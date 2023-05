Wado de Pedro respondió al guiño que le hizo Cristina

El ministro del Interior Eduardo "Wado" de Pedro se subió al guiño que le hizo la vicepresidenta Cristina Kirchner en el programa Duro de Domar. Luego de que la Vice expresara su deseo de que "los hijos de la generación diezmada sean los que tomen la posta", el ministro del Interior respondió: "Soy de una generación que está tomando protagonismo, la generación de la esperanza".

La Vice dio una entrevista en la que no reveló quién es su candidato a presidente. Tampoco se lo preguntaron. Pero consultaron sobre su futuro, dijo que ella seguirá militando, y que esperaba que sean "los hijos de la generación diezmada los que tomen la posta".

Un guiño a favor de Wado de Pedro y pistas sobre sus favoritos: lo que dejó Cristina Kirchner

La frase fue leída como un espaldarazo al referente de La Cámpora, agrupación que lidera su hijo, Máximo Kirchner. A los pocos minutos de haber finalizado el reportaje, en el canal "no oficial" de De Pedro en Twitter, llamado "La remisería de la Rosada", subieron el fragmento. Y "fijaron" el tuit.

El ministro del Interior -a diferencia de Agustín Rossi, Daniel Scioli o Juan Grabois- no se subió a la carrera por la presidencia, pero viene sonando como el posible candidato de la titular del Senado. Y la frase de ayer fue una clara señal en ese sentido. Vale recordar que De Pedro es hijo de desaparecidos.

Esta mañana, el miembro del Gabinete de Alberto Fernández inauguraba oficinas del Registro Nacional de las Personas (Renaper) en el puerto marplatense, cuando le preguntaron sobre las expresiones de la Vice.



"Soy de una generación que le podemos decir la generación de la esperanza y es bueno que la Argentina, a 40 años de la vuelta de la democracia, empiece a hacer una transición generacional en todos los ámbitos, porque el mundo cambió", dijo "Wado" en declaraciones a la prensa en Mar del Plata.

De todas maneras, De Pedro no confirmó si tiene intención (o no) de ser candidato. Sino que señaló: "Soy miembro militante peronista de una fuerza política y estaré a disposición de lo que nuestro pueblo diga, y desde el lugar que me toque, trabajaré por una Argentina justa, libre y soberana con trabajo e industrias nacionales".



"Hay que enamorar con un proyecto, con un programa con ideas claras y después llevarlo adelante con mucha fuerza y con muchas convicciones", remató.



Al igual que De Pedro, el ministro de Economía, Sergio Massa, tampoco confirmó su precandidatura, pero es otro de los que suena como posible candidato del Frente de Todos.

En los últimos días, el tigrense viene planteando la necesidad de dejar de lado "las peleas". "No nos entra un quilombo más", dijo unos días atrás al encabezar un acto.

Unas PASO en la que compitan integrantes del mismo Gabinete que hoy es gobierno no harían más que agravar la interna del oficialismo. En otras palabras, Massa plantea que el Frente de Todos se debe encolumnar detrás de un único candidato.

Papa caliente

Ante este planteo, ¿cómo le cayó al tigrense el guiño de CFK a De Pedro? En su entorno optaron por destacar el "elogio" que hizo la Vice cuando el conductor, Pablo Duggan, le consultó sobre la gestión de Massa.

¿Qué elogio? Dijo que "Massa agarró una papa caliente", además de señalar: "Necesitamos revisar ese acuerdo con el FMI". Para el Frente Renovador, la Vice "le tiró flores" a su líder.

Es más, esta mañana, en un acto que encabezó en el distrito de San Fernando, el propio Massa recogió la expresión y señaló que"efectivamente, cuando había que agarrar la papa caliente (...) nos paramos, pusimos el cuerpo y nos hicimos cargo".

A propósito de su futuro como candidato, agregaron: "Se van a juntar los que se tienen que juntar y van a ordenar". El planteo de Massa es que el Frente de Todos no vaya a las elecciones con muchos candidatos que miden poco, sino con uno que mida mucho.

La lectura que hacen desde el entorno del titular del Palacio de Hacienda es que en un escenario de tercios hay que ir con "el mejor candidato, sea el que sea".