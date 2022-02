El video 'perdido' de Máximo Kirchner contra el FMI que anticipó su renuncia y portazo al Gobierno

La renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados dinamitó una nueva grieta oficialista en torno al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunciado por el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Martín Guzmán.

Tal como indicó el mismo Kirchner en su misiva de renuncia, decidió dejar el puesto vacante debido a que no comparte "la estrategia utilizada y mucho menos los resultados obtenidos en la negociación con el Fondo" y pidió no hablar de "beneficios" del acuerdo, ya que considera que no habrá ninguno para la Argentina.

Sin embargo, no es la primera vez que Máximo Kirchner apunta contra las exigencias del FMI a la Argentina y la postura del Gobierno en las negociaciones, la cual no considera lo suficientemente "dura" ante un organismo que -asegura- tiene "errores y abusos que nunca lo perjudican" y que exige al país políticas que obligan a un ajuste y un retroceso de la economía .

FMI: Máximo Kirchner renunció a la presidencia del bloque en Diputados en rechazo al acuerdo



FMI y renuncia de Máximo: según Leopoldo Moreau, el kirchnerismo duro buscará cambiar el acuerdo en el Congreso



LA VISIÓN DE MÁXIMO KIRCHNER SOBRE EL FMI: SUS ANTECEDENTES QUE EXPLICAN LA RENUNCIA

Una de las polémicas frases de Máximo Kirchner durante el año pasado reflota ahora con su renuncia a la titularidad del bloque oficialista en la Cámara Baja: se trata del descargo que realizó en julio del 2021 en una sesión informativa en Diputados del entonces jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

En su momento, Kirchner se refirió a la polémica en torno al acuerdo por la compra de vacunas al laboratorio Pfizer y reclamó: "Si un laboratorio nos obligó a cambiar todo el andamiaje, ¿Cómo vamos a hacer con el FMI?".

Así, el diputado ya planteaba su postura de que la Argentina debe presentarse con firmeza ante el FMI, sin aceptar sus exigencias en caso de que perjudiquen el crecimiento económico: "Si así le fue de bien a este laboratorio, ¿cómo nos va a ir con el FMI? Porque muchas de las cosas que dicen varios colegas opositores son ciertas. ¿Cómo vamos a hacer para exportar más, para producir más? ¿Qué vamos a hacer con el Fondo Monetario?", cuestionó Kirchner a mediados del año pasado.

Renuncia de Máximo y fin de fiesta: los bonos retoman las pérdidas y crece la incertidumbre



FMI: Cristina Kirchner rechaza el ritmo de reducción del déficit que acordó Martín Guzmán y teme un revés en 2023



"¿ Cómo vamos a poder compatibilizar el desarrollo argentino y la inversión que necesitan diferentes sectores de nuestra industria, que una parte debe ser protegida y la otra promovida?", polemizó el hijo de la expresidenta y actual vice, Cristina Fernández de Kirchner.

En octubre, por su parte, el diputado nacional ya había pedido "un cambio de mirada" de parte del Fondo para que le dé más tiempo a la Argentina ya que, según Kirchner, "a la hora de prestar no cumplieron con las mismas reglas que exigen".

Un mes después, en un acto en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, Kirchner apuntó directamente contra Martín Guzmán y lo acusó de "enamorarse de los números macro de la economía", advirtiendo que "si esos números no se traducen en beneficios para el pueblo serán beneficiosos solo para una minoría".

Martín Guzmán le contestó a Máximo Kirchner: "Nadie está contento con el FMI en la Argentina, pero el acuerdo es razonable"



Renuncia de Máximo Kirchner: qué dicen los economistas



Así, se mostro en contra de lo planteado por el ministro en el frustrado Presupuesto 2022 para recortar el gasto del Gobierno, avivando el debate interno en torno a la reducción del déficit fis c al , un punto clave que llevó al actual entendimiento entre el organismo financiero internacional y la Argentina y elemento que Máximo Kirchner considera riesgoso por la proyección de un ajuste a la sociedad.

Finalmente, en diciembre también mostró su actitud contraria a las exigencias del Fondo: "No puede tener una actitud tan golosa el FMI respecto de nuestro país después de las condiciones en que les prestó, después de una pandemia, y querer que estas situaciones se resuelvan como si estos hechos no hubiesen existido", cuestionó en su momento, remarcando nuevamente su postura contraria a las políticas del Fondo.