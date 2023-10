Elecciones 2023: ¿a qué hora se publican los resultados?

Este domingo 22 de octubre se llevan a cabo las elecciones presidenciales en Argentina. En dicha instancia, habrá cinco candidatos presidenciales, los cuales superaron el 1,5% de los votos en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Todos los ciudadanos que tengan entre 18 y 70 años están obligados a emitir su voto , mientras que para las personas de 16 años será optativo. En caso de no cumplir con este derecho, la Justicia Electoral puede aplicar sanciones.

La jornada electoral comenzó a las 8 de la mañana y finalizará a las 6 de la tarde . En ese sentido, desde el Gobierno anunciaron cuándo estarían los primeros resultados .

Elecciones 2023: ¿cuándo se conocen los resultados?

Según explicó el titular de la Dirección Nacional Electoral, Marcos Schiavi, los primeros resultados de las elecciones generales se divulgarán a partir de las 22 .

"Tenemos el mismo desafío que en las PASO, que es tener los resultados lo antes posible. Vamos a esperar tener un resultado este consolidado y que sea representativo, en un horario semejante al de las PASO, alrededor de las 22 horas ", señaló el funcionario.



Sin embargo, vale recordar que el escrutinio definitivo, que comenzará a revisarse 48 horas después de finalizada la elección, se encuentra a cargo de la Justicia Electoral.



Transporte público elecciones: ¿cómo funcionará el servicio hoy?

El Ministerio de Transporte confirmó que el transporte público, trenes y colectivos, será gratuito en 21 provincias y en la Ciudad de Buenos Aires durante este domingo 22 de octubre.

Las únicas dos provincias que no se encuentran incluidas en esta medida son Tierra del Fuego y Jujuy.

¿Dónde voto en las elecciones nacionales 2023?

Los argentinos tendrán la posibilidad consultar el lugar de votación en las elecciones presidenciales. No obstante, las personas que no estén en el padrón electoral, no podrán ejercer su derecho al voto .

Por lo tanto, para corroborar dónde voto , es necesario seguir una serie de pasos: