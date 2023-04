"Peso Libre", cómo funcionaría la moneda que propone Espert contra la inflación

El diputado nacional por Avanza Libertad, José Luis Espert presentó "Peso Libre", la moneda con la que propone ganarle a la inflación en caso de que su espacio logre vencer en las elecciones presidenciales 2023. Este billete llevará impresa la cara de Juan Bautista Alberdi, y estará acompañado por la reestructuración del Banco Central para convertirlo en el "Banco Central Independiente de la República Argentina".

"La inflación genera incertidumbre, miseria, pobreza, hambre, delincuencia, narcotráfico. Por eso, vemos la importancia de crear un Peso Libre. Libre de especulaciones, libre de retenciones, libre de políticos corruptos, libre de mafias, libre de emisión descontrolada. En fin, queremos que nuestro país recupere un elemento clave de su soberanía, que es tener una moneda", destacó Espert.

El objetivo es eliminar el déficit fiscal y reducir impuestos. "La Inflación es un fenómeno monetario. No lo digo yo. Ya fue modelado por un Premio Nobel de Economía, Milton Friedman, hace casi medio siglo y es de los postulados más demostrados por la realidad", dijo el diputado.



Esta medida va en concordancia con el discurso liberal y las reformas estructurales que plantean los espacios de derecha. Javier Milei declaró esta semana su deseo de dolarizar la economía y eliminar el Banco Central. Por otra parte, Espert sabe que ahora más que nunca es necesario mantener el diálogo con Juntos por el Cambio con la posibilidad de ampliar el espacio, confirmo que ese plan "marcha sobre ruedas".

#PesoLibre es reconstruir nuestra moneda, reconstruir el país. pic.twitter.com/fIY7mhryWJ — José Luis Espert (@jlespert) April 18, 2023

También agregó que la emisión de la nueva moneda estaría acompañada por un conjunto de reformas, como la apertura al comercio internacional, una nueva legislación laboral, y una reducción de los puestos laborales en el Estado.

"Tiene que haber más derechos para el trabajador y menos privilegios a los sindicalistas", agregó. Espert también apuntó a una reforma educativa, que haga hincapié en las ciencias duras y la gramática.



"Esto no es ningún salto al vacío, no es ningún parche. La gente no resiste más experimentos raros, simplemente es un cambio de moneda que sintetiza la representación de la Argentina deseada", concluyó Espert.

Estas declaraciones van en concordancia con el discurso de Mauricio Macri o Javier Milei, quienes expresaron en reiteradas ocasiones que son necesarias reformas profundas y "semidinamitar" casi todo.