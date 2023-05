La exigencia de Patricia Bullrich a los intendentes que calienta la interna con Rodríguez Larreta

La dirigencia de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires está convencida de que Axel Kicillof se encuentra a pocos días de confirmar una alquimia rupturista. ¿Cuál? Que el actual gobernador será candidato a presidente y que Eduardo Wado de Pedro será el candidato a gobernador, tal vez en unas elecciones PASO donde podría competir con Victoria Tolosa Paz. O con Tolosa Paz de candidata a vicegobernadora.

Como sea, lo importante para la coalición opositora es que las posibilidades de volver a ganar la provincia de Buenos Aires se acrecientan y la preocupación -ahora- pasa por las dificultades en llegar a un acuerdo que no perjudique a los intendentes del PRO y la UCR. O a los dirigentes que lograron ganar en sus distritos en el 2021, tal es el caso de Quilmes (Martiniano Molina) y Hurlingham (Lucas Delfino), por mencionar los más conocidos.

Desde Mauricio Macri hasta Miguel Ángel Pichetto, pasando por el radical Maximiliano Abad y Gastón Manes, son varios los que cruzaron llamados con Patricia Bullrich. La ex ministra de Seguridad ahora les pone una condición a los intendentes que quieran tener su boleta presidencial en las elecciones de la provincia de Buenos Aires: el requisito es que no podrán tener también la boleta del candidato que respalde a Horacio Rodríguez Larreta. Es decir, Diego Santilli.

Había dicho en la última reunión de la mesa del PRO que acordaba el método "Y", pero luego empezó a dudar y ahora lo dijo claramente en privado. "Yo estoy con la I latina, yo voy a ir con todos los candidatos hasta el final, incluidos los candidatos en los municipios", se agrandó La Piba.

Las declaraciones de Bullrich fueron una bomba en la dirigencia opositora de la provincia de Buenos Aires. Quien estaba seguro de reelegir como intendente ya no puede estarlo, porque si efectivamente la ex Ministra de Seguridad va con sus candidatos hasta el final, bien puede suceder que gane un candidato del Frente de Todos. "Antes criticábamos a (Javier) Milei por hacerle el juego al kirchnerismo. Ahora está Patricia (Bullrich) siendo funcional a los K. Jamás creí que viviría para ver esto", le dijo un intendente radical a El Cronista.

En el bunker bullrichista no piensan lo mismo. Están convencidos de que no perjudican a los intendentes, sino que les dan la posibilidad de "acompañar una boleta ultracompetitiva como la nuestra". Consideran que "nosotros no podemos dejar pasar esta oportunidad y no somos para nada funcionales a los K, tal vez sí tengan un problema con Milei en algún distrito, como en La Plata, donde Carolina Píparo mide 25%".

Efectivamente, algunos municipios son especialmente críticos, como La Plata, donde el intendente Julio Garro, vinculado a Larreta, fue conminado por Bullrich a jugar para ella. Algo que Garro hizo, pero a medias. "Respaldo también a Patricia Bullrich", declaró, palabras más, palabras menos.

Otros intendentes, como el caso de Guillermo Montenegro, de General Pueyrredón, ya habría tomado la decisión de expresar el respaldo a Bullrich, aunque todavía no quiere confirmarlo.

PASO a cara de perro

"Si tampoco está definido quién será el candidato en la Ciudad de Buenos Aires, menos podemos esperar definiciones en Provincia", se resignó un intendente del PRO ante El Cronista. Agregó que "hoy ya está definido que Horacio y Patricia tengan sus propios candidatos a gobernador y ambos -Diego Santilli y Néstor Grindetti- ya están en la cancha.

Ahora lo que se viene es el intento de Bullrich de apagar definitivamente a Rodríguez Larreta." Cerca de Grindetti lo explican así: "Patricia está viendo a Horacio debilitado, es lógico que en este contexto quiera robustecer su armado".

Con profesionalismo y empatía mutua, Santilli y Grindetti realizaron la primera reunión del PRO bonaerense y se mostraron unidos. Ambos rivales expusieron acuerdos. El más importante fue la decisión de incorporar dos apoderados, uno por Santilli (Agustín Forchieri) y otro por Grindetti (Adrián Urrelli). También en consenso se reemplazó la presidencia que ocupaba Jorge Macri, que competirá en CABA, por la senadora provincial Daniela Reich, pareja del intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, vinculado a Larreta. Como vice quedó Javier Iguacel, vinculado a Bullrich.

Hasta ahí, el entendimiento parecía claro. Pero algo olía mal en Dinamarca (en realidad, en la parrilla La Escondida). Ya se estaba cocinando la decisión que bajó Bullrich a los propios: algo así como un "vamos por todo" que en la provincia de Buenos Aires fue perfectamente escuchado, aunque nadie se dio por enterado en Uspallata, la sede del Gobierno porteño.

Tal como estaba planificado, Rodríguez Larreta almorzó en Villa Martelli y recorrió Adrogué, desde Vicente López hasta Almirante Brown, en un nuevo despliegue en el conurbano, donde se concentra el 38% de la población y se juegan las partidas electorales.