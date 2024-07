Elecciones en Venezuela: Elon Musk se metió en la pelea entre Javier Milei y Nicolás Maduro y esto fue lo que dijo

Tras el reciente triunfo adjudicado a Nicolás Maduro sobre el candidato de la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Edmundo González Urrutia, elecciones en Venezuela, el empresario Elon Musk se sumó al debate en redes sociales.

Musk se hizo eco de una publicación del presidente argentino Javier Milei y dejó un duro mensaje en su cuenta de en X (anteriormente conocido como Twitter).

¿Qué fue lo que dijo Elon Musk sobre la pelea entre Javier Milei y Nicolás Maduro?

Elon Musk, fundador de empresas como Tesla y SpaceX, en su tuit, expresó: "Qué vergüenza, dictador Maduro". El mensaje incluyó un retuit del presidente argentino que decía "Dictador Maduro, afuera", acompañado por una imagen de Milei levantando una motosierra.

Musk amplió su apoyo a las críticas contra Nicolás Maduro al compartir en su cuenta de X el comunicado completo del presidente argentino Javier Milei.

El líder de La Libertad Avanza había afirmado en Twitter que los venezolanos votaron por el fin de la dictadura comunista de Maduro, destacando una supuesta victoria aplastante de la oposición y expresando la expectativa de que Maduro reconozca su derrota tras años de "socialismo, miseria, decadencia y muerte".

Milei también sentenció que Argentina no aceptará otro fraude electoral y sostuvo que "las Fuerzas Armadas defenderán la democracia y la voluntad popular".

La agresión de Nicolás Maduro a Javier Milei

Las palabras del presidente argentino y la posterior reacción de Musk vinieron luego de que el presidente venezolano tildase a Milei de "nazi fascista" y lo haya invitado a invitado a pelear.

"Desde Caracas digo: no al nazi fascista de Milei. Tiene cara de monstruo, además. Es feo, estúpido. No me aguantas un round, bicho cobarde. Eres un tronco de fascista. Ya este pueblo ha dicho no al capitalismo salvaje, no al fascismo, no a Milei, no al nazi fascista de Milei. Estamos dando un ejemplo al mundo".



Además, Maduro se sumó a los cantos de los venezolanos tras finalizar su discurso: "Milei, basura, vos sos la dictadura. Vendepatria, Milei, cobarde, no me aguantás un round. Feo y estúpido, se saca fotos de estúpido. Sociópata, sádico".

Elon Musk habló sobre los colectivos de Maduro

Horas antes, Elon Musk compartió un tuit del medio Visegrád 24 que denunciaba el asalto de centros de votación en Punta Cardón, estado Falcón, Venezuela, por parte de las bandas armadas comunistas conocidas como "colectivos" de Maduro.

El tuit incluía un video en el que se observaba a presuntos milicianos chavistas llevándose urnas de votación a la fuerza. Musk reaccionó y opinó que la situación era "un desastre".

Más tarde, el empresario también compartió en su cuenta de X un mensaje del senador republicano de Florida, Marco Antonio Rubio. En su publicación, Rubio advertía sobre la posibilidad de que el régimen de Maduro corte el servicio de internet en Venezuela para dificultar la comunicación tanto dentro del país como con el exterior, tras las acusaciones de fraude electoral.

Elon Musk también compartió un tuit de la influyente cuenta de X (@EndWokeness), que cuenta con más de 2,8 millones de seguidores. Este tuit revelaba que Edison Research había llevado a cabo una encuesta a boca de urna, la cual proyectaba que Edmundo González Urrutia ganaría con un 65% de los votos frente al 31% de Nicolás Maduro.

What a travesty https://t.co/OOfhyXs4Y3 — Elon Musk (@elonmusk) July 29, 2024

Esta cuenta denunció que "ningún líder ni medio debería validar estas elecciones falsas, que le fueron robadas al pueblo". Musk, en línea con esta crítica, opinó que todo fue un "farsa".