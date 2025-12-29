En esta noticia Ficha técnica

Aunque el cierre del año mostró cierta estabilidad mensual, la confianza en el Gobierno Nacional terminó 2025 con un dato sensible: quedó claramente por debajo de los niveles que registraba el mandatario y su gobierno hace un año.

El repunte de noviembre no alcanzó para revertir una tendencia que sigue marcando un desgaste en la relación entre la ciudadanía y la gestión de Javier Milei.

El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), elaborado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella con trabajo de campo de Poliarquía Consultores, fue en diciembre de 2,46 puntos sobre un máximo de 5, lo que implicó una variación mensual prácticamente nula (-0,1%), pero una caída interanual del 7,2%.

El dato confirma que, pese a la recuperación registrada en noviembre, el nivel de confianza no logró sostenerse en la comparación con el cierre de 2024.

Aun así, el informe permite ubicar al Gobierno en una posición relativa más favorable frente a administraciones anteriores.

El ICG de diciembre se ubicó 4,3% por encima del registrado en diciembre de 2017, durante la gestión de Mauricio Macri, y 73,2% por encima del de diciembre de 2021, bajo el gobierno de Alberto Fernández.

La comparación histórica muestra un desempeño intermedio, aunque atravesado por fuertes oscilaciones a lo largo del año.

En términos anuales, 2025 fue un período de vaivenes marcados: el índice alcanzó un máximo de 2,61 puntos en enero y tocó un mínimo de 1,94 en septiembre, para cerrar el año en 2,46.

Ese valor final quedó 0,52 puntos por encima del piso anual , pero 0,15 por debajo del pico , reflejando una recuperación parcial y todavía frágil.

El análisis por componentes muestra un comportamiento dispar. En diciembre, dos de los cinco subíndices retrocedieron levemente: la Capacidad para resolver los problemas del país se ubicó en 2,89 (-1,4%) y la Honestidad de los funcionarios en 2,79 (-0,7%), aunque ambos continúan siendo los ítems mejor evaluados.

La Eficiencia en el gasto público se mantuvo estable en 2,32, mientras que la Evaluación general del gobierno (2,28; +0,9%) y la Preocupación por el interés general (2,04; +1,0%) mostraron leves mejoras, aunque siguen siendo los componentes más rezagados del índice.

Las brechas demográficas continúan siendo un rasgo estructural del ICG. En diciembre, la confianza volvió a ser mayor entre los hombres (2,66 puntos) que entre las mujeres (2,28), aunque la distancia entre ambos grupos se redujo levemente respecto de noviembre.

Por edad, el mayor nivel de confianza se mantiene entre los jóvenes de 18 a 29 años (2,92), seguidos por los mayores de 50 (2,50). El grupo de 30 a 49 años, pese a ser el único que mostró un crecimiento mensual significativo (+5,8%), continúa siendo el segmento más rezagado, con 2,32 puntos.

En el plano territorial, diciembre dejó un dato destacado: CABA registró una suba mensual del 22,7%, alcanzando 2,49 puntos, y volvió a ubicarse por encima del Gran Buenos Aires (2,10). El interior del país continuó liderando los niveles de confianza, con 2,64 puntos, a pesar de una leve caída mensual.

El nivel educativo también volvió a marcar diferencias. Quienes cuentan con educación terciaria o universitaria presentan el mayor nivel de confianza (2,61 puntos), seguidos por quienes completaron el secundario (2,39) y, más atrás, quienes alcanzaron solo el nivel primario (1,72).

Otro clivaje persistente es la experiencia con el delito. El ICG fue significativamente más alto entre quienes no fueron víctimas en los últimos 12 meses (2,66 puntos) que entre quienes sí lo fueron (1,77). En diciembre, además, la brecha entre ambos grupos se amplió de manera considerable.

Finalmente, como en todas las mediciones, la expectativa económica vuelve a ser la variable más determinante. Entre quienes creen que la situación del país mejorará dentro de un año, el índice trepa a 4,25 puntos. En cambio, cae a 2,56 entre quienes esperan que todo siga igual y se desploma a 0,40 entre los pesimistas, un grupo que volvió a mostrar un fuerte retroceso en diciembre.

