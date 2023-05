Los cuatro ejes que puso Cristina para un programa de gobierno

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner no envió hoy, en su discurso en Plaza de Mayo, nuevas señales sobre su futuro político, más allá de las que ha dado en sus últimas apariciones. Esta vez, la ex mandataria ni siquiera acusó recibo, aunque fuera de una manera esquiva, a los reiterados e insistentes reclamos de quienes fueron a escucharla para que se presente como candidata. Sin embargo, una vez más, al pasarle "la posta" a los nuevos "cuadros" de su fuerza política que deberían continuar su obra, trazó cuatro ejes que consideró imperiosos para desarrollar un programa de gobierno.



"Miren: créanme que la Argentina necesita imperiosamente tres o cuatro ejes sobre los que desarrollar ese programa", introdujo la vicepresidenta, cuando promediaba su intervención.

Según la exmandataria, el primero pasa por lograr que "el programa del Fondo Monetario sea dejado de lado" y "nos permita elaborar un programa propio de crecimiento, de industrialización, de innovación tecnológica".

"¿Se creen que van a poder pagar únicamente con commodities? No, olvídense de eso porque además, finalmente los commodities las terminan también regulando los flujos financieros y siempre te acomodan para que sigas debiendo", advirtió CFK. "Es imprescindible entonces unidad nacional frente a eso. Fue un préstamo político y política también tiene que ser la solución", añadió.

Y propuso: "En todo caso que lo aten a un porcentaje de exportaciones pero, que dejen de querer dirigir la política y clausurarnos la industrialización del país y convertirnos únicamente en proveedores de materia prima. Somos 46 millones. No alcanza únicamente con la materia prima, tenemos que agregar valor, incorporarle tecnología para que haya trabajo de calidad y buenos salarios que es lo que el país necesita. Y se puede hacer porque nosotros lo hicimos durante 12 años y medio".

El segundo eje pasa por "articular una alianza entre lo público y lo privado", para desarrollar los recursos estratégicos extraordinarios", como el litio o Vaca Muerta. "Debemos tener mirada estratégica.. no digo que los autos los hagan acá eléctricos pero, por lo menos hermano, una parte de la batería o la batería entera hacela acá si te la estás llevando toda.

El tercer eje propuesto por la vicepresidenta es la "renovación del pacto democrático", casi una muletilla de la vicepresidenta, en particular luego de que sufriera el atentado en el que quisieron asesinarla. La ex mandataria atribuye ese pacto a la salida de la dictadura en el 83, donde quienes asistieron, también en Plaza de Mayo, al acto de asunción de Raul Alfonsín, "anhelaban un país diferente, donde aquellos que no compartían las mismas ideas no fueran considerados enemigos, sino simplemente adversarios. Un país donde se erradicara y prohibiera quitarle la vida a quienes pensaban diferente".

"Es necesario renovar ese pacto, dejar atrás los discursos que buscan eliminar al peronismo o al kirchnerismo. Ganarles en las urnas debe ser suficiente. ¿Por qué debemos llegar al exterminio del otro? Estas prácticas horribles deben ser rechazadas por todos los argentinos y argentinas de bien", afirmó Cristina.

La cuarta y última propuesta de Cristina Fernández es la "recuperación" de la Corte Suprema de Justicia, a la que calificó como "un verdadero mamarracho, una camarilla indigna para la historia argentina".

Cristina expresó su deseo de que los partidos políticos de la República Argentina se unan en la búsqueda de una Corte Suprema de Justicia que recupere su imparcialidad y sea reconocida como tal sin ponerse colorados. "El país merece contar con un sistema judicial que inspire confianza y respeto", dijo.