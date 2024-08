El impacto del caso Venezuela para Argentina: negocios y nuevo mapa geopolítico

La ruptura de las relaciones diplomáticas entre la Argentina y Venezuela incorporó muchas novedades para el mapa político de Javier Milei: redefine un nuevo mapa geopolítico de la región, acomodó los tantos en la política doméstica, el presidente buscó posicionarse como líder de la centro derecha latinoamericana, se tensó aún más la relación diplomática con Brasil y ya se prefigura una caída mayor de la balanza comercial bilateral con Caracas.



La decisión de Argentina de reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela, primero extraoficialmente y ahora a través de un comunicado de la Cancillería, no sólo fue una nueva embestida de Milei contra el régimen de Nicolás Maduro sino que representa una ratificación del alineamiento argentino con Estados Unidos y configura un nuevo mapa regional.

En este sentido, la Argentina se ubicará en adelante con el bloque antichavista de Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Perú y República Dominicana que impulsan un bloqueo económico a Caracas. Este bloque se contrapone con el eje bolivariano conformado por Brasil, Bolivia, Colombia y México que a su vez se ajusta al eje Rusia-China-Irán condenado por Milei.

A simple vista, el contrapunto de estos dos bloques sólo tendrá su epicentro alrededor de la crisis de Venezuela. Pero en la Cancillería aseguran que habrá rebotes de la diplomacia argentina en otros sectores, por lo pronto ya tuvo rebote en la OEA y ahora en el Mercosur.

Esta semana comienza en Montevideo una ronda de negociaciones técnicas del bloque regional donde se discute la incorporación de Bolivia, la baja de aranceles extra Mercosur y los eventuales acuerdos unilaterales como el que Uruguay busca con China. La canciller Diana Mondino ya dio instrucciones para que la Argentina no le haga tan fácil el ingreso de Bolivia al bloque y pedirá ajuste estricto a la normativa del bloque. Las razones son estrictamente políticas: el alineamiento del gobierno boliviano de Arce con Irán, Rusia y el régimen de Maduro.

Otro dato para la interna del Mercosur. El ingreso pleno de Venezuela al bloque hoy está totalmente frenado. "Es una pena que se pierda un potencial como Venezuela en el bloque. La victoria de una oposición era una esperanza para reincorporar a Venezuela", dijo el analista internacional Marcelo Elizondo.

A la vez, el reposicionamiento regional por el caso de Venezuela plantea un nuevo round Milei-Lula Da Silva. La posición "ambigua y tibia", como califican en la Casa Rosada al planteo de Brasil frente al fraude de Maduro profundizó las diferencias entre ambos presidentes. Esto también tendrá su correlato en las relaciones comerciales y en la puja en el Mercosur por la baja de arancel extra bloque que promueve Argentina.

La decisión de Brasil de custodiar la embajada argentina en Caracas tras la salida de los diplomáticos argentinos y resguardar a los opositores a Maduro luego de intensas negociaciones secretas fue una señal de distensión entre Lula y Milei. El embajador brasilero Julio Vitelli es uno de los artífices de acercar posiciones y siempre destaca que "las relaciones bilaterales van más allá de eventuales diferencias que puedan darse entre presidentes". No resulta nada fácil sobreponer las relaciones tirantes entre presidentes por encima del vínculo bilateral de países.

El otro dato de este mensaje de distensión entre Brasil y Argentina busca darse esta semana con la visita del ministro de Minas y Energía de Brasil, Alexandre Silveira de Oliveira, quien mantendrá una reunión con el ministro de Economía Luis Toto Caputo. La idea es cerrar un memorándum de entendimiento entre ambos países por la provisión de gas. Brasil cree que hay un potencial energético de la Argentina con tres rutas posibles para llegar con el gas de Vaca Muerta a su país.

Las relaciones comerciales entre Venezuela y Argentina también se verán acechadas por la embestida de Milei a Maduro. Es cierto que la balanza entre ambos países decreció sustancialmente en los últimos años. De la época dorada del kirchnerismo en el 2013 que había 2100 millones de dólares de intercambio se pasó a no más de u$s 320 millones en la era Macri, con Alberto Fernández llegó a unos u$s 250 millones y ahora no sobrepasan los u$s 100 millones anuales. Se trata en su mayoría de exportaciones de leche concentrada, aceite de soja, maíz, carne de ave y medicamentos.

El ex embajador en Venezuela, el kirchnerista Oscar Laborde cree que los negocios entre ambos países se van a resentir aún más por el contrapunto Milei-Maduro. En el medio hay inversiones argentinas en el área de agricultura, servicios para la petrolera PDVSA y otros negocios menores. La ausencia de una embajada en Caracas complicará la situación de los empresarios. Pero esto no lo parece quitar el sueño al gobierno.



A la vez, en el plano de la política doméstica la crisis de Venezuela dejó un reacomodamiento de fuerzas internas en la Argentina. Para Milei, el PRO y los referentes de La Libertad Avanza no hubo novedades en su embestida contra Maduro. Pero el peronismo es una olla en ebullición alrededor del régimen bolivariano. Mientras que Sergio Massa junto con el peronismo ortodoxo y un sector de Unión por la Patria exigió elecciones transparentes a Maduro y la constatación de las actas de votación, desde el kirchnerismo duro apuntalan al régimen de Caracas.

Cristina Kirchner mostró una pirueta lingüística para justificar el fraude venezolano y enfrentar así a la derecha de Milei. Una vez más, el kirchnerismo vuelve a sobreponer los intereses históricos con el chavismo en detrimento del orden democrático. Pero al peronismo de ultraizquierda esto no parece movilizarlo. La nueva jugada del kirchnerismo implicará en lo inmediato un reacomodamiento de fuerzas internas con final impredecible.