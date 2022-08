El primer jefe político de Alberto Fernández se quiere sumar a la mesa chica de JxC

El diputado y presidente del Partido Nacionalista Constitucional - Unión para la Integración y el Resurgimiento (PNC-UNIR), Alberto Asseff, quiere sumarse a la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio. El bonaerense tiene un argumento sólido: preside uno de los partidos nacionales que integra la coalición opositora y, a diferencia del resto, no tiene una silla allí.

Se trata del primer líder que tuvo el presidente Alberto Fernández y, a la vez, quien le jugó una mala pasada a su par en la Cámara de Diputados José Luis Espert, en las elecciones presidenciales del 2019.



Asseff fue el primer jefe político que tuvo el Alberto Fernández. Fue en el año 1983, cuando Fernández se sumó al Partido Nacionalista Constitucional, fundado por el diputado. Con apenas 23 años, el hoy jefe de Estado se convirtió en el presidente de la juventud de ese partido .

Incluso hay fotos que registran a un Alberto Fernández delgado y peinado a la gomina, en la inauguración de un local del Partido Nacionalista Constitucional en la localidad bonaerense de Temperley. Aquel acto se desarrolló en 1984.



"La parte menos positiva era que no recuerdo que Alberto haya sido autor de una propuesta programática, de una idea que se destaque por su brillantez. Apuntaba a ser un político de cabotaje, no un estadista . Otro punto negativo: no era idealista. La utopía que siempre fogonea los grandes cambios no era una de sus fortalezas", recordó Asseff en un reportaje a Noticias, en octubre del 2019, en plena campaña electoral.

"Le recuerdo algunas virtudes y una de ellas es que siempre fue muy activo y protagonista. Decía que había que salir a pegar carteles, los diseñaba y él mismo los iba a pegar en las paredes", recuerda el hoy diputado nacional.

El propio Fernández suavizó su nivel de compromiso dentro del partido de Asseff. "Yo formaba parte del comando de campaña (Italo) Luder presidente, y me pidieron que ayudara a armar un partido para que pueda incorporarse al frente", le dijo el actual Presidente a La Nación.

Disputa con Espert

Más acá en el tiempo, Asseff cobró notoriedad en la previa a las últimas elecciones presidenciales.

Fue cuando el compañero de fórmula del entonces presidente Mauricio Macri, Pichetto, negoció la salida de UNIR y de Asseff del Frente Despertar, que llevaba a Espert como candidato a presidente. A cambio, le dieron un lugar en la lista de diputados de JxC en la Provincia.

Asseff rompió con Espert para sumarse a las filas de Juntos por el Cambio.

"Hay una operación del Gobierno para ir sacando engranajes legales para que el Frente Despertar no pueda competir", denunció Espert en aquel momento. " Nuestro partido fue el primer aliado de Macri en 2003 . Nosotros con Espert nunca tuvimos empatía", aseguró Asseff a la prensa, tras pasarse a las filas de Juntos por el Cambio.

Pedido

Ahora, el diputado por la provincia de Buenos Aires exige que la coalición opositora le dé una silla en la Mesa Nacional. Lo hizo a través de una carta que le envió a los presidentes de los cuatro partidos nacionales que integran ese espacio: Patricia Bullrich (PRO), Gerardo Morales (UCR), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Republicano Federal), le correspondería una silla en ese espacio de toma de decisiones.

En la misiva, el diputado consideró: "Es indispensable ampliar y desplegar JxC para cimentar un cambio de ciclo, del populismo empobrecedor a un rumbo de prosperidad y de libertad".

Asseff le envió una carta a las autoridades de los partidos nacionales.

Asimismo, resaltó que los técnicos de su partido "anhelan aportar ideas y propuestas para enriquecer el programa que actualmente se está elaborando de cara a las cruciales elecciones del año venidero".

"En síntesis, formalmente peticionamos que UNIR sea incorporado como integrante pleno de la Mesa Nacional respetando así internamente la institucionalidad que pregonamos ante la sociedad", remata la carta.