El trasfondo de la nueva crítica a Caputo y el enemigo que hace cerrar filas en el Triángulo de Hierro

La cúpula de la Casa Rosada sigue acomodándose de la crisis política que se está dando en los últimos días. Se trata de la más particular de todas las que tuvieron lugar en esta administración, porque quienes estuvieron y están en el ojo de la tormenta fueron los tres integrantes del Triángulo de Hierro: Javier y Karina Milei por el escándalo de la criptomoneda LIBRA y Santiago Caputo por la viralización del video en el que interrumpe una entrevista del Presidente.

Así es que, a diferencia de otros episodios, no hay ni habrá eyectados. Los tres son el eslabón más alto del Gobierno y no hubo funcionarios inferiores que tuvieran una responsabilidad determinante en ninguno de estos escándalos.





Por su lado, el Presidente hizo un leve mea culpa en su diálogo con Jonatan Viale en TN y buscó desligar a su hermana de cualquier ligazón con los estafadores cripto -a quienes les autorizó en varias ocasiones su ingreso a la Casa Rosada.

Sin embargo, resultó como novedad que el fusible de escape sea el asesor presidencial. Ayer, Manuel Adorni marcó en una entrevista con A24 y en su habitual conferencia que Santiago Caputo se equivocó en haber cortado el reportaje de Milei. El primer remarque en vivo que se recuerde de un funcionario libertario. Esta vez, con el sello de Karina Milei, a quien el vocero presidencial responde políticamente.

El trasfondo de la nueva crítica a Santiago Caputo

Quien este miércoles se despachó con críticas fue Guillermo Francos, que dijo ante Radio Rivadavia que el asesor se metió "por una estupidez" y que suponía que aprendió una lección: "que nadie es superpoderoso, que todas las cosas tienen sus límites".

En el círculo del jefe de Gabinete juran que la enfática declaración no es sinónimo de una interna. "Se reúnen todo el tiempo y, además, Guillermo siempre fue sincero en sus reportajes. Está todo bien", aseguran.

Karina Milei, Guillermo Francos y Santiago Caputo; la foto que buscó alejar rumores de interna

El sincericidio del ministro coordinador hace recordar inevitablemente a un episodio puntual de septiembre del año pasado, en donde también hubo un contrapunto entre ambos. Durante su primer informe de gestión en el Congreso, Francos se había mostrado receptivo ante una propuesta del PRO para retrotraer las restricciones a la Ley de Acceso a la Información Pública que había decretado Milei.

Al día siguiente, esto fue desautorizado por la Casa Rosada desde el sector de Caputo (que quiere hacer un sistema a la norteamericana, con más restricciones), quien le encomendó a Adorni que lo desmienta en conferencia de prensa. Ese episodio produjo un fuerte enojo del jefe de Gabinete -reconocido por él mismo en entrevistas posteriores-.

Después de ese episodio, Francos, Karina y Caputo debieron sacarse una foto para desmentir el quiebre entre ellos.

Críticas al entorno mileista y un cierre de filas en el Triángulo

Hay funcionarios que interpretan que la declaración que Francos hizo este miércoles fue para llevarse la marca de las acusaciones que Karina Milei sufre por el caso LIBRA. El martes salió un artículo en el medio especializado en cripto más importante del mundo, CoinDesk, en el que se revelaban chats de Hayden Davis, uno de los impulsores de esa shitcoin, en el que afirmaba que podía comprar influencia del presidente a través de pagos a su hermana.

Horas después de publicada la nota, el vocero de Davis salió a aclarar que no recordaba haber enviado ese mensaje y que los informes que salieron a decir eso "son falsos". "Nunca les hice ningún pago, ni ellos me lo pidieron", afirmó.

Aunque aclarado ese punto, la repercusión que generó el artículo inicial no fue inocuo para la imagen de la hermana presidencial. Usuarios en redes salieron a desempolvar archivos que en su momento generaron un gran enojo en los Milei.

Uno era el del empresario Juan Carlos Blumberg, que apuntó contra el entorno de Karina por haberle pedido -siempre según su versión- dinero para ser candidato en 2023 [la denuncia que hizo posteriormente no avanzó]. Lo mismo con el reconocido orfebre Juan Carlos Pallarols, que contó ese mismo año que le habían pedido u$s 2000 para tener una reunión con Milei.

La secretaria general de la presidencia, Karina Milei, el domingo en una recorrida de campaña

En Triángulo de Hierro afirman que el énfasis mediático en el caso LIBRA y el especial encono con Karina Milei y su entorno están siendo el preanuncio de la batalla electoral que se viene, en la que no irán por ninguna alianza electoral con el PRO ni ningún partido nacional en particular.

Esto se complementa con lo que tuiteó esta madrugada la cuenta que se le atribuye a Santiago Caputo: una foto que contiene un símbolo de la saga Los Juegos del Hambre, el mismo -denominado "sinsajo"- simboliza la revolución contra El Capitolio, el sistema totalitario dominado por la élite de ese país. "Por si todavía no quedó claro: arrancó el año electoral señoras y señores. Happy Hunger Games and may the odds be ever in your favor", tuiteó esta mañana una de las personas de confianza del asesor, Macarena Alifraco.

En ese sector ya acusan al macrismo de caranchear para que Milei cambie a su entorno. Durante una visita a Rosario, el expresidente dijo que vio a un jefe de Estado "descuidado y mal rodeado".

Desde la Casa Rosada no esperaron para opinar sobre esas declaraciones. "¿El que la estrelló en tres años y que no supo cambiar a Marcos Peña nos viene a dar lecciones a nosotros? Macri fracasó y lo quiso golpear en el piso al presidente, que se olvide de una alianza", afirmó una alta fuente. Pese a que hay internas y malestares varios, en el Triángulo de Hierro habrá un abroquelamiento de cara a los juegos que se vienen: los electorales.