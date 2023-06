Elisa Carrió destrozó a una de las candidatas fuertes de Juntos por el Cambio: "No conoce..."

En medio de las internas de los principales frentes electorales para definir a los presidenciables, las aguas no se calman puertas adentro en todos los niveles en semanas previas a las PASO.

Una vez más, Elisa "Lilita" Carrió fue foco de polémica por sus duras declaraciones. Esta vez, apuntó a una de las candidatas fuertes de Juntos por el Cambio.

Habló de Carolina Losada, que se presentará como candidata a la gobernación de Santa Fe junto al diputado provincial Maximiliano Pullaro. Lo harán con un frente el nombre Unidos para Cambiar Santa Fe. Carrió fue lapidaria: "No conoce la provincia".

Elisa Carrió, lapidaria con Carolina Losada: qué dijo de la senadora

La senadora Carolina Losada competirá en las PASO por la gobernación de Santa Fe. (Foto: archivo).

Mientras la interna avanza entre denuncias cruzadas y acusaciones de vínculos con el narcotráfico en Santa Fe, Carrió viajó a la provincia para sentar posición en el marco de las elecciones 2023.

Lo hizo para visitar la segunda edición de la exposición agropecuaria AgroActiva. Allí apuntó contra el frente santafesino y respaldó a Lucila Lehmann y Eduardo Maradona, los dirigentes provinciales que se postularán por la Coalición Cívica, sin integrar ningún bloque.

"No queremos integrar listas con personas vinculadas o cómplices del narcotráfico", sentenció, fiel a su estilo combativo. "No hay que armar alianzas porque sos mascarón de proa de los peores", analizó.

En este contexto, apuntó contra Losada, precandidata a gobernadora. "La quiero, pero no conoce Santa Fe, dijo. " Losada no vivió los últimos 30 años teniendo que luchar como me pasó a mí ", añadió.

Elisa Carrió se metió fuerte en la interna santafecina. (Foto: archivo).

Las duras críticas de Elisa Carrió al PRO en Santa Fe

Carrió criticó también al actual titular del PRO nacional y precandidato a vicegobernador santafesino, Federico Angelini, a quien calificó de "puntero".

En ese sentido, aseguró: "Es una falta de respeto que me lo manden a negociar, le pedimos muchas veces que convoque a la comisión del narcotráfico en el Congreso de la Nación y jamás lo hizo".