Karina Milei pasó la prueba: el Gobierno le atribuyó victorias y reivindicó su estrategia electoral

Ganó "El Jefe": ese es el mensaje que instaló el Gobierno después del súper domingo electoral que empoderó la estrategia del armado de Karina Milei, tras el fracaso en Santa Fe.

El objetivo de expandir el sello violeta a lo largo y ancho del país afronta un dilema que choca con los métodos del otro vértice del triángulo de hierro, Santiago Caputo: ¿dónde conviene ir en solitario y dónde conviene unirse con otros espacios? En la Casa Rosada empiezan a sacar conclusiones y se ven optimistas para el domingo que viene en la Ciudad, pero la madre de todas las batallas será la provincia de Buenos Aires.

El desdoblamiento en las provincias se convirtió en una especie de "prueba y error" para tomar las decisiones rumbo a octubre, donde la prioridad es copar el Congreso Nacional no solamente de bancas violetas sino de legisladores fieles al presidente Javier Milei.

El armado precoz del 2023 dejó fisuras que por ser minoría no se podían dar el lujo de tener y la estrategia de Karina, quien trabaja en conjunto con el clan Menem - Eduardo "Lule" y Martín - para expandirse a nivel nacional, apunta a conquistar terreno por terreno y poniéndole especial atención a los dirigentes.

"Gracias a los salteños, jujeños y chaqueños por el mensaje que nos dejaron hoy. Javier Milei me encomendó una misión clara: llevar la antorcha de la libertad a cada rincón del país. Y no vamos a frenar . Lo vamos a hacer con la convicción de que este es el único camino para sacar a la Argentina del pozo y ponerla de pie", festejó la secretaria de Presidencia y líder de La Libertad Avanza en redes sociales, tras darse a conocer los resultados de los escrutinios provinciales.

El resto del arco libertario se sumó a la aclamación por Karina. "Ella es el jefe. No más palabras, Sr. juez", sumó el Presidente junto a una foto de su hermana. "El batacazo electoral en Salta y Chaco no es casualidad. Es el resultado de todo el año de trabajo de Karina Milei , que está llevando las ideas de la libertad a todo el país, las ideas de Javier Milei. El 18 de mayo, la Ciudad no será la excepción", festejó Pilar Ramirez, su mano derecha en la legislatura porteña.

ELLA ES EL JEFE.

No más palabras Sr. Juez.

VIVA LA LIBERTAD CARAJO pic.twitter.com/r90nUNx6sl — Javier Milei (@JMilei) May 12, 2025

La lectura del Gobierno

¿A qué le llaman "batacazo"?: en realidad en todas las provincias ganaron los oficialismos, pero en Salta hubo un estallido violeta en la capital, donde Roque Cornejo y José Cansino, referentes libertarios, quedaron en primer lugar con 35 y 34 puntos. Chaco, por otro lado, es donde LLA se llevó la victoria en su primera alianza electoral con el oficialismo de Leandro Zdero (UCR), la cual arrasó con el 45 puntos y desplazó al exmandatario Jorge Capitanich. El contraste estratégico lo tuvo con Jujuy, en donde LLA fue en solitario y, si bien no le pudo ganar al oficialismo de Carlos Sadir, se impuso como principal fuerza opositora en su estreno de sello en el territorio.

Estas últimas dos provincias, particularmente, eran las que estaban en la mira: "El tema va a ser ver si nos va bien en Chaco y Jujuy, una yendo con el Gobierno y otra no, con estrategias distintas", analizaban la semana pasada entre los libertarios de Karina.

La armadora tenía como antecedente el fracaso de Santa Fe, en donde decidió que Nicolás Mayoraz se enfrente solo en representación de LLA, separado de fuerzas de peso como Amalia Granata. Eso es particularmente lo que presiona desde el ala del asesor presidencial.

"La diferencia conceptual es que los Menem creen en el territorio, Caputo es Roma central", analizaban las fuentes en diálogo con El Cronista. Es decir, a Karina le interesa llevar el sello libertario a "cada rincón del país", mientras que el asesor todoterreno plantea priorizar las nacionales de octubre y no exponerse yendo al hueso contra fuerzas locales si no hay certezas de una victoria.

" A Karina se la ha criticado y ha hecho un acuerdo con un gobernador de primer nivel como Zdero. Un armado electoral que fue muy criticado y que Karina Milei llevó adelante", defendió la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien recientemente se afilió a La Libertad Avanza en la Ciudad en compañía de la líder violeta.

El caso de San Luis era distinto porque el sello libertario no compitió y, aunque hubo dos partidos por separado que buscaron el voto mileísta, ninguno superó el 7%. Pero esto no quiere decir que no haya habido acuerdo : la decisión tuvo que ver, extraoficialmente, con no interceder con el oficialismo de Luis Poggi, que aplastó al peronismo en la provincia con una diferencia de 20 puntos. El alineamiento de Poggi con los libertarios podría culminar en una alianza rumbo a octubre , pero mientras tanto esa alianza silenciosa se verá en el Congreso.

Para la Casa Rosada este panorama confirmó que el camino de Karina es el correcto: los armados electorales deberán personalizarse dependiendo del distrito y poner a jugar el sello violeta en solitario en los lugares que midan, mientras que en otros convendrá unirse a otros espacios que se alineen para armar un frente más fuerte e imponerse.

18M: un domingo electoral definitorio

La Ciudad y la provincia de Buenos Aires son el ejemplo perfecto de la lógica karinista. Mientras que Manuel Adorni busca imponerse en el territorio del PRO, cruzando el Puente Saavedra Cristian Ritondo y Diego Santilli trabajan codo a codo en una estrategia con los violetas y algunos radicales en pos de hacerle frente al kirchnerismo en la provincia que ocupa el 37% del padrón electoral nacional .

Mientras que la pelea por la Ciudad está dejando cicatrices que parecen incurables, ir por separado en la Provincia sería entregarle una victoria en bandeja al PJ que no parece ser opción, bajo ninguna circunstancia. Al menos no para la Casa Rosada, que insiste con que, a pesar de los dardos por Ficha Limpia, el acuerdo no se pone en duda. El silencio de Ritondo frente al escándalo con Silvia Lospennato habla por sí solo, en ese sentido.

Pero medirse los sellos con el espacio de Mauricio Macri es otro factor clave para seguir tejiendo los acuerdos y en el Gobierno se entusiasman con la idea de que Adorni pueda quedarse con el primer lugar en la Ciudad, arriba de Leandro Santoro. En la Casa Rosada también creen posible dejar a Lospennato en el cuarto puesto, después de Horacio Rodriguez Larreta, quien terminó resultado uno de los candidatos más funcionales para el mileísmo. "Adorni tiene un piso de 25%, ese es el techo del PRO", analizaban en Balcarce 50.