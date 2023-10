Elecciones 2023: ¿qué pasa si no voy a votar y cuál es la engorrosa sanción que aplica la Justicia Electoral?

Este domingo 22 de octubre los argentinos votarán presidente y nuevas autoridades en las elecciones 2023. Como el voto es obligatorio, los ciudadanos suelen preguntarse "qué pasa si no voto".

Elecciones 2023: ¿qué pasa si no voy a votar?

Los ciudadanos que no vayan a votar y no puedan justificarlo frente a la Justicia Nacional Electoral, serán ingresados al Registro de infractores al deber de votar luego de 60 días.

Los ciudadanos que no vayan a votar y no lo justifiquen con un certificado al Juzgado Federal con Competencia Electoral del distrito que corresponda tendrán:

Una multa económica ;

; No podrán ejercer ningún cargo o empleo público por tres años;

Tendrán una inhibición para realizar trámites durante un año en organismos nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En cambio, si se tiene un justificativo válido se deberán acercar con el documento a la comisaria más próxima y solicitar una certificación escrita. Luego deberá ser presentada ante la Cámara Nacional Electoral (CNE) dentro de los 60 días posteriores a la elección.

¿De cuánto es la multa si no voy a votar en las elecciones 2023?

Los que no cuentan con justificación por no concurrir a la votación y un certificado para presentar a las autoridades deberán abonar una multa.

Según el Código electoral en el artículo 125, si no voto la multa es de $ 50 pesos hasta los $ 500. Si no se paga el ciudadano no podrá realizar trámites estatales, tanto a nivel provincial, ni municipal por un año.

Elecciones 2023: dónde y cómo se paga la multa por no ir a votar

La multa por no ir a votar puede abonarse en la secretaria electoral del distrito correspondiente. Las diferentes sedes provinciales se pueden encontrar en la página oficial de la Justicia electoral, donde se detalla dirección, teléfonos de contacto y correo electrónico.

Quiénes están exentos de votar

El Código Electoral Nacional en el artículo 12 contempla determinaos exceptuados de ir a votar, entre ellos se encuentran:

Las personas que se encuentren a más de 500 kilómetros de donde deban votar y tengan un motivo razonable. Las personas que se encuentren enfermas o imposibilitadas por fuerza mayor deberán estar justificadas por médicos el servicio de sanidad nacional. Los jueces y auxiliares que asistan a las oficinas para mantenerlas abiertas en esa fecha. El personal de empresas y organismos de servicios públicos que por cumplimiento de sus tareas no puedan votar.

Elecciones 2023: quiénes son los candidatos presidenciales

En estas elecciones están habilitados a ejercer su derecho a voto 35 millones de ciudadanos, que podrán elegir entre los 5 candidatos más votados en las PASO (Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias).

Los candidatos que compiten por la presidencia de la nación son: