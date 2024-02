¿Crisis entre los "dialoguistas"? El PRO tomó una decisión que sorprendió a los gobernadores

El PRO no acompañará la propuesta de los gobernadores en materia fiscal, concentrada en la coparticipación del impuesto PAIS, que impulsan en la Cámara de Diputados, sobre todo, en el bloque Hacemos Federal. La drástica decisión, que rompe la coalición opositora "dialoguista", no fue transmitida a los mandatarios que pertenecen al partido.

De todos modos, el PRO formalizará su postura recién mañana, durante la reunión de bloque, pero la información fue confirmada a El Cronista por una alta fuente partidaria en la Cámara de Diputados.

Los bloques de la UCR y de Hacemos Federal piden coparticipar el 21% del impuesto PAIS, dejando el 70% a la Nación y el 9% restante al RENABAP, en línea con la propuesta de los gobernadores de Juntos por el Cambio, y también Martín Llayllora (Córdoba) y Claudio Vidal (Santa Cruz), más un aval tácito de las demás provincias, lo que incluye a Axel Kicillof (Buenos Aires).

"El gobierno todo lo que hizo fue amenazarnos y que el mayor ajuste caiga sobre nuestras cuentas. Buscó desde el principio tensar el vínculo. Pero el bloque de la UCR y de Hacemos Federal piden garantías de parte de la Casa Rosada, porque están convencidos que finalmente van a incumplir cualquier cosa que acuerden. Por eso quieren meter el presión en las sesiones en particular", es lo que explican entre gobernadores del PRO.

Los gobernadores creen que pueden tener el apoyo del kirchnerismo en el recinto, lo que aseguraría la votación a favor de la coparticipación del impuesto en cuestión, beneficiando a sus propios gobernadores. Las ventajas que obtendría Kicillof con estos ingresos sería una de las causas por las que el bloque PRO no acompañará este acuerdo entre dos bancadas opositoras dialoguistas y una bancada opositora dura.

La relación entre el PRO y los gobernadores del PRO

Todo indicaría que fue Mauricio Macri quien terminó de convencer a Cristian Ritondo. En Casa Rosada hicieron trascender que fue el ex presidente quien aconsejó a Javier Milei mantenerse duro con los gobernadores, que terminaron el 2019 con las cuentas equilibradas, mientras el gobierno nacional pagaba los costos políticos del ajuste y con déficit fiscal. "A mí no me va a pasar lo mismo", habría dicho el Presidente mientras contaba la experiencia que vivió Macri, derrotado en las urnas.

Es verdad que por entonces la mayoría de los gobernadores era peronista. Ahora, lo que aún sigue llamándose Juntos por el Cambio tiene 10 gobernadores, 5 de la UCR, 3 del PRO, y 2 de coaliciones provinciales que forman parte de ese paraguas, Claudio Poggi (San Luis) y Marcelo Orrego (San Juan). En todos los casos se trata de fórmulas políticamente mixtas, donde es habitual que el gobernador sea de un partido (UCR, por ejemplo) y el vicegobernador de otro (PRO, por ejemplo).

Los memoriosos recuerdan que el ex presidente y el hoy gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, estuvieron muy distanciados por ese motivo. Macri le echaba la culpa al por entonces Ministro del Interior de la derrota, por haber sido concesivo con los gobernadores, que aseguraron su propio financiamiento, ahogando al Estado nacional. Por estas horas, sin embargo, nadie cree que esas diferencias afecten el vínculo actual. Sobre todo, porque en conversaciones posteriores -y a solas- el gobernador entrerriano le demostró que "el gobierno de Macri fue el que menos transferencias discrecionales a las provincias realizó".

En Mendoza, Frigerio, Monzó, Cornejo y Ritondo.

A pesar de eso, entre los gobernadores de Juntos por el Cambio hay reclamos en relación al PRO. Los diputados no los consultan para tomar sus decisiones en el recinto, el partido desactivó de debate las mesas nacionales donde los gobernadores siempre tuvieron una voz destacada y -tal la queja de un vocero vinculado a ese grupo- "no hay reconocimiento de que hay nuevas generaciones de dirigentes en el PRO que están en condiciones de liderar una nueva etapa". "La verdad que nos llevamos mejor con el bloque Hacemos Federal y UCR que, lejos de ningunearnos, nos consultan", se agregó.

Qué dice Mauricio Macri

Cerca de Macri niegan rotundamente que el expresidente haya sugerido que imponga un ajuste a las administraciones provinciales. Una fuente, incluso, precisó a El Cronista que "lo que le contó a Milei es que, en su tiempo como presidente, el fallo de la Corte (Suprema de Justicia) profundizó el déficit nacional y benefició a las provincias".

Otra, muy allegada también, aseguró que "no creo que el Presidente necesite que Mauricio le diga nada al respecto". Y sobre los gobernadores de Juntos por el Cambio fue letal: "¿cuántos diputados y senadores propios-propios tienen? Su incidencia está sobrevalorada".