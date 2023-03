¿Con Alberto o con Cristina? El sindicalismo mueve fichas y apuesta en la interna del Frente de Todos

¿Con Alberto Fernández o con Cristina Kirchner? Aunque no se presente como una dicotomía tan tajante por múltiples razones -desde que el Presidente no termina por confirmar abiertamente su intención de competir más allá de insinuarla de manera reiterada y que la Vicepresidenta ya declinó hacerlo, al menos, de momento-, el sindicalismo no se muestra unificado aún detrás de una opción electoral mientras trabaja para recuperar su histórico lugar de cara a las generales sea cual sea la forma que adopte finalmente el Frente de Todos.

Este sábado, con actos separados en la Provincia de Buenos Aires para reivindicar la figura de la Vicepresidenta, por un lado, y los 10 años de pontificado de Francisco, por el otro, los referentes sindicales también se dividirán entre Avellaneda y Luján, respectivamente. ¿Puede interpretarse esto como un tomar partido frente a la idea de ‘Cristina candidata' o eludir esa posición?

Quienes dirán presente hoy en el territorio de Jorge Ferraresi no tienen duda al respecto. De hecho, líderes como el diputado y líder de la CTA de los Argentinos y Argentinas, Hugo Yasky; el referente metalúrgico Abel Furlán (UOM), el senado provincial, al frente de los canillitas, Omar Plaini; el de los docentes, Roberto Baradel y el dirigente del cuero y actual ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, vienen agitando las redes desde hace tiempo para convocar al plenario del 11 de marzo.

Ese mismo grupo al que se sumaron otros como el diputado y secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, es el mismo que mantuvo una reunión con el presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, hace algunas semanas. Allí, en la antesala de la primera -y única, hasta ahora- reunión de la Mesa Nacional del FdT, le pidieron que interceda ante la Vicepresidenta para que los reciba de manera privada. No dudan que ella debe ser la candidata pero, en caso de que no lo sea, quieren saber qué piensa.

Esa propuesta fue la misma que llevaron luego a la sede del PJ nacional y que en medio de una introspección de cinco horas tomó la forma de una "comisión" que nunca se armó y que tampoco se sabe si va a contemplar también a representantes de la línea frentetodista que hoy preferirá peregrinar hasta Luján o no hacerse presente en ninguno de los dos lugares.

Aunque el acto que organiza el Padre Pepe Di Paola no es a favor de "Alberto Presidente" y hasta su documento de "Ni un pibe ni una piba menos por la droga" cuenta con la firma de la propia Cristina, ambos eventos, en Luján y Avellaneda, se superponen parcialmente en la agenda horaria. El primer mandatario, por supuesto, no concurrirá al de Avellaneda y ya confirmó que estará con Di Paola para poner el gancho al documento.

La iniciativa, según informaron desde Presidencia, promueve políticas públicas para atender el consumo en los mismos barrios. Nace de la labor de la federación de los Hogares de Cristo, que conduce el padre Pepe, y que desde hace 15 años agrupa a centros barriales que dan una respuesta integral a personas con consumos problemáticos de sustancias psicoactivas. En su momento, fueron promovidos por el entonces cardenal Jorge Bergoglio, con el apoyo de Cáritas Argentina .

Mientras aguardan por esa cita con Cristina Kirchner -sea en formato de comisión del FdT o solo gremial- los sindicalistas más cercanos a la Vicepresidenta trabajan en una serie de propuestas económicas que toman como base aquel documento elaborado, por estas organizaciones, en la marcha dividida del 17 de octubre pasado.

Insisten con la idea de "un programa antes que la definición de una candidatura" -con puntos como la derogación de la ley de entidades financieras, la suma fija, el control estatal del comercio exterior y el debate por una nueva Constitución, entre otras cuestiones- por si acaso no es ella sino otro como Sergio Massa, con quien vienen acercando posiciones hace tiempo. Así y todo, hay quienes piensan que es necesario consensuar posturas y que sea un documento de la CGT en su totalidad.

El propio Pablo Moyano avaló a Sergio Massa como opción 2023, aunque aclara a quien le pregunta que las definiciones deben alcanzarse a través de primarias. Mientras tanto, sus referentes y los del resto de los gremios encolumnados en el Frente Sindical, la Corriente Federal e incluso la CTA de los y las argentinas, mantuvieron encuentros a nivel técnico para ir bosquejando estas ideas que se plasmarán eventualmente en una suerte de programa con impronta sindical.

Del encuentro en Avellaneda, es posible que haya una segunda figura empoderada: el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Con él también mantiene buena sintonía este sector del sindicalismo al punto que el mandatario no solo se ocupó de cerrar el grueso de las paritarias estatales antes de su discurso del lunes último en La Plata -reprogramado por el corte de luz del 1 de marzo- sino que incluyó un enfático reconocimiento a la representación de los y las trabajadoras entre sus líneas.





El sindicalismo en Luján

En Luján, mientras tanto, se hará presente otra parte del sindicalismo, convocado bajo la figura de Francisco. En este caso, con presencia institucional: el consejo directivo de la CGT preparó una publicación con definiciones del Papa sobre el mundo del trabajo y el sindicalismo como herramienta de transformación que distribuirán en la previa de la misa en Luján con la Juventud Sindical. El texto lleva la firma de los tres cosecretarios generales, Héctor Daer, Carlos Acuña y Moyano.

"Es importante comprender y atender los cambios que se han propuesto en el mundo del trabajo a partir de la irrupción política del neoliberalismo y la imposición del paradigma del capitalismo de plataformas , modificando las relaciones laborales y el rol social del trabajo", consigna en su prólogo. Y desglosa una serie de conceptos sobre los cuales el Sumo Pontífice se viene explayando, como el consumismo, la centralidad del trabajo y su concepción humanista, las regulaciones a la tecnología y los movimientos populares .

También este espacio dentro del universo gremial -referenciado en el triunvirato con Acuña y Daer- viene manteniendo sus propias reuniones en pos de consolidar una posición dentro de la coalición, a través del Movimiento Nacional Sindical Peronista, en una apuesta paralela por su propia unidad, junto a otro referente de peso como Luis Barrionuevo. Desde estas orillas también aseguran que tienen en claro que la única opción posible es un triunfo del Frente de Todos frente al liberalismo

"Debemos dentro del Frente de Todos discutir los matices. Es necesario generar un músculo político capaz de ser el punto desde donde entramos en esas discusiones y desde donde discutimos el futuro político del país y los futuros compañeros y compañeras que van a ir a cada lugar que puedan acceder para debatir la calidad en un municipio, en una provincia y el destino de nuestro país", detalló la estrategia Daer a mediados de febrero en el tradicional asado marplatense del líder gastronómico.

Allí también dejó en claro -y lo reafirmaron otros exponentes más tarde, como Andrés Rodríguez (UPCN)- que el único sendero posible era el de las "paritarias libres" y cortas, otra vez, si fuera necesario. Dentro de este espacio se encolumnan los gremios que el 17 de octubre dijeron presente en el Estadio de Obras Sanitarias, como José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Gerardo Martínez (UOCRA), Roberto Fernández (UTA), Armando Cavalieri (Comercio) y Omar Maturano (La Fraternidad), entre otros.

Llamativamente -o no tanto, dicen algunos, porque el nexo se viene cimentando desde la pandemia y el apoyo al sector turístico y gastronómico-, Barrionuevo llamó a poner fichas por el ministro del Interior, Eduardo ‘Wado' de Pedro, en aquel cónclave.