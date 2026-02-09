En horas decisivas por el proyecto de la reforma laboral, que aterrizará en el recinto este miércoles, fuentes provinciales adelantaron a El Cronista que el Gobierno Nacional dio un giro en la estrategia y evalúan finalmente eliminar el artículo de la baja del Impuesto a las Ganancias para destrabar el conflicto con los gobernadores, aunque no sin un plan B. “Se bajaría el artículo de Ganancias, no tienen los votos. Así, sale sin cambios”, precisaron las fuentes consultadas por este medio. En el Ejecutivo todavía no quieren confirmar una posición oficial y aguardan a la reunión de Mesa Política que programaron para este martes a las 11 de la mañana. En tanto, la jefe de bloque de La Libertad Avanza Patricia Bullrich nuevamente se reunirá este lunes a las 18 hs con todos los representantes de los bloques aliados para pulir el texto final. Para que el camino rumbo al recinto no tenga más obstáculos también será clave la reunión de labor parlamentaria prevista para el martes las 12 hs. El punto central de ese encuentro estará puesto en la estrategia para la votación en particular: desde el oficialismo evaluaban también separar los artículos conflictivos de la votación por capítulos para que no poner en riesgo el proyecto, pero por estas horas podrían directamente cambiar o sacar los puntos sensibles para que no haga falta abrir el texto en el recinto. Dentro de esos aspectos también se encuentra, tal como contó este medio, lo relativo a la caja sindical: los aliados pidieron eliminar la voluntariedad de los aportes “solidarios” y a la habilitación del pago de salarios a través de cuentas de pago ofrecidas por Proveedores de Servicios de Pago (PSP), que son las billeteras virtuales. Hasta la semana pasada, la bajada del Gobierno fue ratificar la postura del ministro de Economía, Luis Caputo, de no sacrificar el capítulo fiscal del proyecto. “Si se cae, se cae”, daban por hecho desde dos importantes despachos de la Casa Rosada. Estaban predispuestos a arriesgarse hasta que vieron inviable conseguir una mayoría. Frente a la presión de los mandatarios aliados, que tuvieron un gesto contundente con el ministro del Interior, Diego Santilli, al vaciar la reunión prevista para la semana pasada en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), el oficialismo vio que no habría margen para insistir con la baja de Ganancias. Se trata de un artículo que, dentro del capítulo de beneficios impositivos para las empresas -en pos de bajar el costo laboral y promover la formalización del empleo-, pretendía que las alícuotas se disminuyan del 35% al 31,5% y del 31% al 27% para la segunda y tercera categoría del tributo de Ganancias: el costo fiscal impactaría recién en el 2027. El recurso es un 60% coparticipable y El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) de Nadín Argañaraz estimó que con esta baja habría una pérdida inmediata de la recaudación equivalente a 0,22% del PBI, del cual un 0,13% cubriría el costo las provincias, mientras que la Nación afrontaría un 0,9%. Desde el Ejecutivo alegaban que el incentivo laboral que se contempla con el proyecto recompensaría la pérdida de Ganancias en términos de coparticipación, pero desde el ministerio de Desregulación y Transformación del Estado ni de parte de la secretaría de Trabajo del ministerio de Capital Humano dieron estimaciones de cuánto creen que puede aumentar la formalización del empleo. Frente a este escenario, el ministerio de Economía podría presentar una contrapropuesta, según pudo saber El Cronista. Desde el interior del país informaron que la idea es eliminar el artículo del proyecto laboral para que este salga sin obstáculos, pero lo presentarían aparte con algunas modificaciones: el impacto sería a los dos años y atado a la actividad para que una vez que el crecimiento llegue al 4% empiece a regir. La medida no es ajena a la reglamentación del proyecto de Inocencia Fiscal, que se publicó este lunes, ya que es una de las leyes que el ministerio de Economía y el Banco Central que dirige Santiago Bausili esperaban con ansias implementar para, justamente, aumentar la recaudación. El tema es central porque las reservas del BCRA veían en caída y la decisión de volver a insistir más adelante con una reforma tributaria por fuera de la cuestión laboral. Dentro de las otras medidas impositivas que barajó Santilli para recompensar a las provincias se encuentra la coparticipación del Impuesto al Cheque, un planteo que acercaron los gobernadores de más peso en el Congreso. “La recaudación de las provincias viene cayendo, con el IVA y la falta de consumo, por eso buscamos alternativas, algún tipo de compensación para no seguir resignando fondos para las provincias”, había dicho semanas atrás.