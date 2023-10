"El lunes va a ser un día...": el curioso anticipo del economista Juan Carlos de Pablo

Las elecciones 2023 serán este domingo 22 de octubre y los ahorristas intentaron cubrirse durante la última semana de resultados que golpeen el mercado, pero el economista Juan Carlos de Pablo dejó un particular anticipo para lo que será el próximo lunes.

Dólar, bonos, acciones o cedears son algunas de las opciones que eligieron los argentinos para cubrirse de posibles saltos en el tipo de cambio ante los resultados de los comicios, pero de Pablo eligió bajar la incertidumbre y revelar qué pasará.

"El lunes la vida sigue, los bares no cierran, es todo momentáneo, es todo cualitativo. Cuando vas a supermercado, las góndolas no están vacías: el lunes va a ser un día normal", sostuvo el profesor de Pablo en charla con LN+ sobre qué espera post elecciones.



El economista Juan Carlos De Pablo

Además, agregó: "Son los días previos a la elección, me contaron que alguien quería comprar material y no había, le digo 'calmate, andá el lunes, te lo van a vender', desabastecer no es una lógica, es un fenómeno chiquitito, limitado, la mayoría de los productos está, salvo estos días".

El análisis de Juan Carlos de Pablo

"Se dicen tantas cosas en la campaña... pero no hay hiper en la Argentina. La situación esta complicada, no tenés gobierno, el ministro de Economía hace lo que puede sabiendo que no tiene gobierno", defendió a Massa De Pablo un día antes de los comicios.

En la última semana tanto el dólar blue como los financieros tuvieron subas cuando los ahorristas intentaban cubrirse ante la incertidumbre electoral en un escenario de tres tercios que tiene a Javier Milei, Patricia Bullrich y Sergio Massa como contendientes.

El error que el próximo gobierno no puede repetir, según Juan Carlos de Pablo

"El próximo presidente o la próxima presidenta tiene que hablar como Presidente, no como ministro de Economía, tiene que entusiasmar, y la gente tiene que decir ‘mirá, llegó una persona normal; dentro de eso está la política económica; dentro de eso, la política fiscal; dentro de eso, tiene el ajuste. Pensar que el próximo gobierno va a decir ajuste fiscal´ no, tiene que entusiasmar´", opinó sobre el gobierno que se definirá este domingo.



Por último, de Pablo cerró al afirmar que "lo que la gente está esperando es un rumbo concreto, cosas normales, tipos normales, que digan cosas normales, ojalá eso ocurra a partir del 10 de diciembre".