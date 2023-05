José Luis Espert explotó contra Javier Milei: "Su dolarización es..."

El diputado nacional y líder de Avanza Libertad, José Luis Espert, se refirió a una posible alianza con Juntos por el Cambio y planteó sus diferencias con Javier Milei, su ex socio político dentro del liberalismo.

" La dolarización hoy es un slogan de campaña porque hay que hacer 10 millones de cosas para que funcione . Eliminar la obra pública es una fantasía", dijo en declaraciones a Radio Rivadavia, en referencia a la propuesta del economista libertario que busca llegar a la presidencia en 2023.





"Entonces, digo yo, para qué discutir la moneda, si primero hay que hacer un montón de reformas para que el sistema monetario funcione ", agregó Espert.



Hace unos días, Espert también había cuestionado a Milei al tratarlo de un liberal "populista y facilista".

" Lo que propone no es serio, no es seria su idea de dolarización, ni tampoco su verso anti-casta. No es algo sano lo que venga de ahí ", disparó Espert en declaraciones al canal LN+.

¿Alianza con Juntos por el Cambio?





Uno de los primeros en avalarlo fue Miguel Ángel Pichetto, de Encuentro Republicano Federal. "Tengo una mirada totalmente positiva. Aporta una mirada liberal y consolida el frente opositor", sostuvo el exsenador nacional sobre Espert.

A estas declaraciones se sumó Maximiliano Ferraro, titular de la Coalición Cívica ARI que lidera Elisa Carrió: "Juntos por el Cambio debe ser siempre un espacio amplio, que sume a todos aquellos que defiendan la democracia, la libertad, el humanismo y los valores republicanos".

La tercera fuerza que salió a respaldar el arribo del liberal a Juntos por el Cambio fue la Unión Cívica Radical (UCR) a través del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales: "Sé de su enorme preocupación por la frágil situación del país. Es necesaria la ampliación con espacios que estén comprometidos con nuestra ciudadanía".

El PRO demoró su pronunciación, pero según la agencia NA, hoy Federico Angelini, (vicepresidente del PRO y cercano a la precandidata presidencial Patricia Bullrich) pidió una reunión con el fundador de Avanza Libertad para que deje en claro sus aspiraciones.