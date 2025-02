Kicillof pone en stand by su agenda política hasta nuevo aviso: las razones

Finalmente, el acto que se había pensado desde la Provincia como un potencial lanzamiento político en 2025 desde Mar del Plata -con el posible anuncio del desdoblamiento de elecciones locales, arriesgaban algunos- no tendrá lugar este fin de semana ni tampoco, de momento, tiene nueva fecha prevista. En rigor, desde la gobernación de Axel Kicillof quieren seguir la máxima napoleónica siempre presente en la política argentina de procurar no interrumpir al enemigo cuando está cometiendo un error.

Ayer, el gobernador bonaerense estuvo presente en San Vicente para inaugurar las obras de puesta en valor de un Centro de Atención Primaria de la Salud, acompañado por los ministros de Salud, Nicolás Kreplak; de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; y el intendente local, Nicolás Mantegazza. También habilitó un espacio para actividades de promoción ambiental y suscribió acuerdos para mejoras habitacionales. Cada paso en su gestión busca ser un reflejo invertido del paradigma libertario.

" Mientras a nivel nacional se están derrumbando el sistema de salud, el sistema educativo y el aparato productivo, en la provincia de Buenos Aires las obras no se paralizan y nos permiten inaugurar el CAPS número 175 de nuestra gestión ", sostuvo el mandatario. También anunció que se reactivarán obras de agua y cloacas paralizadas por el gobierno de Javier Milei.

Pese a que no había sido oficializado ni difundido, en el círculo del kiciloffismo se barajaba la idea de reprogramar el acto en la ciudad balnearia para este fin de semana del 22 de febrero. " Nunca lo pusieron por escrito pero todos lo sabíamos ", aseguró un dirigente afín al mandatario a El Cronista. Sin embargo, ayer se descartó por completo esa opción.

Fuentes cercanas a Kicillof aseguraron a El Cronista que se mantendrán los actos previstos de gestión. Pero relativizaron la versión de que bajarán el perfil electoral mientras siga el ruido en el Gobierno nacional con los ecos del LIBRA gate.

" No había en carpeta ningún acto político. Suspendimos en su momento el acto de Mar del Plata -del 8 de febrero- por los problemas que hubo en ese momento allí y nunca pusimos una nueva fecha. Nunca lo comunicamos" , deslizaron ante la consulta de este medio. La meta es seguir marcando diferencias con Milei, como en todo 2024.

"Más allá de que el Presidente no puede comportarse como un influencer que promociona criptomonedas mientras en la Argentina la mayoría sufre por los precios de los alimentos y los medicamentos, su estafa más grande radica en que impulsa un modelo de país sin producción, sin trabajo y sin derechos", remarcó ayer Kicillof.





Definiciones pendientes: PASO y elecciones

En La Plata miran con atención lo que pueda suceder en el Senado en los próximos. Si se cumple el plan de dos sesiones dispuesto por Victoria Villarruel, el oficialismo apostará a lograr la media sanción restante para la suspensión de las PASO mañana en la primera de las dos jornadas previstas en la Cámara alta. De todos modos, el temario terminará de definirse hoy en la reunión de Labor Parlamentaria convocada para las 10 de la mañana.

Lo que se resuelva destrabará el debate en espejo que se mantiene en stand by desde el inicio del verano tanto en la Legislatura porteña como en suelo bonaerense. Sin embargo, las perspectivas divergen en uno y otro escenario. Mientras que el PRO de Jorge Macri cerró un acuerdo con el radicalismo, el peronismo de CABA y algunos monobloques para conseguir las 40 voluntades en una sesión ya convocada para mañana, el panorama es menos claro en La Plata.

En primer lugar, hay factores técnicos que dificultarían cerrar el proceso de doble sanción a tiempo antes del final de las extraordinarias abiertas en la Provincia hasta el 28 porque el Senado bonaerense se encuentra en un proceso de refacciones. Luego está la cuestión política, no menor: no todos en el peronismo avalan la idea de suspender las PASO porque el paso siguiente sería el desdoblamiento que divide las aguas entre el camporismo y los sectores afines a Kicillof.

Pero aún no todos los intendentes que conforman la fuerza territorial alineada a la Gobernación están convencidos de eludir las primarias. "Para nosotros es una forma de saldar el debate interno que tenemos. Si no, se abre con más fuerza la posibilidad de terminar en dos frentes si no podemos acordar una lista única a nivel provincial ", comenta a este medio uno de los referentes de los jefes comunales más activos en el armado pro-Kicillof.

Un día antes, en un encuentro de intendentes PRO en la Ciudad, se suscribió un comunicado que buscó disimular las diferencias en torno a la estrategia en suelo bonaerense entre quienes quieren acordar con LLA y los que prefieren ser una tercera opción. Se habló de "frentismo" y a la vez se ratificó la decisión de avanzar con la suspensión de las PASO en 2025. " Es momento de dejar de discutir reglas electorales y enfocarnos en los verdaderos problemas que afectan a los bonaerenses ", puntualizaron.

En La Plata creen que los ecos del LIBRA gate no terminaron. Y que incluso las réplicas del sacudón que sufrió la gestión de Javier Milei el viernes 14 a la noche pueden derivar eventualmente en que se imponga la posición de los amarillos más puros por sobre los desteñidos que sueñan con una fusión liberal libertaria. Mientras que el Gobierno nacional se siga tropezando, aseguran, mejor no molestarlos.