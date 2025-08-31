El oficialismo provincial adelanta su victoria y el peronismo dice estar en segunda vuelta

Apenas se escuchó la campanada que anunciaba el cierre de los comicios en Corrientes, el oficialismo provincial dio a conocer una publicación en la que se leía una sola palabra: "Ganamos". Eso fue lo que afirmaron desde el espacio que conducen Gustavo y Juan Pablo Valdés a las 18:01 del domingo que define al próximo gobernador.

Después del mediodía, cuando el sol se hacía sentir en la capital y el agua de Santa Rosa en el sur provincial, comenzaron a aflorar informaciones extraoficiales, trascendidos. Cada espacio afirmaba tener buenas performances, algunos arriesgaban a decir que darían la sorpresa. "Estamos bien arriba", señaló un vocero de un espacio que pugnaba entre el poker de fuerzas competitivas de los comicios.

Con una participación que según la Justicia Electoral estará cerca del 70%, el escrutinio se espera lento. Sin embargo, a las 18, comenzaron las publicaciones en las redes sociales.

Los Valdés, que gobiernan desde 2017 y que pretenden continuar con la conducción provincial, no esperaron y celebraron a las 18 en punto. En la sede radical que servirá de bunker oficialista, el optimismo era total, apoyados en la aritmética: "Si Valdés sacó el 76% en 2021, puede haber perdido votos en manos de Ricardo Colombi y de La Libertad Avanza, pero todavía se podía ganar. Si se perdían 30 puntos, se ganaba igual".

¡G A N A M O S! %uD83D%uDCAA%uD83C%uDFFC pic.twitter.com/4e997LW9y4 August 31, 2025

En la sede radical de la Capital se pudo escuchar a un consultor del oficialismo que señaló como gran perdedor de la jornada a Javier Milei. "Si acordaban con Valdés, hoy, a siete días de las elecciones bonaerenses, le levantaba la mano a un ganador. Prefirió ir por la propia".

El peronista Martín Ascúa, por su parte, dijo que el valdesismo "siempre hace lo mismo y burla a todo el sistema" con su anuncio de victoria. "Es una cargada que canten victoria sin que se cuente un voto, sin que se abran las urnas". Además, dijo que el peronismo estará en segunda vuelta el 21 de septiembre.

¡Estamos en segunda vuelta!



A todos los correntinos que depositaron su confianza, gracias. A todos los fiscales que siguen en las escuelas, defiendan el voto que el cambio está más cerca que nunca. pic.twitter.com/odFZy7OS4O August 31, 2025

(En desarrollo)