El oficialismo blindó una cuarentena de decretos en el Senado

Con 41votos a favor y 23 en contra, el Frente de Todos logró aprobar una cuarenta de decretos dictados por el Poder Ejecutivo. El oficialismo aprovechó hasta el último día la mayoría propia en el Senado, haciéndose con el visto bueno para 48 Decretos de Necesidad y Urgencia , decretos delegados y decretos de promulgación parcial de leyes, que eran fuertemente rechazados por la oposición. "Espero que en el futuro, cuando se dicten decretos, este Congreso se aboque a su tratamiento", plantearon desde la oposición.

En la última sesión en la que el oficialismo contará con mayoría propia, la cámara que preside Cristina Kirchner blindó buena parte de los 116 decretos firmados por el Presidente Alberto Fernández -algunos de ellos datan de 2019- que habían sido dictaminados por la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo en las últimas semanas. El avance de los decretos había sido fuertemente cuestionado por la oposición, que acusó al Ejecutivo de gobernar vía decreto.

El Frente de Todos contó con el acompañamiento de sus dos fieles aliados: Alberto Weretilnek y Magdalena Solari Quintana. Se trata nada menos de los dos senadores a los que deberá echar mano el oficialismo, a partir de mañana, cuando con la nueva composición quedará dos bancas por debajo del quórum.

En tanto, al igual que Juntos por el Cambio, los dos integrantes del Interbloque Federal presentes en el recinto Lucila Crexell y Clara Vega votaron en contra, mientras que el salteño Juan Carlos Romero se ausentó.

Entre los decretos aprobados se encuentran los DNU vinculados al Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), al Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (Dispo); así como también los que prorrogaron la prohibición de despidos, la creación de los ATP, regímenes de promoción de empleo; el plan Repro, el apoyo a pequeños productores sojeros y frutihortícolas, entre otras iniciativas.

Tras una reunión que mantuvieron los jefes de bloque de las diferentes bancadas, se acordó tratar 48 de los 116 decretos dictaminados a mediados de noviembre. Una vez más, y tal como ocurrió a lo largo de los dos primeros años del gobierno de Alberto Fernández, fue la Cámara alta la encargada de avalar los DNUs. Es que, hasta hoy a las 00, es donde el Frente de Todos cuenta con una mayoría holgada para avanzar con la aprobación de iniciativas cuando la principal bancada opositora, Juntos por el Cambio, se opone de plano.

El rechazo de la oposición

El jefe de la bancada de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, cuestionó el tratamiento de los 48 decretos. El formoseño planteó que el debate de normas con efectos de ley deben darse en el Congreso.

Asimismo, planteó que en dos años de pandemia, la comisión de permanente de Trámite legislativo, encargada de tratar los DNU estuvo 12 meses cerrada. "¿Qué pasó?", se preguntó. Asimismo, el radical se preguntó dónde estuvo el Congreso en el "rol de contralor" en el marco de la pandemia, cuando se cerraron las aulas.

El formoseño planteó que el debate de normas con efectos de ley debe darse en el Congreso.

Al referirse al tratamiento de los decretos, que fueron dictaminados tras las derrota electoral del oficialismo. "No creo que se trate de blanqueos", opinó Naidenoff. "Estoy convencido que algunas cosas se hubieran evitado", dijo el jefe de JxC al preguntarse por qué el oficialismo optó por no tratar los 116 decretos hasta último momento.

Para Naidenoff, la "complicidad" de no tratar los decretos "nos tiene que interpelar". Y recordó que "la pandemia vino para quedarse" . Y consideró que lo que "no puede volver a pasar en la Argentina" es que un presidente dicte decretos "a diestra y siniestra" y que el Congreso "se esté al margen y que no controle".

"Espero que en el futuro, cuando se dicten decretos, este Congreso se aboque a su tratamiento", remató el formoseño.