Miles de chicos y padres de familia se preparan para el inicio del ciclo lectivo 2026. La vuelta de los alumnos a las escuelas tendrá un cambio clave respecto al del año pasado, ya que desde el Gobierno nacional informaron la eliminación de dos materias en todas las escuelas. La medida, oficializada a través del Decreto 436/2025, derogó diversos artículos claves de leyes que imponían obligaciones de carácter nacional. Tras el decreto se eliminó el artículo 3° de la Ley 27.234 y los artículos 5° y 6° de la Ley 27.214, lo que significa que no se dictarán más estas materias en las escuelas: De esta manera, las provincias ya no estarán obligadas a impartir estas clases. La responsabilidad queda transferida a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes podrá decidir si la implementa por decisión propia o no. El Gobierno explicó que la responsabilidad de organizar la jornada anual “Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género” no les correspondía, por lo que cada jurisdicción decidirá si se aplica o no. En el otro caso, el Observatorio de la Educación Vial no llegó a funcionar nunca, de acuerdo al documento. Las autoridades remarcaron que la existencia del Consejo Federal de Seguridad Vial se producía una “superposición de funciones”. El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, informó el calendario de inicio de clases para ciclo lectivo de este año. De esta manera, los colegios recibirán a los alumnos a partir de las siguientes fechas: