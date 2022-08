El irónico y polémico comentario de Cristina Kirchner que hizo reír a algunos y enojó a otros

La vicepresidenta Cristina Kirchner volvió a apuntar contra la oposición en un encuentro privado llevado a cabo en el Senado junto a legisladores del Frente de Todos con el objetivo de reflejar la unidad del partido.

Allí, profundizó su crítica al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por los incidentes de este sábado ante su departamento en el barrio de Recoleta y compartió un sugestivo comentario sobre la titular del PRO, Patricia Bullrich.

Luego de la tensión de este sábado entre la Policía de la Ciudad y los militantes kirchneristas dispuestos frente al hogar de Kirchner, la vicepresidenta criticó nuevamente a Larreta y pidió "repensar" la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires.

"Deberíamos replantearnos el funcionamiento jurisdiccional, de cómo se debe ejercer la jurisdicción y cuál es el rol del Gobierno federal en una ciudad como esta", manifestó en la Cámara Azul del Congreso.

Cristina Kirchner pidió "repensar" la autonomía de la Ciudad luego de los incidentes del sábado en Recoleta.

Y, en relación a la "Ley Cafiero" que reglamentó la autonomía porteña en 1995, profundizó: "Porque la Constitución no habla de autonomía, se habla de que se dicte un estatuto, y porque esta ciudad es la capital de todos los argentinos".

Así, Cristina volvió a apuntar contra el jefe de Gobierno porteño y su "policía política" que, según la vicepresidenta, "se ha apoderado de la seguridad de las calles", por lo que "debe ser replanteado".

Frente a estos comentarios, Rodríguez Larreta salió a defender la posición de CABA y denunció que "la señora vicepresidenta quiere quedarse, por la fuerza, con el manejo de la Ciudad".

"No lo vamos a permitir. Vamos a defender a los porteños y a los millones de argentinos que viven, transitan, trabajan o nos visitan. La Constitución es muy clara: Ciudad AUTÓNOMA de Buenos Aires", cerró a través de Twitter.

EL SUGESTIVO COMENTARIO DE CRISTINA SOBRE PATRICIA BULLRICH

Por otro lado, Cristina Kirchner también apuntó contra la titular del PRO, Patricia Bullrich, con un sugestivo comentario que generó una fuerte polémica debido a que cuestionó el estado de la ex ministra de Seguridad.

En referencia a una publicación en Twitter de Bullrich a raíz del pedido de condena de 12 años de prisión para la vicepresidenta, Kirchner manifestó: "La presidenta del partido (del PRO) sacó un tuit poco inteligente donde dice '12 años de gobierno, 12 años de condena'. Lo escribió, lo firmó", recordó.



Y, con ironía, se refirió a la equivocación de Bullrich respecto al pedido de condena: "No sé si era la hora de la tarde, y ya estaba medio... no sé...".

Además, Cristina Kirchner también acusó a Bullrich por su rol en el gobierno de Fernando de la Rúa y su participación del grupo Sushi, el cual fomentó el estado de sitio en el 2001.

"El grupo Sushi, integrado por los hijos del (entonces) presidente y una ministra que ahora es la presidenta del PRO, fue el que lo impulsó a firmar ese decreto de necesidad y urgencia para que diera una muestra de autoridad y no quedara pusilánime", indicó Kirchner.

Sin embargo, Bullrich salió a responderle a la vicepresidenta y aclaró que, para ese entonces, ella ya no formaba parte del entonces gobierno, el cual había dejado hace un mes : "Bad information", manifestó la titular del PRO.

"Hacía un mes que no estaba en el gobierno y lo miré todo llorando desde el balcón de mi casa", reveló. Y explicó: "Me fui del gobierno por la presión de los sindicalistas, porque me enfrenté a todos ellos y a (José) de Mendiguren que estaba en la UIA; todos armando la caída, y no una salida formal".