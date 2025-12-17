Se constiuy la Comisin de Trabajo y Previsin Social, en la que designaron a Patricia Bullrich como presidente y a *** como vice presidente, el 17 de diciembre de 2025, en el saln Azul del Senado de la Nacin, en Buenos Aires; Argentina (Fotos: Mario Mosca/Comunicacin Senado)

¿Apoyo o rechazo? Qué dice la calle de las reformas de Milei para el mundo laboral, previsional y penal

La agenda de las sesiones extraordinarias en el Congreso Nacional tiene, entre sus puntos destacados, el de la Reforma Laboral, un proyecto no exento de polémicas que -de aprobarse- reformateará las relaciones entre trabajadores, empresas, sindicatos y Estado.

En horas del mediodía se inició el encuentro en el que el oficialismo aspira a comenzar a conseguir las firmas necesarias y, en un trámite veloz, alcanzar dictamen para bajar al recinto el viernes 26 de diciembre.

La senadora y jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, fue designada hoy como titular de la comisión de Trabajo, hecho que fue cuestionado por José Mayans, líder de la bancada peronista del Senado.

Mayans protagonizó una escena poco usual para los modos de la Cámara alta cuando se sentó en la mesa de la Presidencia de la comisión, al lado de Bullrich, y, a los gritos, se expresó: “Hacen lo que se les canta las pelotas”.

El formoseño se quejó de una supuesta falta de interpretación del reglamento por parte de Bullrich. A la embestida se sumó el senador Martín Soria, de Río Negro, que afirmó que las comisiones se conformaron de manera “arbitraria”.

La queja se da en un contexto en el que el objetivo central de la líder de la bancada violeta es conseguir dictamen este viernes, tras dos días de debate en las comisiones detalladas.

En la jornada en la que se destaca la beligerancia del debate, expusieron el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y funcionarios del Ministerio de Desregulación, que conduce Federico Sturzenegger.

“El proyecto de ley es equilibrado. Fue analizado durante mucho tiempo y se realizó con un pedido de Sandra Pettovello para que se conservaran los derechos esenciales. Este proyecto conserva los derechos esenciales de los trabajadores”, dijo Cordero.

“Este proyecto de modernización es para que la creación de empleo sea formal y genuino, las reducciones que se buscan son para dar fuerza a quienes tienen que contratar y para que puedan ser sostenibles en el tiempo”, expresa Julio Cordero — Senado Argentina (@SenadoArgentina) December 17, 2025

En otro tramo de la defensa de la iniciativa enviada por el Gobierno nacional, el funcionario recordó que “para que haya una persona trabajando, alguien tiene que contratarla”.

“La imposición no forma parte de la libertad de la contratación; y la libertad de la contratación tiene que tener reglas claras. Reglas que permitan que haya un fomento, y no un estancamiento”, agregó.

Habrá un total de 15 expositores en dos días. De los 15, diez fueron propuestos por el oficialismo y sus aliados, mientras que los cinco restantes por el interbloque peronista que lidera el formoseño José Mayans.

La apertura del debate de la reforma laboral se realiza luego de la reunión realizada en la mañana del martes entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y los jefes de bloques y en cuyo transcurso se estableció la conformación de comisiones para debatir, en forma simultánea, la reforma laboral y la ley de glaciares.

Uno de los datos sobresalientes de la reunión que se realizó en el primer piso del Senado fue la constitución de un bloque circunstancial de 44 senadores que le sirvió a Bullrich para ganar terreno en las comisiones ante el kirchnerismo.

Ese paso es clave para el oficialismo para alzarse con los dictámenes de comisión, aunque para la aprobación de la ley tendrá que tener bien enhebrados los consensos para tener al menos 37 senadores para abrir la sesión y sancionar esa norma. De esta manera, Bullrich acordó con la UCR, el PRO y bloques provinciales tener mayoría en las cuatro comisiones.

La comisión de Trabajo y Previsión Social tiene 17 miembros, de los cuales el oficialismo junto a sus aliados se quedó con 12 miembros, y de ellos, cinco son de la Libertad Avanza, tres de la UCR, uno del PRO, uno del Frente Renovador, uno de Cambio Federal y otro de “Primero los salteños”. El peronismo tiene los cinco restantes.

Integran esa comisión, además de Bullrich, los libertarios Carmen Álvarez Rivero, Joaquín Benegas Lynch, Juan Cruz Godoy, Bruno Olivera Lucero, los radicales Eduardo Vischi, Rodolfo Suárez y Silvana Schneider; el macrista Enrique Goerling Lara, la misionera Sonia Rojas Decut, el correntino Carlos Espinola y la salteña Favia Royon.

Por su parte, la comisión de Presupuesto y Hacienda tiene 17 miembros y 12 corresponderán a la alianza entre la LLA, UCR, PRO y provinciales, mientras que el peronismo tendrá seis integrantes.

El libertario Ezequiel Atauche mantendrá la presidencia de esa comisión, y la integrarán también Agustín Monteverde, Bullrich, Olivera Lucero, y Bartolomé Abdala, los radicales Flavio Fama, Mariana Juri y Schneider; Andrea Cristina del PRO, la cordobesa Alejandra Vigo, Edith Terenzi y Beatriz Ávila.