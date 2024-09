El Presupuesto 2025 fortalece al 'Triángulo de hierro': quiénes suman más recursos en el gabinete de Milei

En su presentación del Presupuesto 2025 frente al Congreso, esta vez, el presidente Javier Milei no dijo que "no hay plata". Lejos de verse menguado, el ‘triángulo de hierro' libertario que concentra las decisiones y estrategia del Gobierno nacional saldrá fortalecido en 2025 con la asignación de nuevos recursos para las áreas que responden política y estratégicamente a Karina Milei, ‘El Jefe', y Santiago Caputo, el plenipotenciario asesor presidencial. También otro de los puntales clave de la gestión de La Libertad Avanza se ve beneficiado en la distribución de fondos en un año electoral.

Acorde a la composición del gasto en el Presupuesto 2025 por jurisdicción y subjurisdicción, la Secretaría General de la Presidencia y la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) duplican en términos porcentuales el incremento promedio para el resto de la nómina y solo ven su refuerzo porcentual superado por el 159% destinado al pago de Obligaciones del Tesoro.

En otras palabras, la Secretaría General de la Presidencia a cargo de la hermana del Presidente pasará a contabilizar $45.405 millones extra y administrará fondos que se multiplicarán de los actuales $102 mil millones a $147 mil millones.

Mientras que la SIDE, sobre la que atribuyen ascendencia al 'Rasputín' presidencial Santiago Caputo, sumará $60.496 millones lo que elevará sus recursos de $136 mil millones a $197 mil millones en 2025 . La cifra se corresponde con el 60% del monto que otorgó el DNU derogado en concepto de gastos reservados y cuya utilización desde el 23 de julio -fecha de su publicación- aún se desconoce.

Ambas dependencias se ubican en la órbita de Presidencia de la Nación y concentran casi el 97% de los fondos presupuestados para esa jurisdicción. El resto se lo lleva la Secretaría Legal y Técnica a cargo de Javier Herrera Bravo que también multiplicará sus recursos en poco más de una quinta parte de los que dispone hoy.

Si bien nominalmente no son las dependencias que más acrecientan su caudal de fondos de cara a 2025, en términos porcentuales se ubican muy por encima del promedio en relación a la variación con 2024. En el caso de la Secretaría General de la Presidencia, el Presupuesto 2025 implica una mejora del 44,4% de sus recursos, siendo una de las áreas que más ha crecido en su estructura y operatividad bajo el ala de ‘El Jefe'. Por su parte, la SIDE mejora sus recursos en un 44,2% de cara al año próximo.

En términos de peso político, el presupuesto para Karina Milei crece el doble que el 22% extra que se destinó a Jefatura de Gabinete en 2025, tratándose del ministerio coordinador por excelencia, en manos de Guillermo Francos, que aún mantiene en su organigrama a numerosas áreas pese a la desconcentración que trajo consigo la salida de Nicolás Posse y el ingreso al gabinete de Federico Sturzenegger.

Lo mismo ocurre con la nueva SIDE en manos de Sergio Neiffert, un dirigente de Malvinas Argentinas -relacionado al exintendente Jesús Cariglino- al que se relaciona con el triángulo de hierro y que llegó de la mano de Caputo tras la eyección del exjefe de Gabinete y su círculo de leales.

Cuando se contrasta el porcentaje de la torta presupuestaria que quedará en manos de cada jurisdicción, el podio se completa, de hecho, con otra persona de extrema confianza del Presidente aunque distanciada del triángulo de hierro: Sandra Pettovello. En rigor, la única área donde el mandatario insiste que se pondrá prioridad en términos de recursos.

El Ministerio de Capital Humano pasa de $10.688.893 millones a $14.585.947 millones, una diferencia del 36,5% en relación al Presupuesto vigente. Y de hecho dos de sus secretarias se aproximan porcentualmente al incremento destinado a ‘El Jefe' y Caputo: la S ecretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senafa) suma $1.233.791 millones o el equivalente al 44% de sus recursos, y la Secretaría de Educación que añade $1.665.869 millones, el 39% .

"Cuando un Estado se arroga tareas que no le competen, termina por incumplir las responsabilidades fundamentales que sí le corresponden. Así llegamos a un estado que en el afán de cumplir todos los supuestos deseos de sus ciudadanos, nos terminó legando 50% de pobreza, el retorno del analfabetismo, tasas de criminalidad siderales, un entramado energético que no soporta 4 días de calor seguidos, fuerzas armadas abandonadas y sin capacidad de respuesta; una justicia trágicamente lenta, y hospitales públicos sin insumos que no pueden curar a nadie", criticó Milei desde el atril del Congreso.

Por su parte, el Ministerio de Salud suma $ 664.519 millones (34,7%) ubicándose en cuarto lugar, seguido por la Cancillería ($126.211 millones, un 25,5%); Desregulación y Transformación del Estado ($4.261 millones, un 25,1%); Seguridad ($535.521, un 20%) y Defensa ($434.525 millones, un 18,3%) .

También en este punto se da una curiosidad mientras sus titulares, Patricia Bullrich y Luis Petri, acumulan millaje político en la mesa política ampliada del primer mandatario. Detrás de los fondos sociales destinados para Capital Humano ($ 14.585.947 millones) y los que atañe las Obligaciones del Tesoro ($12.200.221 millones), el Servicio de la Deuda Pública ($ 11.667.601 millones) y el Ministerio de Economía ($ 6.523.964 millones), asoman Seguridad ($3.216.263 millones) y Defensa ($2.811.882 millones) como las dos carteras con mayor sostén financiero en 2025, si del caudal total de recursos se trata.

En contrapartida, dos carteras muestran una merma de recursos en relación a 2024: el Ministerio de Economía pierde $935.924, o sea que reduce sus recursos como jurisdicción en un 12,5% y el Ministerio de Justicia también sufre un recorte del 13,2%, equivalente a $27.507 millones.

El dato más curioso de todos, sin embargo, llega de la mano de uno de los personajes más pesados si de músculo político se trata en la gestión libertaria. El ministerio más pequeño en términos de recursos nominales es el que comanda Federico Sturzenegger, arquitecto del plan de ajuste y desregulación del gobierno libertario. De hecho, solo contabilizará $21 mil millones para el funcionamiento de su estructura que es, según sus propios funcionarios, pequeña y nueva todavía.