El país poco conocido al que Argentina multiplicó por 20 sus exportaciones

Aunque mucho se habla de China, y más en un contexto de guerra comercial y presiones de EE.UU. para que las relaciones con el gigante asiático dejen de tener la gravitación que alcanzaron durante el kirchnerismo, en Asia hay otro país con el que el intercambio bilateral argentino viene creciendo de manera sostenida en los últimos años.

Se trata de Vietnam, nación con la que la Argentina estableció relaciones diplomáticas en 1973, a la que las exportaciones crecieron más de 21 veces en las dos últimas décadas, de acuerdo a un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

El estado asiático es el sexto socio comercial y el país hacia el que más se embarcan productos agroindustriales desde los puertos argentinos. Esto se debe a que requiere importaciones de maíz, soja y trigo, entre otros bienes agroalimentarios que no produce o no alcanza en su producción para el abastecimiento interno.

De acuerdo con la entidad, en 2004 las exportaciones a Vietnam representaban el 0,4% del comercio exterior argentino y un ingreso de u$s 71 millones. Para 2014, la suma escaló a u$s 680 millones y alcanzando el 2,3% del total. Finalmente, en 2024 las exportaciones argentinas totalizaron u$s 3281 millones, anotándose más del 4,1% del total exportado a nivel nacional.

"Las exportaciones crecieron más de 21 veces y las importaciones más de 66 veces, si comparamos los valores de 2004 con los de 2024. ", indica el reporte.

Soja y maíz, las principales exportaciones

Más del 93% de las exportaciones argentinas hacia este destino del sudeste asiático consisten en harina de soja y maíz, considerando el promedio 2020-2024.

En lo que hace a su relevancia para los complejos agro, Vietnam representó el 8% de las exportaciones de soja, siendo el tercer socio comercial detrás de India y China.

"Si sólo se considerasen los principales productos de los complejos agrícolas soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo, Vietnam es el principal comprador de la Argentina", precisó el informe.

Y añade: "En 2024 se despacharon hacia Vietnam más de 11 millones de toneladas de productos agro, más del doble que en 2023 y un 36% por encima del promedio de los últimos tres años".

El tercer superávit comercial bilateral más grande

En este marco, Vietnam representó el tercer superávit comercial bilateral más grande que tiene Argentina. Detrás de Chile e India, el balance comercial bilateral arrojó un saldo positivo cercano a los u$s 2500 millones el año pasado.

En el primer trimestre de 2025, el superávit fue de u$s 399 millones, solo detrás de Chile, India y Suiza. En el mismo período de 2024, había ascendido a u$s 576 millones pero en un contexto de fuerte reducción de importaciones dada la devaluación de diciembre de 2023 y la recesión.

Exportación de carne y sector energético, los potenciales argentinos en el horizonte

Si se tiene en cuenta las perspectivas hacia adelante, el crecimiento económico de Vietnam viene impulsando el consumo de un conjunto de productos que la Argentina produce y puede ampliar en exportaciones, como carnes y lácteos. El aumento del stock ganadero vietnamita también abre una oportunidad para una mayor demanda de harina de soja y maíz.

Siguiendo los datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Vietnam pasó de importar 62.000 toneladas de carne (bovina, porcina y aviar) en 2012 a más de medio millón de toneladas en 2021.

"Hoy por hoy Vietnam ya es el segundo mayor productor y consumidor de carne de cerdo en Asia después de China, y el quinto productor de carne porcina del mundo", señaló la BCR.

Este potencial en términos cárnicos, afirmaron, indica que más allá de los importantes incrementos productivos, que impulsarán las importaciones de harina de soja y maíz, también se vienen demandando importaciones crecientes de carnes hacia Vietnam.