores de 35 años en el país. Además, señaló que "una de cada tres personas que ingresan al hospital después de un accidente de tránsito tiene alcohol en sangre".

Quien no mira con buenos ojos el proyecto es la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), que plantea que el proyecto no reducirá el número de accidentes y que afectará las costumbres de los consumidores. Para el ente público-privado, el foco debería estar puesto en las campañas de prevención y no en multas, retención del rodado, inhabilitación de la licencia de conducir o prisión, como plantea la iniciativa.