Tras el revés al PRO, Macri analiza su futuro político: candidatura o paso al costado

" Mauricio (Macri ) tiene que mostrarse como un facilitador del acuerdo entre LLA y el PRO en la provincia de Buenos Aires porque, de otro modo, va a suceder igua l". Con crudeza, un dirigente que forma parte de su equipo y es funcionario del Gobierno porteño describe las verdaderas limitaciones del expresidente a la hora de proteger su liderazgo.

El expresidente brindó unas pocas declaraciones al ingreso del evento que organizó el gobernador Ignacio Torres en el Four Seasons, "Energía Chubut 2050". " Es lo que el país necesita, un acuerdo razonable ", dijo Macri a los medios que lo esperaban. Y destacó el rol del diputado Cristian Ritondo, " nuestro presidente del partido en la provincia, que tiene el mandato de construir ese acuerdo, que es lo que nos pide nuestra gente y es lo que el país necesita ".

Según la fuente consultada, Mauricio "no tiene más opciones. Yo, en su lugar, me dedicaría a trabajar para que la elección nacional de medio término (donde CABA elegirá no solo diputados sino también senadores) para que recuperar el electorado del partido ".

- ¿Y qué tiene pensado Macri? ¿Será candidato a senador?

- Lo veo muy difícil. Nunca le gustó el legislativo. Habrá que ver si diseña una estrategia más amplia, con otros partidos. Aunque no es nada sencillo hacerlo después de la derrota.





Una encerrona llamada PRO

En medio de esa encerrona, el equipo que rodea a Macri no oculta sus críticas al jefe de Gobierno porteño, el primo Jorge. "T erminó anunciando dos semanas después la desvinculación del estratega Antoni Gutiérrez-Rubi a través de un posteo en las redes. Absurdo. ¿Qué necesidad tenía de anunciarlo si no oficializó su incorporación? Finalmente, solo se trataba de un asesor ", expresaron.

Un dato que llamó la atención es que los ministros porteños estaban dispuestos a presentar su renuncia en la misma noche de la derrota para que Jorge Macri se tome el tiempo para reordenar el Gabinete, y así se lo hicieron saber. Sin embargo, el jefe de Gobierno se negó a aceptarlas y aseguró que los cambios vendrían pero con el tiempo.

La pregunta es, entonces, ¿por qué anunció el apartamiento del estratega? ¿Será para agradar a las huestes libertarias? Es lo que imaginan cerca del expresidente: "después del desplante que Javier Milei hizo público en el Tédeum, sonaría razonable. Finalmente, tiene que seguir gobernando el distrito".





Postales escondidas de la noche de la derrota

A Macri no lo tomó por sorpresa la derrota. Tuvo la información -y con detalle- previamente. Estaba enojado con su primo, a quien hizo responsable del poco respaldo de la gestión en las urnas. Pero el expresidente hizo campaña como nunca antes y acompañó a la lista derrotada con la mayor empatía posible que, se sabe, no es un sentimiento que lo abunde.

Nunca nada será igual a las PASO de 2019, cuando Jaime Durán Barba, en la Residencia de Olivos, daba detalles de números exitosos que nunca se hicieron realidad. Esa noche, en el bunker, el expresidente no se cansaba de preguntar: "¿ qué pasó? ¿me pueden decir qué paso?". No fue el caso del 18 de mayo. Macri ni siquiera esperaba un milagro.