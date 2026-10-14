Durante su paso por Cuentas Claras, el programa emitido por El Cronista Stream, la senadora nacional por la Unión Cívica Radical (UCR), Carolina Losada, analizó este miércoles el complejo panorama interno de su partido de cara a las elecciones de 2025.

La legisladora, quien se mostró a favor del rumbo económico elegido por el oficialismo, se distanció de las posturas más confrontativas dentro del radicalismo y dejó definiciones tajantes sobre el rumbo de la coalición opositora.

Al ser consultada sobre el futuro electoral de la UCR, Losada reconoció la falta de una postura unificada: “No sabemos nada de lo que va a pasar el año que viene. En un país donde las cosas cambian cada diez días, es difícil decir qué va a pasar”. En esa línea, remarcó que el radicalismo es un partido “muy horizontal”, lo que dificulta la alineación detrás de una única figura, a diferencia de otros espacios “recontra verticales” como el PRO o La Libertad Avanza.

La senadora fue contundente al rechazar la propuesta del titular del partido, Martín Lousteau, quien sugirió conformar un gran frente opositor que incluya a dirigentes como Myriam Bregman o el kirchnerismo.

“A Cristina también la quiere meter en ese gran frente, una mina que está presa, condenada por corrupción por todas las instancias que existen en Argentina. También a Bregman... yo no me junto con esa gente”, disparó Losada, cuestionando además en qué políticas podrían coincidir todos esos sectores.

En cuanto a su vínculo con el Presidente de la Nación, Losada aseguró mantener un canal de diálogo directo y fluido.

Lejos de esa construcción opositora, la legisladora santafesina no descartó un eventual acercamiento con el oficialismo en los próximos comicios. Ante la pregunta sobre si apoyaría una reelección o listas conjuntas con Javier Milei, respondió: “ Podría ser, vamos a ver qué pasa. Puede aparecer una tercera vía, hay lugar para una tercera vía, puede ser ”.

En cuanto a su vínculo con el Presidente de la Nación, Losada aseguró mantener un canal de diálogo directo y fluido, desmarcándose de aquellos dirigentes que solo se acercan “para la rosca”.

“Él siempre me dice que no está en contra de la crítica con altura. Y ojo, yo no estoy de acuerdo cuando putea a ningún periodista”, reveló sobre sus conversaciones, que incluyen tanto reuniones presenciales en la Casa Rosada como mensajes de WhatsApp.

Finalmente, la legisladora hizo hincapié en la necesidad de avanzar con reformas que beneficien al sector productivo, destacando el rol fundamental de las pequeñas y medianas empresas. “ Son el 98% de las empresas del país y las que dan el 65% del empleo ”, subrayó.

Para aliviar la situación del sector, Losada detalló que presentó tres proyectos de ley enfocados en reducir la burocracia y las multas asfixiantes. Según explicó, estas iniciativas buscan evitar que una Pyme termine “en el bombo” por un simple retraso administrativo o el congelamiento de sus cuentas, situaciones que, a su juicio, obligan a muchas empresas a operar en la informalidad o directamente a cerrar sus puertas.