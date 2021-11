Elecciones 2021: Milei llegó al Luna Park y así se puede ver en vivo

El partido La Libertad Avanza, del candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires Javier Milei, está reunido con sus votantes en el mítico Luna Park, el estadio cubierto ubicado en Avenida Eduardo Madero 470, Ciudad de Buenos Aires.

Para asistir, los seguidores de Milei debieron realizar una inscripción previa y el evento contará con bebidas y merchandising pago, según adelantaron fuentes internas de la organización.

Entradas al Luna Park.

Milei llegó al luna park y parece un Rockstar: afuera la gente vendiendo merchandising y varias cuadras de cola para entrar %uD83D%uDE01 la re rompe el peluca #EleccionesArgentina #BocaDeUrna #SeVanEnTodoElPais #MileiEnElLuna pic.twitter.com/dtphhTwzbY — veronica (@veronicalaurah) November 14, 2021

En Twitter, comenzaron a viralizarse imágenes de los simpatizantes llegando al búnker de Milei en el Luna Park vestidos de color negro.

La Libertad Avanza en el Luna Park.

En esta línea, los seguidores esperan llenar el estadio antes de que se den a conocer los primeros resultados de las elecciones a las 21 horas.

"Los resultados que conseguimos de las PASO, para un outsider sin estructura como yo, son históricos. Si lo confirmamos, va a ser maravilloso. Vamos a esperar hasta las 21 para saber los resultados oficiales", sostuvo Milei, dejando en claro que no festejará antes de saber las definiciones.

Y agregó: "Todo esto es un conjunto de satisfacciones. Tenemos motivos para estar contentos porque hemos logrado correr el eje del debate".

Imágenes del Luna Park, el búnker de La Libertad Avanza.

¿Cómo ver en vivo el búnker de la libertad avanza?

A través de YouTube, un canal llamado

está realizando entrevistas en vivo a los seguidores de Milei que están en el Luna Park esperando los resultados de las elecciones.

El streaming en vivo puede visualizarse haciendo clic en este enlace.

Milei casi rompe la veda después de votar: qué dijo

Boleta de La Libertad Avanza.

Esta tarde, el candidato a diputado votó en el barrio porteño de Almagro en el marco de las elecciones legislativas y en declaraciones públicas, aseguró que no dialogará con el Gobierno ni con Juntos por el Cambio (JxC)".

"Yo no dialogo con inmorales y en este país el rey de los inmorales es el Presidente de la Nación", afirmó.

Por otro lado, Milei también dijo que desde su espacio realizaron "un trabajo duro". "Hemos dejado lo mejor de nosotros y ahora estamos esperando que la mayor cantidad de los porteños nos acompañe para seguir adelante. En lo único que creo es en el resultado y eso lo vamos a tener a la noche", agregó.

¿Qué propone Milei si llega al Congreso?

Javier Milei

En reiteradas ocasiones, Milei dijo que no subirá bajo ningún punto los impuestos ni legislará en contra de la libertad y del derecho de la propiedad privada.

También confirmó que, de llegar al Congreso, su primera propuesta será una ley de reforma de la administración financiera del sector público que le permita "renunciar a su dieta" como legislador, algo que hoy no se permite ya que, aunque el salario de los diputados y senadores puede ser donado, no puede no cobrarse.

Por otro lado, insistió con "volar por los aires" el Banco Central y argumentó las razones: "Cuando el BCRA determina la cantidad de dinero lo único que hace es determinar el nivel de precios, entonces si se expande hace daño y si se achica hace daño y así ¿para qué lo quiero?".

Su plan para eliminar la autoridad monetaria comenzaría con una reforma financiera para establecer una Banca Simon, un sistema bancario "anti corrida financiera" que separa las actividades de captación de depósitos y pagos de las actividades de intermediación financiera.

Elecciones 2021: qué proponen Milei y Espert si llegan al Congreso

Luego, permitiría la libre competencia entre bancos para que, en caso de que estos se equivoquen, paguen ellos mismos los costos y "no la sociedad".