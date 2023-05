El precandidato a presidente Javier Milei volvió a reforzar su propuesta de legalizar la venta de órganos, idea que recibió una catarata de críticas hace casi un año, cuando la compartió por primera vez al aire.

En su momento, el diputado liberal que aspira a la Casa Rosada justificó la polémica al aseverar: "Mi primera propiedad es mi cuerpo. ¿Por qué no voy a poder disponer de mi cuerpo?".

Estos comentarios le valieron fuertes críticas y una caída en su imagen: tanto la política como instituciones sociales y de la salud, incluyendo el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), repudiaron el proyecto.

Desde junio del 2022, fecha en que sacó a relucir la cuestión, a la actualidad, Milei se mantuvo callado respecto a la posibilidad de que la venta de órganos se legalice en la Argentina. Sin embargo, este martes volvió a opinar al respecto en diálogo con Todo Noticias (TN).

Javier Milei volvió a reforzar su propuesta de legalizar la venta de órganos.

Venta de órganos legal: qué dice Javier Milei

En defensa de su propuesta, Javier Milei subrayó que, actualmente, "más de 350 mil personas" mueren por año en la Argentina siendo donantes por ley y, en contraste, hay unas 7500 personas en lista de espera para un trasplante. Para el liberal, esto indica que "hay algo que no está funcionando bien".

En este sentido, explicó su postura respecto a la legalización de la venta de órganos que aplicaría: "Lo que propongo es buscar mecanismos de mercado para resolver este problema".

Aunque consideró que "nadie debería vender sus órganos" por esta brecha entre los donantes y los necesitados que debería ser cubierta, Milei aseveró que "así las cosas no están funcionando" y subrayó que el mercado podría solucionar el dilema.

Javier Milei, ultra polémico: por qué está a favor de la venta de órganos

"¿Por qué no llegan? hay gente que se beneficia de que eso no pase ¿Por qué están de acuerdo con que sufran 7.500 personas? Yo lo que digo es que así las cosas no están funcionando", dijo este martes.

Así, el diputado y referente de La Libertad Avanza no profundizó respecto a qué modelo aplicaría para resolver la larga espera de los trasplantados, pero cree que el sector privado podría gestionar una respuesta.

En línea con esto, criticó la intervención del Estado en la cuestión y dijo que "no hay peor solución" que su "garra". Al respecto, concluyó: "Lo mejor son los individuos actuando libremente. Cada vez que se produce una intervención el resultado posterior es peor que el que tenías".